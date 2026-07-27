Компания автомобиллари орасида электромобиллар улуши 80 фоиздан ошди
Лизинг компаниялари маълумотларига кўра, корпоратив секторда электромобиллар савдоси ҳукуматнинг 2030 йилга мўлжалланган нол эмиссияли автомобиллар (ЗEV) мандатидаги 80 фоизлик мақсадли кўрсаткичидан ошиб кетди. Бироқ мутахассислар чакана бозордаги талабнинг пастлиги ва сиёсий ўзгаришлар тармоқ учун узоқ муддатли хавф туғдириши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Бугунги кунда ушбу сектор мамлакатдаги барча электромобилларнинг учдан бир қисмидан кўпроғига эгалик қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Корпоратив автомобилларга бўлган талаб 2020 йилда электромобиллар ва гидридли (PHEV) транспорт воситалари учун ўта паст солиқ ставкалари қайта жорий этилгандан сўнг кескин ошди. Барча хизмат автомобилларига CO2 чиқиндиларига қараб баҳоланадиган солиққа тортиладиган қиймат белгиланади. Электромобиллар 0g/км CO2 кўрсаткичига эга бўлгани сабабли энг паст солиқ ставкаларига эга бўлиб, бу солиқ тўловларини беш баравар камайтирган.
Солиқ тушумларининг қисқариши ва лизинг бозорининг ўсишиҲМРК маълумотларига кўра, 2020/21 ва 2024/25 йиллар оралиғида корпоратив автомобил ҳайдовчилари 24 фоизга ошиб, 920 минг нафарга етган. Ҳайдовчилар сони ортиб, автомобиллар нархи кўтарилганига қарамай, умумий солиқ тушумлари сезиларли даражада камайди. Ҳозирда ҳайдовчиларнинг 75 фоизи PHEV ёки тўлиқ электромобил бошқармоқда, бу эса ўртача солиққа тортиладиган қийматни 2019/20 йилдагига нисбатан икки баравар камайтирган.
Британия автомобил ижараси ва лизинг ассоциацияси (БВРЛА) ҳисоботига кўра, ассоциация аъзоларининг бизнес шартномаси бўйича ижарадаги паркининг 47 фоизи, шунингдек, барча корпоратив буюртмаларнинг 90 фоизи ҳозирда электромобилларга тўғри келмоқда. Иш ҳақидан ушлаб қолиш асосидаги лизинг схемалари ҳам йилига 165 фоизга ўсиб, 266 816 та автомобилни ташкил этди ва шахсий шартнома асосидаги ижарадан ўзиб кетди.
Чакана бозордаги муаммолар ва иккиламчи бозорШунга қарамай, БВРЛА аъзолари чакана савдо каналларини қўллаб-қувватлаш етишмаётганидан хавотирда. Шахсий лизинг автомобилларининг атиги 20 фоизигина электромобил ҳисобланади. ЗEV мандат талабларини бажариш учун янги автомобилларга қилинган кескин чегирмалар иккиламчи бозордаги талабни пасайтириб, уч йиллик электромобилларни қайта сотишда компанияларга жиддий молиявий йўқотишлар келтирмоқда.
Зарарларни қоплаш ва ойлик ижара тўловларининг ошишига йўл қўймаслик мақсадида лизинг компаниялари иккинчи даражали лизинг хизматларига мурожаат қилмоқда. Ҳозирда лизинг паркида фойдаланилган ишлатилган автомобиллар сони ҳам сезиларли даражада ўсиб, бозордаги умумий барқарорликни таъминлаш учун янги ёндашувлар талаб этилаётганини кўрсатмоқда.
…