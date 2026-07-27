Компания автомобиллари орасида электромобиллар улуши 80 фоиздан ошди

·30·Авто
Компания автомобиллари орасида электромобиллар улуши 80 фоиздан ошди

Лизинг компаниялари маълумотларига кўра, корпоратив секторда электромобиллар савдоси ҳукуматнинг 2030 йилга мўлжалланган нол эмиссияли автомобиллар (ЗEV) мандатидаги 80 фоизлик мақсадли кўрсаткичидан ошиб кетди. Бироқ мутахассислар чакана бозордаги талабнинг пастлиги ва сиёсий ўзгаришлар тармоқ учун узоқ муддатли хавф туғдириши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Бугунги кунда ушбу сектор мамлакатдаги барча электромобилларнинг учдан бир қисмидан кўпроғига эгалик қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Корпоратив автомобилларга бўлган талаб 2020 йилда электромобиллар ва гидридли (PHEV) транспорт воситалари учун ўта паст солиқ ставкалари қайта жорий этилгандан сўнг кескин ошди. Барча хизмат автомобилларига CO2 чиқиндиларига қараб баҳоланадиган солиққа тортиладиган қиймат белгиланади. Электромобиллар 0g/км CO2 кўрсаткичига эга бўлгани сабабли энг паст солиқ ставкаларига эга бўлиб, бу солиқ тўловларини беш баравар камайтирган.

Солиқ тушумларининг қисқариши ва лизинг бозорининг ўсиши

ҲМРК маълумотларига кўра, 2020/21 ва 2024/25 йиллар оралиғида корпоратив автомобил ҳайдовчилари 24 фоизга ошиб, 920 минг нафарга етган. Ҳайдовчилар сони ортиб, автомобиллар нархи кўтарилганига қарамай, умумий солиқ тушумлари сезиларли даражада камайди. Ҳозирда ҳайдовчиларнинг 75 фоизи PHEV ёки тўлиқ электромобил бошқармоқда, бу эса ўртача солиққа тортиладиган қийматни 2019/20 йилдагига нисбатан икки баравар камайтирган.

Британия автомобил ижараси ва лизинг ассоциацияси (БВРЛА) ҳисоботига кўра, ассоциация аъзоларининг бизнес шартномаси бўйича ижарадаги паркининг 47 фоизи, шунингдек, барча корпоратив буюртмаларнинг 90 фоизи ҳозирда электромобилларга тўғри келмоқда. Иш ҳақидан ушлаб қолиш асосидаги лизинг схемалари ҳам йилига 165 фоизга ўсиб, 266 816 та автомобилни ташкил этди ва шахсий шартнома асосидаги ижарадан ўзиб кетди.

Чакана бозордаги муаммолар ва иккиламчи бозор

Шунга қарамай, БВРЛА аъзолари чакана савдо каналларини қўллаб-қувватлаш етишмаётганидан хавотирда. Шахсий лизинг автомобилларининг атиги 20 фоизигина электромобил ҳисобланади. ЗEV мандат талабларини бажариш учун янги автомобилларга қилинган кескин чегирмалар иккиламчи бозордаги талабни пасайтириб, уч йиллик электромобилларни қайта сотишда компанияларга жиддий молиявий йўқотишлар келтирмоқда.

Зарарларни қоплаш ва ойлик ижара тўловларининг ошишига йўл қўймаслик мақсадида лизинг компаниялари иккинчи даражали лизинг хизматларига мурожаат қилмоқда. Ҳозирда лизинг паркида фойдаланилган ишлатилган автомобиллар сони ҳам сезиларли даражада ўсиб, бозордаги умумий барқарорликни таъминлаш учун янги ёндашувлар талаб этилаётганини кўрсатмоқда.

ЭлектромобилЛизингАвтомобилСолиқиБВРЛАКорпоративАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely компанияси Zeekr 9X асосидаги янги роботакси синовларини бошладиGeely компанияси Zeekr 9X асосидаги янги роботакси синовларини бошладиКеча, 22:20Avito Авто ёқилғи нархлари ва мавжудлигини кўрсатувчи харитани ишга туширдиAvito Авто ёқилғи нархлари ва мавжудлигини кўрсатувчи харитани ишга туширдиКеча, 18:54Афсонавий Mercedes G-Class Кабриолет модели қарийб ўн йиллик танаффусдан кейин қайтмоқдаАфсонавий Mercedes G-Class Кабриолет модели қарийб ўн йиллик танаффусдан кейин қайтмоқдаКеча, 17:21БелкаКар каршерингида иккинчи ҳайдовчини қўшиш имконияти пайдо бўлдиБелкаКар каршерингида иккинчи ҳайдовчини қўшиш имконияти пайдо бўлдиКеча, 16:52Фестивал оф те Унехсептионал: ноодатий автомобиллар намойишиФестивал оф те Унехсептионал: ноодатий автомобиллар намойишиКеча, 16:28Mercedes-AMG A45 С хетчбеки охирги Финал Эдитион версияси билан тарихга кирадиMercedes-AMG A45 С хетчбеки охирги Финал Эдитион версияси билан тарихга кирадиКеча, 15:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан