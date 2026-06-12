PSJ Матеус Фернандес ва Суммервилл учун пойгага қўшилди

·27·Спорт
PSJ Матеус Фернандес ва Суммервилл учун пойгага қўшилди

Пари Сен-Жермен жамоаси Вест Хем Юнайтед билан ярим ҳимоячи Матеус Фернандес ва қанот ҳужумчиси Крйсенсио Суммервилле трансфери бўйича алоқага чиқди. Франсиянинг амалдаги чемпионлари таркибни кучайтириш ва бир вақтнинг ўзида бир нечта турнирларда муваффақият қозониш учун захира ўриндиғини бойитиш ниятида. Sport директори Луис Кампос айни дамда ушбу икки иқтидорли футболчини қўлга киритиш учун музокараларни бошлаб юборган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ФоотМеркато нашри хабарига кўра, PSJ раҳбарияти Лондон клуби билан дастлабки мулоқотни амалга оширган. Вест Хем Юнайтед жамоасининг Англия Премер-лигасидан тушиб кетиши ортидан клуб ўзининг асосий активларини сотишга мажбур бўлмоқда. Маълумотларга кўра, Лондон клуби Матеус Фернандес учун 80 миллион евро, Суммервилле учун еса 50 миллион евро миқдорида маблағ талаб қилмоқда.

Матеус Фернандес учун курашда PSJ жиддий рақобатга дуч келиши аниқ. Боиси, ушбу футболчига Манчестер Юнайтед ва Реал Мадрид каби грандлар ҳам қизиқиш билдирмоқда. Луис Кампос еса ўзининг трансфер сиёсатига содиқ қолган ҳолда, Витинья ва Жоау Невес каби ҳамюртлари қаторига Фернандесни ҳам қўшиб олмоқчи.

Ҳозирда PSJ раҳбарияти ушбу икки футболчи учун умумий таклиф юбориш масаласини кўриб чиқмоқда. Крйсенсио Суммервилле айни дамда Нидерландия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок етаётгани сабабли, якуний қарор турнир тугаганидан сўнг қабул қилиниши кутилмоқда. Вест Хем еса молиявий ҳолатини яхшилаш учун юлдузларини сотишга тайёр.

PSJТрансферларМатеус ФернандесРеал МадридМанчестер Юнайтед
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Едер Милитао Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ҳақида фикр билдирдиЕдер Милитао Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ҳақида фикр билдирдиБугун, 08:53Хавьер Агирре ЖАР устидан қозонилган ғалабадан тўлиқ қониқмадиХавьер Агирре ЖАР устидан қозонилган ғалабадан тўлиқ қониқмадиБугун, 08:21«Реал» ҳимояни кучайтириш учун Калафьорини ўз сафига қўшиб олмоқчи«Реал» ҳимояни кучайтириш учун Калафьорини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 07:53Атлетико Мадрид Пари Сен-Жермен юлдузини сотиб олиш бўйича музокараларни бошладиАтлетико Мадрид Пари Сен-Жермен юлдузини сотиб олиш бўйича музокараларни бошладиБугун, 07:52Маркос Сенеси жароҳат олган Балерди ўрнига Аргентина терма жамоасига чақирилдиМаркос Сенеси жароҳат олган Балерди ўрнига Аргентина терма жамоасига чақирилдиБугун, 07:37Килиан Мбаппе Десчампснинг Италия терма жамоасига ўтишига қарши чиқдиКилиан Мбаппе Десчампснинг Италия терма жамоасига ўтишига қарши чиқдиБугун, 07:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...