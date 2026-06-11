«Манчестер Сити» Винисиусни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракат бошлади

·18·Спорт
«Манчестер Сити» Винисиусни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракат бошлади

Европа футболида ёзги трансфер ойнаси яқинлашгани сайин оламшумул ва кутилмаган хабарлар оқими тўхтамаяпти. «Манчестер Сити» жамоаси Бернарду Силва ва Жон Стоунз каби икки буюк афсонаси билан хайрлашиб, маошлар жамғармасида катта молиявий эркинлик ҳосил қилганидан сўнг, трансфер бозорида ҳақиқий «бомба» портлатишга тайёрланмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби ҳужум чизиғи етакчиси, бразилиялик сеҳргар Винисиус Жуниор фаолиятини Англия Премьер-лигасида давом эттириши мумкин. Бу ҳақда хорижнинг нуфузли спорт манбаларидан бири — «Indykaila News» нашри инқилобий хабар тарқатди.

Инсайдерларнинг маълумотларига кўра, Англиянинг амалдаги вице чемпиони «Манчестер Сити» бразилиялик учқур вингерни ўз таркибига қўшиб олишга ўта жиддий қизиқиш билдирмоқда. Винисиуснинг жорий ёздаги шартномавий ҳолати ва Мадрид клубидаги келажаги футбол оламида муайян саволлар ҳамда шубҳаларни уйғотаётгани боис, «шаҳарликлар» раҳбарияти вазиятни синчковлик билан кузатиб бормоқда. Манчестерликлар ушбу мега-трансферни келаси йилнинг ёзида тўлиқ амалга ошириш имкониятларини атрофлича кўриб чиқишга киришган.

Манбада қайд этилишича, «Манчестер Сити» трансфер бозоридаги ушбу устувор мақсадига эришиш йўлида тез орада жиддий ва расмий қадамларни ташлашни режалаштирмоқда. Тўғри, ушбу трансферни амалга ошириш «шаҳарликлар» учун осон кечмайди. Боиси, истеъдодли футболчининг «қаймоқранглилар» билан амалдаги шартномаси 2027 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган бўлиб, Мадрид клуби ўз юлдузини осонликча қўйиб юборишни истамайди. Бироқ «Манчестер Сити» жамоасининг кучи ва молиявий имкониятлари ҳар қандай имконсиз туюлган келишувни ҳам ҳақиқатга айлантиришга қодир. Кўрамиз, дунёнинг энг қимматбаҳо футболчиларидан бири Манчестерга йўл олармикан?

Винисиус Жуниорнинг «Манчестер Сити»га ўтиш тафсилотлари, Мадриднинг бунга жавобан трансфер режалари ва Европа футболига оид энг қайноқ, эксклюзив ҳамда шов-шувли мақолаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Манчестер СитиВинисиус ЖуниорРеал МадридБернарду СилваЖон Стоунз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Майкл Оуен кутилмаган тайинлов ҳақидаЖозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Майкл Оуен кутилмаган тайинлов ҳақидаБугун, 11:20Жозе Моуринью Бернардо Силва трансферига аралашди: Реал Мадрид асосий даъвогарЖозе Моуринью Бернардо Силва трансферига аралашди: Реал Мадрид асосий даъвогарБугун, 11:14PSJ ва Ливерпул нишонидаги Аклиоуче ёзда жамоасини тарк этишини тасдиқладиPSJ ва Ливерпул нишонидаги Аклиоуче ёзда жамоасини тарк этишини тасдиқладиБугун, 10:55Трент Александер-Арнолд Реал Мадридда асосий таркибдаги ўрнини йўқотиши мумкинТрент Александер-Арнолд Реал Мадридда асосий таркибдаги ўрнини йўқотиши мумкинБугун, 10:35Букайо Сака Муҳаммад Салах даражасига чиқиши учун нима қилиши керак?Букайо Сака Муҳаммад Салах даражасига чиқиши учун нима қилиши керак?Бугун, 10:12Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини қанчалик юқори ўрнатади?Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини қанчалик юқори ўрнатади?Бугун, 09:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...