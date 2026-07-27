Боруссия Дортмунд Константин Каретсас трансфери бўйича ҳал қилувчи музокараларга тайёргарлик кўрмоқда
Германиянинг Боруссия Дортмунд клуби Расинг Генк сафида тўп сураётган ёш иқтидор эгаси Константин Каретсасни ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлади. Sky Deutschланд хабар қилишича, ушбу трансфер пойгасида немис клуби рақобатда устун келишга яқин турибди, Милан эса молиявий вазият ва таркибдаги ўзгаришлар сабабли ҳозирча ортда қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Боруссия Дортмунд спорт директори Нилс-Оле Бук Осиё бўйлаб ўтказиладиган турнега жамоа билан бирга бормаслиги маълум бўлди. У душанба ва сешанба кунлари Белгия томон йўл олиб, Расинг Генк раҳбарияти билан шартнома шартларини якунлаш бўйича навбатдаги ҳалқилувчи учрашувни ўтказади. Белкия клуби ўз футболчиси учун 35 миллион евро кафолатланган сумма ва қўшимча бонуслар эвазига умумий қийматни 40 миллион еврога етказишни талаб қилмоқда.
Трансфер бозоридаги устувор вазифаларБоруссия Дортмунд ҳужум чизиғини кучайтиришни ёзги трансфер ойнасининг асосий вазифаси этиб белгилаган. Жамоани Карим Адееми Барселона сафига ўтиб тарк этгани ҳамда Юлиан Брандт трансфери устида Лидс фаол ҳаракат қилаётгани сабабли, клуб раҳбарияти ҳужум чизиғи учун иккита янги футболчи олиб келишни режалаштирган. Нилс-Оле Букнинг сўзларига кўра, клуб трансфер бозоридаги вақтни ҳисобга олган ҳолда ўз олдига қўйилган мақсадлар сари дадил бормоқда.
Немис клубининг дастлабки таклифи 30 миллион евро ва яна 5 миллион евро миқдоридаги бонуслардан иборат бўлган эди, бироқ Расинг Генк буни рад этган. Шунга қарамай, Боруссия Дортмунд футболчининг ўзи билан 2031-йилнинг июнигача мўлжалланган шартнома шартлари бўйича келишувга эришгани уларнинг мавқейини мустаҳкамлаяпти.
Милан клубининг позициясиGOAL.com маълумотига кўра, юнонистонлик ҳужумкор ярим ҳимоячи Константин Каретсас хизматига Милан ҳам жиддий қизиқиш билдирган эди. Футболчи чап оёқда ҳаракат қилиши ва марказий ҳужумчи ортида самарали ўйин кўрсатиши сабабли Милан клубининг тактик режасига мос келар эди. Бироқ жамоа Гончало Ramос ва Марио Гила трансферлари учун тахминан 100 миллион евро сарфлагани боис ҳозирда молиявий маблағ ва бўш жой яратиш учун ўйинчиларни сотишга эътибор қаратмоқда.
Хусусан, Рафа Леао трансфери атрофидаги вазият ҳал бўлмагунча, миланликлар бошқа харидни амалга ошириши қийин кечади. Айнан шу омил Боруссия Дортмундга трансфер рақобатида яққол устунлик тақдим этмоқда ва келгусида ижобий натижага эришиш эҳтимолини оширмоқда.
…