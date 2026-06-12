Тибо Куртуа Жозе Моуринио билан бўлган муносабатлари ҳақида гапирди

·0·Спорт
Тибо Куртуа Жозе Моуринио билан бўлган муносабатлари ҳақида гапирди

Мадриднинг «Реал» клуби ҳамда Белгия терма жамоасининг маҳоратли посбони Тибо Куртуа яқиндагина «қироллик клуби» бошқарувини қўлига олган афсонавий мураббий Жозе Моуринио билан ўзаро муносабатлари қандай бўлгани ҳақида қизиқарли хотираларини ўртоқлашди. Маълумки, ушбу икки машҳур футбол намояндаси илгари Лондоннинг «Челси» клубида бирликда фаолият юритиб, кўплаб зафарларга қучоқ очишган.

Тажрибали дарвозабоннинг таъкидлашича, «махсус» лақабли мураббий билан ишлаш ҳар доим ҳам осон кечмаган, бироқ бу усул унга фақат фойда келтирган. «Бизнинг ўртамизда баъзида жиддий баҳс-мунозаралар ва тортишувлар ҳам бўлиб турарди», — дея кулимсираб сўз бошлади белгиялик голкипер.

Мураббийнинг ўзига хос «қўзғатиш» усули

Куртуа лондонликлар сафида тўп сурган кезларидан бир ёрқин мисолни ёдга олди:

«Бир сафар у мени «Эвертон» клубига қарши кечган муҳим учрашувда асосий таркибга киритмай, захира ўриндиғига ўтказиб қўйган эди. Бунинг сабаби эса оддий эди — ундан олдинги «Астон Вилла» билан бўлган баҳсда мен рақиб томонидан қанотдан жарима майдончаси ичига узатилган иккита хавфли тўпни қайтаришда хатога йўл қўйгандим. Бу Жозенинг мени руҳий жиҳатдан "қўзғатиш" ва ўзимга келиб олишимни таъминлаш учун қўллаган ўзига хос психологик усули эди».

Бироқ бундай қаттиққўллик тез орада ўз мевасини берган. Тибонинг айтишича, атиги бир ҳафта ўтиб, навбатдаги «Вест Ҳэм»га қарши баҳсда у яна дарвозага қайтган ва ўйин давомида 5-6 та энг хавфли ва ҳал қилувчи вазиятларда жамоасини муқаррар голлардан қутқариб, ажойиб сэйвларни амалга оширган.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Жозе Моуринионинг «Реал»даги янги шогирди билан «Челси» давридаги ўзаро тактик боғланишини кўришингиз мумкин:

Содир бўлган воқеа

Мураббийнинг қарори

Кўзланган асосий мақсад

Футболчининг реакцияси

Якуний натижа

«Астон Вилла» билан баҳсдаги хато

Навбатдаги ўйинда захирага олиш

Руҳий томонлама «уйғотиш»

Хатони тўғри тушуниш

«Вест Ҳэм» билан ўйинда 5-6 та супер сэйв

Тўғри сўзлик — мустаҳкам муносабатлар гарови

Нуфузли AS нашрига берган интервьюсида Куртуа португалиялик мутахассиснинг характеридаги энг устувор жиҳатга алоҳида тўхталиб ўтди. «Моуринио — ҳеч қачон гапни айлантириб ўтирмайдиган, нимаики фикри бўлса, инсоннинг юзига тўғридан-тўғри айтадиган мард мураббий. Мен ҳам худди шундай ҳарактерга эгаман. Шу сабабли бўлса керак, биз ҳар доим бир-биримизни яхши тушунганмиз ва ўртамиздаги муносабатлар ҳамиша жуда самимий ҳамда мустаҳкам бўлиб қолган», — дея фикрини якунлади Мадрид клуби посбони.

Эндиликда бу икки кучли характер эгаси Мадридда, «Реал» байроғи остида яна бир бор бирлашишди. Уларнинг бу галги ҳамкорлиги жамоага қандай янги зафарларни тақдим этишини кузатиш барча футбол ишқибозлари учун жуда қизиқ бўлиши табиий.

Жаҳон футболидаги энг сўнгги интригалар, «Реал Мадрид» лагеридан энг иссиқ хабарлар, трансферлар ва спорт оламига оид эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Энзо Фернандезни Реал Мадрид юлдузига алмашиши мумкинЧелси Энзо Фернандезни Реал Мадрид юлдузига алмашиши мумкинБугун, 09:37Альваро Мората Криштиано Роналдо ҳақида: У тарихдаги энг яхшисиАльваро Мората Криштиано Роналдо ҳақида: У тарихдаги энг яхшисиБугун, 09:30PSJ Матеус Фернандес ва Суммервилл учун пойгага қўшилдиPSJ Матеус Фернандес ва Суммервилл учун пойгага қўшилдиБугун, 08:59Едер Милитао Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ҳақида фикр билдирдиЕдер Милитао Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ҳақида фикр билдирдиБугун, 08:53Хавьер Агирре ЖАР устидан қозонилган ғалабадан тўлиқ қониқмадиХавьер Агирре ЖАР устидан қозонилган ғалабадан тўлиқ қониқмадиБугун, 08:21«Реал» ҳимояни кучайтириш учун Калафьорини ўз сафига қўшиб олмоқчи«Реал» ҳимояни кучайтириш учун Калафьорини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 07:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...