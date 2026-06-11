PSJ ва Ливерпул нишонидаги Аклиоуче ёзда жамоасини тарк этишини тасдиқлади

·78·Спорт
PSJ ва Ливерпул нишонидаги Аклиоуче ёзда жамоасини тарк этишини тасдиқлади

Монако клубининг ёш юлдузи Магҳнес Аклиоуче жорий ёзги трансфер ойнасида юқори даражадаги клубга ўтишга тайёрлигини расман маълум қилди. 24 ёшли плеймейкер Лига 1 даги ажойиб мавсумидан сўнг Европанинг гигант клублари — PSJ ва Ливерпул эътиборига тушган эди. Футболчи ўз келажаги ҳақидаги миш-мишларга чек қўйиб, фаолиятидаги кейинги мантиқий қадам трансфер эканлигини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ижодкор ярим ҳимоячи 2025-26-йилги мавсумда Монако сафида 31 та ўйинда майдонга тушиб, 6 та гол уришга муваффақ бўлди ва Франция футболининг энг талабгир иқтидорларидан бирига айланди. Нисе-Матин нашрига берган интервюсида Аклиоуче 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун АҚШга йўл олишдан олдин ўз вазиятига ойдинлик киритди. "Кейинги қадам ёзги трансфер бўладими? Ҳа, лекин ҳозир бор эътиборимни Жаҳон чемпионатига қаратганман", — деди у.

Кетиш эҳтимоли юқори бўлишига қарамай, Аклиоуче профессионал эътиборини терма жамоа олдидаги мажбуриятларига қаратишга қарор қилган. У океан ортидаги турнирда Франция терма жамоаси учун муҳим рол ўйнаши мумкинлигини ва глобал майдондаги ўйинлари унинг бозор қиймати ҳамда янги жамоасини белгилаб беришини яхши тушунади. Футболчи трансфер ойнаси ҳақида гапириб, ўз клубига нисбатан ҳурматсизлик қилишни истамаслигини ҳам қўшимча қилди.

PSJ узоқ вақтдан бери ушбу қанот ярим ҳимоячисининг мухлиси ҳисобланади ва уни Франциянинг энг сара иқтидорларини йиғиш лойиҳасининг муҳим қисми сифатида кўрмоқда. Бироқ, пойгада улар ёлғиз эмас: Англия Премер-лигаси вакиллари Ливерпул ва Манчестер Сити ҳам вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Хабарларга кўра, Монако ўз юлдузи учун камида 50 миллион евро миқдорида товон пули талаб қилмоқда.

ТрансферларPSJЛиверпулМонакоФранция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ФИФА клубларга бериладиган компенсациялар миқдорини расман эълон қилдиФИФА клубларга бериладиган компенсациялар миқдорини расман эълон қилдиБугун, 12:07Инфантино ЖЧ-2026 иштирокчилари билан боғлиқ муаммолар ҳақида гапирдиИнфантино ЖЧ-2026 иштирокчилари билан боғлиқ муаммолар ҳақида гапирдиБугун, 11:41«Реал» Камавинга ва Вальвердени трансферга қўйишга қарор қилди...«Реал» Камавинга ва Вальвердени трансферга қўйишга қарор қилди...Бугун, 11:25Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Майкл Оуен кутилмаган тайинлов ҳақидаЖозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Майкл Оуен кутилмаган тайинлов ҳақидаБугун, 11:20Жозе Моуринью Бернардо Силва трансферига аралашди: Реал Мадрид асосий даъвогарЖозе Моуринью Бернардо Силва трансферига аралашди: Реал Мадрид асосий даъвогарБугун, 11:14«Манчестер Сити» Винисиусни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракат бошлади«Манчестер Сити» Винисиусни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракат бошладиБугун, 11:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...