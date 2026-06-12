Челси Энзо Фернандезни Реал Мадрид юлдузига алмашиши мумкин

·0·Спорт
Челси Энзо Фернандезни Реал Мадрид юлдузига алмашиши мумкин

Челси жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Эмманюэль Пети Лондон клубини Энзо Фернандез билан хайрлашишга ва Реал Мадрид аъзоси Эдуардо Камавинга иштирокида шов-шувли алмашув битимини амалга оширишга чақирди. Аргентиналик футболчи Лондонда барқарор ўйин кўрсата олмаётган бир пайтда, Камавинганинг Испаниядаги келажаги сўроқ остида қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Стамфорд Бридге раҳбарияти 2032-йилгача шартномаси бўлган Фернандез билан боғлиқ вазиятни ҳал қилиш босими остида қолган. Футболчи аввалроқ Испанияга кўчиб ўтиш истагини билдиргани учун клуб томонидан жазоланган эди. Шу билан бирга, Эл Насионал нашрининг хабар беришича, Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью Камавингани 50-80 миллион евро эвазига сотишга тайёр.

Жаҳон чемпиони Петининг фикрича, бу алмашув ҳар икки Европа гиганти учун манфаатли бўлади. "Эдуардо Камавинга ва Энзо Фернандез алмашуви? Нега энди йўқ? Камавинга ҳали жуда ёш бўлишига қарамай, Реал Мадрид сафида катта тажриба тўплади ва кўплаб соврунларни қўлга киритди. У Челси таркибидаги ёш футболчиларга етишмаётган ғолиблик руҳини олиб келиши мумкин", — деди Пети.

Челси учун ўтган мавсум омадсиз келди ва жамоа Англия Премер-лигаси жадвалида 10-ўринни эгаллаб, еврокубоклардан қуруқ қолди. Петининг таъкидлашича, клуб ва футболчи ўртасидаги муносабатлар бутунлай ёмонлашган. Унинг сўзларига кўра, кетишни истаётган ва жамоа сардори бўла туриб бундай мулоқот қилаётган футболчини таркибда олиб қолишдан маъно йўқ.

ЧелсиРеал МадридЭнзо ФернандезЭдуардо КамавингаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Альваро Мората Криштиано Роналдо ҳақида: У тарихдаги энг яхшисиАльваро Мората Криштиано Роналдо ҳақида: У тарихдаги энг яхшисиБугун, 09:30PSJ Матеус Фернандес ва Суммервилл учун пойгага қўшилдиPSJ Матеус Фернандес ва Суммервилл учун пойгага қўшилдиБугун, 08:59Едер Милитао Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ҳақида фикр билдирдиЕдер Милитао Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ҳақида фикр билдирдиБугун, 08:53Хавьер Агирре ЖАР устидан қозонилган ғалабадан тўлиқ қониқмадиХавьер Агирре ЖАР устидан қозонилган ғалабадан тўлиқ қониқмадиБугун, 08:21«Реал» ҳимояни кучайтириш учун Калафьорини ўз сафига қўшиб олмоқчи«Реал» ҳимояни кучайтириш учун Калафьорини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 07:53Атлетико Мадрид Пари Сен-Жермен юлдузини сотиб олиш бўйича музокараларни бошладиАтлетико Мадрид Пари Сен-Жермен юлдузини сотиб олиш бўйича музокараларни бошладиБугун, 07:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...