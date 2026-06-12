«Сити» Эллиот Андерсон учун рекорд даражадаги маблағ таклиф қилди

·30·Спорт
«Сити» Эллиот Андерсон учун рекорд даражадаги маблағ таклиф қилди

Жаҳон чемпионатининг қайноқ ва ҳаяжонли учрашувлари Океан ортида давом этаётган бир пайтда, Англия Премьер-лигаси (АПЛ) грандлари ўртасидаги трансфер бозори ҳам чинакам сув ости вулқонига айланди. Айниқса, Бернарду Силванинг Мадриднинг «Реал» клубига эркин агент сифатида текинга кўчиб ўтганидан сўнг, майдон марказини кучайтириш пайига тушган «Манчестер Сити» жамоаси трансфер ойнасида шов-шувли ва тарихий юришни амалга оширишга киришди. «Шаҳарликлар» раҳбарияти «Ноттингем Форест»нинг иқтидорли ярим ҳимоячиси Эллиот Андерсонни ўз сафига қўшиб олиш учун иккинчи бор расмий таклиф билан чиқди, бироқ кутилмаганда яна рад жавобини олди.

Дунёга машҳур ва нуфузли «BBC Sport» нашрининг тарқатган эксклюзив хабарига кўра, манкунияликлар томонидан берилган иккинчи молиявий таклиф нақд 106 миллион фунт-стерлингни ташкил этган. Эътиборли жиҳати шундаки, шартномада кўрсатилган турли муваффақиятли бонуслар ва қўшимча тўловлар билан биргаликда ушбу умумий сумма астрономик даражадаги 122 миллион фунт-стерлинггача етиши мумкин эди. Бироқ «лесниклар» (Ноттингемликлар) ўз етакчисини бундай катта маблағ эвазига ҳам осонликча қўйворишни исташмаяпти.

Тарихий рекорд остонасидаги инглиз йигити

Агар икки томон трансфер бозорида ушбу келишувга эриша олишса, ҳозирда атиги 23 ёшни қаршилаган серқирра ярим ҳимоячи футбол тарихидаги энг қимматбаҳо ва рекордчи инглиз футболчиси сифатида тарих саҳифаларидан мустаҳкам жой олади. Ҳозирги кунгача ушбу олий унвон ва рекорд кўрсаткич 2023 йилнинг ёзида «Вест Хэм» лагеридан Лондоннинг «Арсенал» клубига 105 миллион фунт-стерлинг эвазига трансфер қилинган маҳоратли таянч ярим ҳимоячиси Деклан Райсга тегишли бўлиб турибди. Энцо Мареска эса ушбу рекордни бузишга тўлиқ тайёр.

Эллиот Андерсон футбол сир-асрорларини афсонавий «Ньюкасл Юнайтед» клуби академиясида ўрганган ва ушбу жамоа тарбияланувчиси ҳисобланади. У 2024 йилда атиги 15 миллион фунт-стерлинг эвазига «Ноттингем Форест» сафига бориб қўшилган эди. Қисқа вақт ичида унинг трансфер баҳоси бир неча баробарга ўсиб кетгани таҳсинга лойиқ.

Талантли футболчи ортда қолган машаққатли мавсум давомида АПЛ доирасида нақд 38 та учрашувда (барча ўйинларда) майдонга тушиб, ўз ҳисобига тўртта чиройли гол ёздириб қўйишга муваффақ бўлди. Умумий ҳисобда эса у «Ноттингем» либосида 92 маротаба саф тортиб, олти бор рақиблар дарвозасини ишғол этган ҳамда жамоасининг Премьер-лигада жон сақлаб қолишига улкан ҳисса қўшган.

Ишончли манбаларнинг таъкидлашича, «Манчестер Сити» ушбу рад жавобидан кейин ҳам таслим бўлмоқчи эмас. Клублар ўртасидаги қизғин ва кескин музокаралар Океан ортидаги Жаҳон чемпионати турнири давом этаётган бир пайтда ҳам изчил ва тинимсиз равишда давом этиши кутилмоқда. Тез орада янги рекорд гувоҳи бўлсак ажаб эмас.

Эллиот Андерсоннинг «Манчестер Сити»га ўтиш тафсилотлари, АПЛ клубларининг янги шов-шувли трансферлари ва Жаҳон чемпионатининг барча эксклюзив, тезкор хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Эллиот АндерсонМанчестер СитиНоттингем ФорестБернарду СилваРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олжас Абраев Ўзбекистон терма жамоаси имкониятларини юқори баҳоладиОлжас Абраев Ўзбекистон терма жамоаси имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 06:36Дмитрий Кузнецов ЖЧ-2026 да Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиДмитрий Кузнецов ЖЧ-2026 да Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиБугун, 06:25«Реал» клуби Винисиус Жуниорга кескин ультиматум эълон қилди«Реал» клуби Винисиус Жуниорга кескин ультиматум эълон қилдиБугун, 06:15Бернарду Силва эркин агент сифатида Мадриднинг «Реал» клубига қўшилдиБернарду Силва эркин агент сифатида Мадриднинг «Реал» клубига қўшилдиБугун, 05:43Жаҳон чемпионати: "А" гуруҳида 1-тур ўйинлари якунландиЖаҳон чемпионати: "А" гуруҳида 1-тур ўйинлари якунландиБугун, 05:37ЖЧ-2026 илк баҳсида Мексика терма жамоаси ЖАР устидан ғалаба қозондиЖЧ-2026 илк баҳсида Мексика терма жамоаси ЖАР устидан ғалаба қозондиБугун, 05:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...