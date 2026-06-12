«Сити» Эллиот Андерсон учун рекорд даражадаги маблағ таклиф қилди
Жаҳон чемпионатининг қайноқ ва ҳаяжонли учрашувлари Океан ортида давом этаётган бир пайтда, Англия Премьер-лигаси (АПЛ) грандлари ўртасидаги трансфер бозори ҳам чинакам сув ости вулқонига айланди. Айниқса, Бернарду Силванинг Мадриднинг «Реал» клубига эркин агент сифатида текинга кўчиб ўтганидан сўнг, майдон марказини кучайтириш пайига тушган «Манчестер Сити» жамоаси трансфер ойнасида шов-шувли ва тарихий юришни амалга оширишга киришди. «Шаҳарликлар» раҳбарияти «Ноттингем Форест»нинг иқтидорли ярим ҳимоячиси Эллиот Андерсонни ўз сафига қўшиб олиш учун иккинчи бор расмий таклиф билан чиқди, бироқ кутилмаганда яна рад жавобини олди.
Дунёга машҳур ва нуфузли «BBC Sport» нашрининг тарқатган эксклюзив хабарига кўра, манкунияликлар томонидан берилган иккинчи молиявий таклиф нақд 106 миллион фунт-стерлингни ташкил этган. Эътиборли жиҳати шундаки, шартномада кўрсатилган турли муваффақиятли бонуслар ва қўшимча тўловлар билан биргаликда ушбу умумий сумма астрономик даражадаги 122 миллион фунт-стерлинггача етиши мумкин эди. Бироқ «лесниклар» (Ноттингемликлар) ўз етакчисини бундай катта маблағ эвазига ҳам осонликча қўйворишни исташмаяпти.
Тарихий рекорд остонасидаги инглиз йигити
Агар икки томон трансфер бозорида ушбу келишувга эриша олишса, ҳозирда атиги 23 ёшни қаршилаган серқирра ярим ҳимоячи футбол тарихидаги энг қимматбаҳо ва рекордчи инглиз футболчиси сифатида тарих саҳифаларидан мустаҳкам жой олади. Ҳозирги кунгача ушбу олий унвон ва рекорд кўрсаткич 2023 йилнинг ёзида «Вест Хэм» лагеридан Лондоннинг «Арсенал» клубига 105 миллион фунт-стерлинг эвазига трансфер қилинган маҳоратли таянч ярим ҳимоячиси Деклан Райсга тегишли бўлиб турибди. Энцо Мареска эса ушбу рекордни бузишга тўлиқ тайёр.
Эллиот Андерсон футбол сир-асрорларини афсонавий «Ньюкасл Юнайтед» клуби академиясида ўрганган ва ушбу жамоа тарбияланувчиси ҳисобланади. У 2024 йилда атиги 15 миллион фунт-стерлинг эвазига «Ноттингем Форест» сафига бориб қўшилган эди. Қисқа вақт ичида унинг трансфер баҳоси бир неча баробарга ўсиб кетгани таҳсинга лойиқ.
Талантли футболчи ортда қолган машаққатли мавсум давомида АПЛ доирасида нақд 38 та учрашувда (барча ўйинларда) майдонга тушиб, ўз ҳисобига тўртта чиройли гол ёздириб қўйишга муваффақ бўлди. Умумий ҳисобда эса у «Ноттингем» либосида 92 маротаба саф тортиб, олти бор рақиблар дарвозасини ишғол этган ҳамда жамоасининг Премьер-лигада жон сақлаб қолишига улкан ҳисса қўшган.
Ишончли манбаларнинг таъкидлашича, «Манчестер Сити» ушбу рад жавобидан кейин ҳам таслим бўлмоқчи эмас. Клублар ўртасидаги қизғин ва кескин музокаралар Океан ортидаги Жаҳон чемпионати турнири давом этаётган бир пайтда ҳам изчил ва тинимсиз равишда давом этиши кутилмоқда. Тез орада янги рекорд гувоҳи бўлсак ажаб эмас.
Эллиот Андерсоннинг «Манчестер Сити»га ўтиш тафсилотлари, АПЛ клубларининг янги шов-шувли трансферлари ва Жаҳон чемпионатининг барча эксклюзив, тезкор хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…