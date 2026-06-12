Маркос Сенеси жароҳат олган Балерди ўрнига Аргентина терма жамоасига чақирилди

·34·Спорт
Маркос Сенеси жароҳат олган Балерди ўрнига Аргентина терма жамоасига чақирилди

Тоттенхем сафига бориб қўшилиши кутилаётган ҳимоячи Маркос Сенеси жароҳат олган Леонардо Балерди ўрнига Аргентина терма жамоасининг Жаҳон чемпионати учун якуний қайдномасидан жой олди. Кўп қиррали марказий ҳимоячи Лионель Месси ва бошқа жамоадошлари билан бирга бўлиш учун АҚШдаги ўқув-машғулот йиғинига йўл олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Балерди машғулотлар вақтида ўнг оёғидан жиддий мушак жароҳати олгани сабабли, бош мураббий Лионель Скалони турнир режаларига кутилмаган ўзгартириш киритишга мажбур бўлди. Мураббий Исландияга қарши ўртоқлик учрашувидан сўнг тактик вариантларни кўриб чиқиб, айнан Сенеси номзодида тўхталди. Ҳозирда футболчи Канзас-Сити шаҳридаги лагерга етиб бориш учун сафарга чиққан.

Аргентина терма жамоаси матбуот хизмати Балердининг ҳолати бўйича расмий баёнот берди: "Ҳимоячи Леонардо Балерди ўнг оёғининг камбаласимон мушагидан жароҳат олди ва Жаҳон чемпионатида иштирок эта олмайди". Лионель Скалони эса синов назорат ўйинидан сўнг жамоанинг камчиликларини аниқлаб олганини ва ўринбосар танлашда шошилмаганини таъкидлади.

29 ёшли Маркос Сенеси учун сўнгги сутка воқеаларга бой бўлди. Аввалроқ Италия терма жамоасидан тушган таклифни рад этган футболчи, 1-июльдан бошлаб эркин агент сифатида Тоттенхем сафига ўтишга келишиб олган эди. Эндиликда у бўлажак клубдоши Кристиан Ромеро билан бирга Албиселесте ҳимоя чизиғини мустаҳкамлайди.

Аргентина терма жамоаси келаси ҳафта Жазоирга қарши бўлиб ўтадиган илк ўйин олдидан тайёргарликнинг якуний босқичини ўтказмоқда. Ж гуруҳида Скалони шогирдларини Жазоирдан ташқари Австрия ва Иордания терма жамоаларига қарши баҳслар кутмоқда. Янги шаклланган ҳимоя жуфтлиги турнирни муваффақиятли бошлаш учун тезда ўзаро тил топишиши талаб этилади.

АргентинаЛионель МессиМаркос СенесиТоттенхемЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» ҳимояни кучайтириш учун Калафьорини ўз сафига қўшиб олмоқчи«Реал» ҳимояни кучайтириш учун Калафьорини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 07:53Атлетико Мадрид Пари Сен-Жермен юлдузини сотиб олиш бўйича музокараларни бошладиАтлетико Мадрид Пари Сен-Жермен юлдузини сотиб олиш бўйича музокараларни бошладиБугун, 07:52Килиан Мбаппе Десчампснинг Италия терма жамоасига ўтишига қарши чиқдиКилиан Мбаппе Десчампснинг Италия терма жамоасига ўтишига қарши чиқдиБугун, 07:14Бернардо Силва Реал Мадрид билан шартнома имзоладиБернардо Силва Реал Мадрид билан шартнома имзоладиБугун, 06:54Олжас Абраев Ўзбекистон терма жамоаси имкониятларини юқори баҳоладиОлжас Абраев Ўзбекистон терма жамоаси имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 06:36Дмитрий Кузнецов ЖЧ-2026 да Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиДмитрий Кузнецов ЖЧ-2026 да Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...