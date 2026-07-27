Боруссия Дортмунд Константин Каретсас трансфери бўйича ҳал қилувчи музокараларга тайёргарлик кўрмоқда

·172·Спорт
Боруссия Дортмунд Константин Каретсас трансфери бўйича ҳал қилувчи музокараларга тайёргарлик кўрмоқда

Германиянинг Боруссия Дортмунд клуби Расинг Генк сафида тўп сураётган ёш иқтидор эгаси Константин Каретсасни ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлади. Sky Deutschланд хабар қилишича, ушбу трансфер пойгасида немис клуби рақобатда устун келишга яқин турибди, Милан эса молиявий вазият ва таркибдаги ўзгаришлар сабабли ҳозирча ортда қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Боруссия Дортмунд спорт директори Нилс-Оле Бук Осиё бўйлаб ўтказиладиган турнега жамоа билан бирга бормаслиги маълум бўлди. У душанба ва сешанба кунлари Белгия томон йўл олиб, Расинг Генк раҳбарияти билан шартнома шартларини якунлаш бўйича навбатдаги ҳалқилувчи учрашувни ўтказади. Белкия клуби ўз футболчиси учун 35 миллион евро кафолатланган сумма ва қўшимча бонуслар эвазига умумий қийматни 40 миллион еврога етказишни талаб қилмоқда.

Трансфер бозоридаги устувор вазифалар

Боруссия Дортмунд ҳужум чизиғини кучайтиришни ёзги трансфер ойнасининг асосий вазифаси этиб белгилаган. Жамоани Карим Адееми Барселона сафига ўтиб тарк этгани ҳамда Юлиан Брандт трансфери устида Лидс фаол ҳаракат қилаётгани сабабли, клуб раҳбарияти ҳужум чизиғи учун иккита янги футболчи олиб келишни режалаштирган. Нилс-Оле Букнинг сўзларига кўра, клуб трансфер бозоридаги вақтни ҳисобга олган ҳолда ўз олдига қўйилган мақсадлар сари дадил бормоқда.

Немис клубининг дастлабки таклифи 30 миллион евро ва яна 5 миллион евро миқдоридаги бонуслардан иборат бўлган эди, бироқ Расинг Генк буни рад этган. Шунга қарамай, Боруссия Дортмунд футболчининг ўзи билан 2031-йилнинг июнигача мўлжалланган шартнома шартлари бўйича келишувга эришгани уларнинг мавқейини мустаҳкамлаяпти.

Милан клубининг позицияси

GOAL.com маълумотига кўра, юнонистонлик ҳужумкор ярим ҳимоячи Константин Каретсас хизматига Милан ҳам жиддий қизиқиш билдирган эди. Футболчи чап оёқда ҳаракат қилиши ва марказий ҳужумчи ортида самарали ўйин кўрсатиши сабабли Милан клубининг тактик режасига мос келар эди. Бироқ жамоа Гончало Ramос ва Марио Гила трансферлари учун тахминан 100 миллион евро сарфлагани боис ҳозирда молиявий маблағ ва бўш жой яратиш учун ўйинчиларни сотишга эътибор қаратмоқда.

Хусусан, Рафа Леао трансфери атрофидаги вазият ҳал бўлмагунча, миланликлар бошқа харидни амалга ошириши қийин кечади. Айнан шу омил Боруссия Дортмундга трансфер рақобатида яққол устунлик тақдим этмоқда ва келгусида ижобий натижага эришиш эҳтимолини оширмоқда.

Боруссиа ДортмундАК МиланКонстантин КаретсасРасинг ГенкТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голКеча, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Кеча, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиКеча, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Кеча, 22:11Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиСиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиКеча, 21:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди