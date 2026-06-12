Маркос Сенеси жароҳат олган Балерди ўрнига Аргентина терма жамоасига чақирилди
Тоттенхем сафига бориб қўшилиши кутилаётган ҳимоячи Маркос Сенеси жароҳат олган Леонардо Балерди ўрнига Аргентина терма жамоасининг Жаҳон чемпионати учун якуний қайдномасидан жой олди. Кўп қиррали марказий ҳимоячи Лионель Месси ва бошқа жамоадошлари билан бирга бўлиш учун АҚШдаги ўқув-машғулот йиғинига йўл олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Балерди машғулотлар вақтида ўнг оёғидан жиддий мушак жароҳати олгани сабабли, бош мураббий Лионель Скалони турнир режаларига кутилмаган ўзгартириш киритишга мажбур бўлди. Мураббий Исландияга қарши ўртоқлик учрашувидан сўнг тактик вариантларни кўриб чиқиб, айнан Сенеси номзодида тўхталди. Ҳозирда футболчи Канзас-Сити шаҳридаги лагерга етиб бориш учун сафарга чиққан.
Аргентина терма жамоаси матбуот хизмати Балердининг ҳолати бўйича расмий баёнот берди: "Ҳимоячи Леонардо Балерди ўнг оёғининг камбаласимон мушагидан жароҳат олди ва Жаҳон чемпионатида иштирок эта олмайди". Лионель Скалони эса синов назорат ўйинидан сўнг жамоанинг камчиликларини аниқлаб олганини ва ўринбосар танлашда шошилмаганини таъкидлади.
29 ёшли Маркос Сенеси учун сўнгги сутка воқеаларга бой бўлди. Аввалроқ Италия терма жамоасидан тушган таклифни рад этган футболчи, 1-июльдан бошлаб эркин агент сифатида Тоттенхем сафига ўтишга келишиб олган эди. Эндиликда у бўлажак клубдоши Кристиан Ромеро билан бирга Албиселесте ҳимоя чизиғини мустаҳкамлайди.
Аргентина терма жамоаси келаси ҳафта Жазоирга қарши бўлиб ўтадиган илк ўйин олдидан тайёргарликнинг якуний босқичини ўтказмоқда. Ж гуруҳида Скалони шогирдларини Жазоирдан ташқари Австрия ва Иордания терма жамоаларига қарши баҳслар кутмоқда. Янги шаклланган ҳимоя жуфтлиги турнирни муваффақиятли бошлаш учун тезда ўзаро тил топишиши талаб этилади.
…