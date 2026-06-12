PSJ Матеус Фернандес ва Суммервилл учун пойгага қўшилди
Пари Сен-Жермен жамоаси Вест Хем Юнайтед билан ярим ҳимоячи Матеус Фернандес ва қанот ҳужумчиси Крйсенсио Суммервилле трансфери бўйича алоқага чиқди. Франсиянинг амалдаги чемпионлари таркибни кучайтириш ва бир вақтнинг ўзида бир нечта турнирларда муваффақият қозониш учун захира ўриндиғини бойитиш ниятида. Sport директори Луис Кампос айни дамда ушбу икки иқтидорли футболчини қўлга киритиш учун музокараларни бошлаб юборган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ФоотМеркато нашри хабарига кўра, PSJ раҳбарияти Лондон клуби билан дастлабки мулоқотни амалга оширган. Вест Хем Юнайтед жамоасининг Англия Премер-лигасидан тушиб кетиши ортидан клуб ўзининг асосий активларини сотишга мажбур бўлмоқда. Маълумотларга кўра, Лондон клуби Матеус Фернандес учун 80 миллион евро, Суммервилле учун еса 50 миллион евро миқдорида маблағ талаб қилмоқда.
Матеус Фернандес учун курашда PSJ жиддий рақобатга дуч келиши аниқ. Боиси, ушбу футболчига Манчестер Юнайтед ва Реал Мадрид каби грандлар ҳам қизиқиш билдирмоқда. Луис Кампос еса ўзининг трансфер сиёсатига содиқ қолган ҳолда, Витинья ва Жоау Невес каби ҳамюртлари қаторига Фернандесни ҳам қўшиб олмоқчи.
Ҳозирда PSJ раҳбарияти ушбу икки футболчи учун умумий таклиф юбориш масаласини кўриб чиқмоқда. Крйсенсио Суммервилле айни дамда Нидерландия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок етаётгани сабабли, якуний қарор турнир тугаганидан сўнг қабул қилиниши кутилмоқда. Вест Хем еса молиявий ҳолатини яхшилаш учун юлдузларини сотишга тайёр.
…