Эдер Милитао Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ҳақида фикр билдирди

·95·Спорт
Эдер Милитао Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ҳақида фикр билдирди

Реал Мадрид марказий ҳимоячиси Эдер Милитао Жозе Моуриньюнинг "Сантяго Бернабеу"га шов-шувли қайтиши борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Португалиялик мутахассис клуб билан уч йиллик шартнома имзолади. Ҳозирда жиддий жароҳат сабабли сафдан чиққан бразилиялик ҳимоячи келаси мавсумда тажрибали мураббий қўл остида ишлашдан катта умидда эканини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Флорентино Перез Альваро Арбелоа кетганидан сўнг, 63 ёшли мутахассисни 2029-йилгача мўлжалланган келишув асосида ортга қайтариб, ўзининг президентлик кампаниясидаги вадасини бажарди. Бу Мадридни 13 йил аввал тарк этган тактик мураббий учун улкан қайтишдир. Реал Мадрид мураббийни Benfica клубидан озод қилиш учун 15 миллион евро товон пули тўлади ва у келаси ойдан расман иш бошлайди.

Милитао апрель ойида чап оёғидаги пай узилиши сабабли жарроҳлик амалиётини ўтказган эди ва ҳозирда беш ойлик реабилитация жараёнини ўтамоқда. "У — буюк мураббий. Келаси мавсумни интизорлик билан кутяпман. Шахсий даражада ҳаётнинг паст-баландликлари бўлади. Энг муҳими — руҳий жиҳатдан соғлом бўлиш. Агар бошингиз жойида бўлса ва оилангиз билан муносабатларингиз яхши бўлса, ҳамма нарса осон кечади", — деди ҳимоячи SportйБет нашрига.

Бразилиялик ҳимоячи, шунингдек, жароҳатнинг руҳий таъсири ҳақида ҳам тўхталиб ўтди: "Бу воқеа узатмани қабул қилаётганимда юз берди. Зарба бериш учун бурилганимда ғалати нарсани ҳис қилдим. Аввалига бу жиддий туюлмаганди, лекин ташхис қўйилгач ҳаммаси ойдинлашди. Кўп жароҳат олиш руҳиятга таъсир қилади, лекин тажриба ҳам беради. Илгари мен жуда портловчи ўйинчи эдим, ҳозир эса анча вазминман ва фақат тезликка таянмайман".

Жозе Моуринью кетма-кет икки мавсумни совринсиз якунлаган жамоани қайта тиклаш вазифаси билан Испания пойтахтига қайтмоқда. Португалиялик мутахассис 2010-2013-йиллардаги биринчи даврида Ла Лига ва Испания кубогини қўлга киритган эди. Бироқ, унинг замонавий тактик ёндашуви кўплаб саволларни келтириб чиқармоқда, чунки у ўн йилдан ортиқ вақт олдин Челси билан Англия Премер-лигасида ғолиб чиққанидан бери чемпионлик унвонини қўлга киритмаган.

Реал МадридЖозе МоуриньюЭдер МилитаоЛа ЛигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Усмон Дембеле Килиан Мбаппе ҳақидаги танқидларни адолатсиз деб атадиУсмон Дембеле Килиан Мбаппе ҳақидаги танқидларни адолатсиз деб атадиБугун, 10:11Сидни Кабрал Испанияга қарши муносиб кураш олиб боришларига ишонадиСидни Кабрал Испанияга қарши муносиб кураш олиб боришларига ишонадиБугун, 10:05Родри ўз «Олтин тўп»ини жаҳон чемпионлиги кубогига алмашишга тайёрРодри ўз «Олтин тўп»ини жаҳон чемпионлиги кубогига алмашишга тайёрБугун, 09:57Тибо Куртуа Жозе Моуринио билан бўлган муносабатлари ҳақида гапирдиТибо Куртуа Жозе Моуринио билан бўлган муносабатлари ҳақида гапирдиБугун, 09:50Челси Энзо Фернандезни Реал Мадрид юлдузига алмашиши мумкинЧелси Энзо Фернандезни Реал Мадрид юлдузига алмашиши мумкинБугун, 09:37Альваро Мората Криштиано Роналдо ҳақида: У тарихдаги энг яхшисиАльваро Мората Криштиано Роналдо ҳақида: У тарихдаги энг яхшисиБугун, 09:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...