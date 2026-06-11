Марк Касадо Барселона билан хайрлашишга қарор қилди

·82·Спорт
Марк Касадо Барселона билан хайрлашишга қарор қилди

Барселона ярим ҳимоячиси Марк Касадо жорий ёзги трансфер ойнасида Каталония клубини тарк этиш бўйича раҳбарият билан келишувга эришди. Ханси Флик қўл остида етарли ўйин амалиётига эга бўлмаётган футболчи ўз агенти Жорге Мендесга муносиб таклифларни кўриб чиқиш бўйича кўрсатма берган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гави ва Марк Бернал жароҳатдан қайтганидан сўнг, Касадо таркибдаги рақобатда сезиларли даражада ортда қолди. Ханси Флик ўзининг вертикал ва юқори интенсивликка асосланган тизимида бошқа футболчиларга ишонч билдирмоқда. Ла Масиа тарбияланувчиси бўлган 22 ёшли ярим ҳимоячи айни дамда марказда Педри, Гави, Френки де Йонг ва Марк Берналдан кейинги бешинчи танловга айланиб қолган.

МАРКА нашрининг хабар беришича, Барселона спорт директори ва Жорге Мендес трансфернинг иқтисодий шартларини белгилаб олишган. Клуб футболчи учун тахминан 25 миллион евро миқдорида нарх белгилади. Каталонияликлар молиявий фейр-плей қоидаларига амал қилиш ва балансни тиклаш учун сотувни 30-июнга қадар якунлашни мақсад қилган.

Ҳозирда футболчи учун иккита аниқ таклиф мавжуд. Улардан бири Европанинг нуфузли чемпионатида иштирок этувчи клубдан бўлса, иккинчиси Саудия Арабистони Pro-лигасидан тушган молиявий жиҳатдан жуда манфаатли таклифдир. Ҳар икки томон ҳам Барселона талаб қилаётган суммани тўлашга тайёр, якуний қарорни эса футболчининг ўзи қабул қилади.

БарселонаМарк КасадоХанси ФликТрансферларЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Бернардо Силва учун расмий таклиф юбордиРеал Мадрид Бернардо Силва учун расмий таклиф юбордиБугун, 18:12Роналд Куман Японияга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиРоналд Куман Японияга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиБугун, 17:37Виза ололмаган аргентиналик мухлисларга бепул телевизорлар тарқатилдиВиза ололмаган аргентиналик мухлисларга бепул телевизорлар тарқатилдиБугун, 17:19Гарри Кейн ва Бавария ўртасида шартнома борасида келишмовчилик юзага келдиГарри Кейн ва Бавария ўртасида шартнома борасида келишмовчилик юзага келдиБугун, 16:18Ламине Ямал УНICEФ элчиси этиб тайинландиЛамине Ямал УНICEФ элчиси этиб тайинландиБугун, 15:57ФИФА вақтни чўзишга қарши инқилобий янги қоидаларни жорий этмоқчиФИФА вақтни чўзишга қарши инқилобий янги қоидаларни жорий этмоқчиБугун, 15:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...