ЖЧ-2026 илк баҳсида Мексика терма жамоаси ЖАР устидан ғалаба қозонди

·0·Спорт
ЖЧ-2026 илк баҳсида Мексика терма жамоаси ЖАР устидан ғалаба қозонди

Бутун сайёра миллионлаб футбол ишқибозлари интизорлик билан кутган энг йирик ва нуфузли спорт байрами — АҚШ, Мексика ва Канада яшил майдонлари мезбонлик қилаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг расмий очилишига гувоҳ бўлди! Океан ортида старт олган ушбу улуғвор мусобақанинг дастлабки учрашувиёқ трибуналарни тўлдириб ўтирган мухлисларга ҳақиқий шиддат, голлар ва кутилмаган драмаларни тақдим этди. Мусобақанинг очилиш баҳсида «А» гуруҳи вакиллари — турнир мезбонларидан бири бўлмиш маҳоратли Мексика миллий терма жамоаси Африка қитъасининг шиддатли вакили Жанубий Африка Республикаси (ЖАР) футболчиларига қарши саф тортди ва ишончли зафарни расмийлаштирди.

Ниҳоятда юқори темпда бошланган учрашувнинг ҳали атиги 9-дақиқаси кетаётган бир пайтда, мексикаликларнинг иқтидорли ҳужумчиси Хулиан Киньонес рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, стадионни ларзага келтирди ва жорий мундиалнинг илк расмий голи муаллифи сифатида тарих саҳифаларидан жой олди. Биринчи бўлим мезбонларнинг устунлигида якунланган бўлса, иккинчи бўлимда ҳам ҳужумкорлик сусайгани йўқ. Баҳснинг 67-дақиқасида тажрибали ва маҳоратли форвард Рауль Хименес ЖАР посбонини иккинчи бор таслим этиб, орадаги фарқни йириклаштирди ҳамда учрашувга якуний нуқтани қўйди — 2:0.

Қизил карточкалар «ёмғири» ва шиддатли кураш

Ўйин фақатгина голларга эмас, балки майдондаги муросасиз ва кескин тўқнашувларга, ҳакамнинг қатъий қарорларига ҳам бой бўлди. Африкалик футболчилар рақиб ҳужумларини тўхтатишда қўполликка йўл қўйишга мажбур бўлишди. Оқибатда, учрашувнинг 49-дақиқасида ЖАР терма жамоаси аъзоси Ситоле иккинчи огоҳлантиришдан сўнг майдондан четлатилди. Баҳс охирлаб қолганда — 84-дақиқада эса захирадан ўйинга қўшилган Зване ҳам тўғридан-тўғри қизил карточка олиб, жамоадошларини майдонда 9 киши бўлиб қолишига сабабчи бўлди.

Бироқ учрашувнинг ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+2-дақиқасида мексикаликлар ҳимоячиси Монтес ҳам қўполлиги учун майдондан қувилди ва ҳар икки жамоа ўйинни тўлиқ бўлмаган таркибда якунлашди. Шунга қарамай, мезбонлар ўз ишқибозлари қаршисида дастлабки муҳим 3 очкони нақд қилиб, плей-офф сари илк залворли қадамни ташлашди.

ЖЧ-2026. «А» гуруҳи. 1-тур тафсилотлари:

Мексика — ЖАР — 2:0

Голлар: Хулиан Киньонес (9), Рауль Хименес (67).

  • Мексика таркиби: Ранхель, Рейес, Монтес, Васкес, Гальярдо, Фидальго (Мора, 66), Лира (Альварес, 76), Гутьеррес (Чавес, 66), Альварадо, Киньонес (Вега, 79), Хименес (Гонсалес, 76).

  • ЖАР таркиби: Уильямс, Окон, Мудау, Сибиси, Мбокази, Мокуна, Ситоле, Адамс (Зване, 61), Модиба (Апполлис, 77), Фостер (Мбата, 56), Райнерс (Макгопа, 77).

  • Огоҳлантиришлар: Гутьеррес (23) — Мокуна (17), Сибиси (74).

  • Четлатишлар: Монтес (90+2) — Ситоле (49), Зване (84).

Ажойиб камбэклар ва шиддатли голларга бой бўлаётган Жаҳон чемпионатининг кейинги қайноқ баҳслари, миллий терма жамоамизнинг бўлажак тарихий дебюти ва Океан ортидан энг эксклюзив, тезкор хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Корея терма жамоаси Чехия устидан иродали ғалабани қўлга киритдиЖанубий Корея терма жамоаси Чехия устидан иродали ғалабани қўлга киритдиБугун, 05:26Диого Жота ва унинг амалга ошмаган Жаҳон чемпионати орзуси ҳақидаДиого Жота ва унинг амалга ошмаган Жаҳон чемпионати орзуси ҳақидаБугун, 03:35Джибрил Сиссенинг ўғли Ливерпул билан илк профессионал шартномасини имзоладиДжибрил Сиссенинг ўғли Ливерпул билан илк профессионал шартномасини имзоладиБугун, 20:57Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Испания терма жамоаси машғулотларига қайтдиЛамине Ямал ва Нико Виллиаms Испания терма жамоаси машғулотларига қайтдиБугун, 20:39Бавария Исмаел Саибари трансфери учун 53 миллион евро таклиф қилдиБавария Исмаел Саибари трансфери учун 53 миллион евро таклиф қилдиБугун, 20:35Машарипов терма жамоа билан ЖЧ—2026 расмий фотосессиясида қатнашдиМашарипов терма жамоа билан ЖЧ—2026 расмий фотосессиясида қатнашдиБугун, 19:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...