«Манчестер Сити» Винисиусни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракат бошлади
Европа футболида ёзги трансфер ойнаси яқинлашгани сайин оламшумул ва кутилмаган хабарлар оқими тўхтамаяпти. «Манчестер Сити» жамоаси Бернарду Силва ва Жон Стоунз каби икки буюк афсонаси билан хайрлашиб, маошлар жамғармасида катта молиявий эркинлик ҳосил қилганидан сўнг, трансфер бозорида ҳақиқий «бомба» портлатишга тайёрланмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби ҳужум чизиғи етакчиси, бразилиялик сеҳргар Винисиус Жуниор фаолиятини Англия Премьер-лигасида давом эттириши мумкин. Бу ҳақда хорижнинг нуфузли спорт манбаларидан бири — «Indykaila News» нашри инқилобий хабар тарқатди.
Инсайдерларнинг маълумотларига кўра, Англиянинг амалдаги вице чемпиони «Манчестер Сити» бразилиялик учқур вингерни ўз таркибига қўшиб олишга ўта жиддий қизиқиш билдирмоқда. Винисиуснинг жорий ёздаги шартномавий ҳолати ва Мадрид клубидаги келажаги футбол оламида муайян саволлар ҳамда шубҳаларни уйғотаётгани боис, «шаҳарликлар» раҳбарияти вазиятни синчковлик билан кузатиб бормоқда. Манчестерликлар ушбу мега-трансферни келаси йилнинг ёзида тўлиқ амалга ошириш имкониятларини атрофлича кўриб чиқишга киришган.
Манбада қайд этилишича, «Манчестер Сити» трансфер бозоридаги ушбу устувор мақсадига эришиш йўлида тез орада жиддий ва расмий қадамларни ташлашни режалаштирмоқда. Тўғри, ушбу трансферни амалга ошириш «шаҳарликлар» учун осон кечмайди. Боиси, истеъдодли футболчининг «қаймоқранглилар» билан амалдаги шартномаси 2027 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган бўлиб, Мадрид клуби ўз юлдузини осонликча қўйиб юборишни истамайди. Бироқ «Манчестер Сити» жамоасининг кучи ва молиявий имкониятлари ҳар қандай имконсиз туюлган келишувни ҳам ҳақиқатга айлантиришга қодир. Кўрамиз, дунёнинг энг қимматбаҳо футболчиларидан бири Манчестерга йўл олармикан?
Винисиус Жуниорнинг «Манчестер Сити»га ўтиш тафсилотлари, Мадриднинг бунга жавобан трансфер режалари ва Европа футболига оид энг қайноқ, эксклюзив ҳамда шов-шувли мақолаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…