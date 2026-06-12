ЖЧ-2026 илк баҳсида Мексика терма жамоаси ЖАР устидан ғалаба қозонди
Бутун сайёра миллионлаб футбол ишқибозлари интизорлик билан кутган энг йирик ва нуфузли спорт байрами — АҚШ, Мексика ва Канада яшил майдонлари мезбонлик қилаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг расмий очилишига гувоҳ бўлди! Океан ортида старт олган ушбу улуғвор мусобақанинг дастлабки учрашувиёқ трибуналарни тўлдириб ўтирган мухлисларга ҳақиқий шиддат, голлар ва кутилмаган драмаларни тақдим этди. Мусобақанинг очилиш баҳсида «А» гуруҳи вакиллари — турнир мезбонларидан бири бўлмиш маҳоратли Мексика миллий терма жамоаси Африка қитъасининг шиддатли вакили Жанубий Африка Республикаси (ЖАР) футболчиларига қарши саф тортди ва ишончли зафарни расмийлаштирди.
Ниҳоятда юқори темпда бошланган учрашувнинг ҳали атиги 9-дақиқаси кетаётган бир пайтда, мексикаликларнинг иқтидорли ҳужумчиси Хулиан Киньонес рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, стадионни ларзага келтирди ва жорий мундиалнинг илк расмий голи муаллифи сифатида тарих саҳифаларидан жой олди. Биринчи бўлим мезбонларнинг устунлигида якунланган бўлса, иккинчи бўлимда ҳам ҳужумкорлик сусайгани йўқ. Баҳснинг 67-дақиқасида тажрибали ва маҳоратли форвард Рауль Хименес ЖАР посбонини иккинчи бор таслим этиб, орадаги фарқни йириклаштирди ҳамда учрашувга якуний нуқтани қўйди — 2:0.
Қизил карточкалар «ёмғири» ва шиддатли кураш
Ўйин фақатгина голларга эмас, балки майдондаги муросасиз ва кескин тўқнашувларга, ҳакамнинг қатъий қарорларига ҳам бой бўлди. Африкалик футболчилар рақиб ҳужумларини тўхтатишда қўполликка йўл қўйишга мажбур бўлишди. Оқибатда, учрашувнинг 49-дақиқасида ЖАР терма жамоаси аъзоси Ситоле иккинчи огоҳлантиришдан сўнг майдондан четлатилди. Баҳс охирлаб қолганда — 84-дақиқада эса захирадан ўйинга қўшилган Зване ҳам тўғридан-тўғри қизил карточка олиб, жамоадошларини майдонда 9 киши бўлиб қолишига сабабчи бўлди.
Бироқ учрашувнинг ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+2-дақиқасида мексикаликлар ҳимоячиси Монтес ҳам қўполлиги учун майдондан қувилди ва ҳар икки жамоа ўйинни тўлиқ бўлмаган таркибда якунлашди. Шунга қарамай, мезбонлар ўз ишқибозлари қаршисида дастлабки муҳим 3 очкони нақд қилиб, плей-офф сари илк залворли қадамни ташлашди.
ЖЧ-2026. «А» гуруҳи. 1-тур тафсилотлари:
Мексика — ЖАР — 2:0
Голлар: Хулиан Киньонес (9), Рауль Хименес (67).
Мексика таркиби: Ранхель, Рейес, Монтес, Васкес, Гальярдо, Фидальго (Мора, 66), Лира (Альварес, 76), Гутьеррес (Чавес, 66), Альварадо, Киньонес (Вега, 79), Хименес (Гонсалес, 76).
ЖАР таркиби: Уильямс, Окон, Мудау, Сибиси, Мбокази, Мокуна, Ситоле, Адамс (Зване, 61), Модиба (Апполлис, 77), Фостер (Мбата, 56), Райнерс (Макгопа, 77).
Огоҳлантиришлар: Гутьеррес (23) — Мокуна (17), Сибиси (74).
Четлатишлар: Монтес (90+2) — Ситоле (49), Зване (84).
Ажойиб камбэклар ва шиддатли голларга бой бўлаётган Жаҳон чемпионатининг кейинги қайноқ баҳслари, миллий терма жамоамизнинг бўлажак тарихий дебюти ва Океан ортидан энг эксклюзив, тезкор хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…