Марк Касадо Барселона билан хайрлашишга қарор қилди
Барселона ярим ҳимоячиси Марк Касадо жорий ёзги трансфер ойнасида Каталония клубини тарк этиш бўйича раҳбарият билан келишувга эришди. Ханси Флик қўл остида етарли ўйин амалиётига эга бўлмаётган футболчи ўз агенти Жорге Мендесга муносиб таклифларни кўриб чиқиш бўйича кўрсатма берган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гави ва Марк Бернал жароҳатдан қайтганидан сўнг, Касадо таркибдаги рақобатда сезиларли даражада ортда қолди. Ханси Флик ўзининг вертикал ва юқори интенсивликка асосланган тизимида бошқа футболчиларга ишонч билдирмоқда. Ла Масиа тарбияланувчиси бўлган 22 ёшли ярим ҳимоячи айни дамда марказда Педри, Гави, Френки де Йонг ва Марк Берналдан кейинги бешинчи танловга айланиб қолган.
МАРКА нашрининг хабар беришича, Барселона спорт директори ва Жорге Мендес трансфернинг иқтисодий шартларини белгилаб олишган. Клуб футболчи учун тахминан 25 миллион евро миқдорида нарх белгилади. Каталонияликлар молиявий фейр-плей қоидаларига амал қилиш ва балансни тиклаш учун сотувни 30-июнга қадар якунлашни мақсад қилган.
Ҳозирда футболчи учун иккита аниқ таклиф мавжуд. Улардан бири Европанинг нуфузли чемпионатида иштирок этувчи клубдан бўлса, иккинчиси Саудия Арабистони Pro-лигасидан тушган молиявий жиҳатдан жуда манфаатли таклифдир. Ҳар икки томон ҳам Барселона талаб қилаётган суммани тўлашга тайёр, якуний қарорни эса футболчининг ўзи қабул қилади.
…