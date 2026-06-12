Тибо Куртуа Жозе Моуринио билан бўлган муносабатлари ҳақида гапирди
Мадриднинг «Реал» клуби ҳамда Белгия терма жамоасининг маҳоратли посбони Тибо Куртуа яқиндагина «қироллик клуби» бошқарувини қўлига олган афсонавий мураббий Жозе Моуринио билан ўзаро муносабатлари қандай бўлгани ҳақида қизиқарли хотираларини ўртоқлашди. Маълумки, ушбу икки машҳур футбол намояндаси илгари Лондоннинг «Челси» клубида бирликда фаолият юритиб, кўплаб зафарларга қучоқ очишган.
Тажрибали дарвозабоннинг таъкидлашича, «махсус» лақабли мураббий билан ишлаш ҳар доим ҳам осон кечмаган, бироқ бу усул унга фақат фойда келтирган. «Бизнинг ўртамизда баъзида жиддий баҳс-мунозаралар ва тортишувлар ҳам бўлиб турарди», — дея кулимсираб сўз бошлади белгиялик голкипер.
Мураббийнинг ўзига хос «қўзғатиш» усули
Куртуа лондонликлар сафида тўп сурган кезларидан бир ёрқин мисолни ёдга олди:
«Бир сафар у мени «Эвертон» клубига қарши кечган муҳим учрашувда асосий таркибга киритмай, захира ўриндиғига ўтказиб қўйган эди. Бунинг сабаби эса оддий эди — ундан олдинги «Астон Вилла» билан бўлган баҳсда мен рақиб томонидан қанотдан жарима майдончаси ичига узатилган иккита хавфли тўпни қайтаришда хатога йўл қўйгандим. Бу Жозенинг мени руҳий жиҳатдан "қўзғатиш" ва ўзимга келиб олишимни таъминлаш учун қўллаган ўзига хос психологик усули эди».
Бироқ бундай қаттиққўллик тез орада ўз мевасини берган. Тибонинг айтишича, атиги бир ҳафта ўтиб, навбатдаги «Вест Ҳэм»га қарши баҳсда у яна дарвозага қайтган ва ўйин давомида 5-6 та энг хавфли ва ҳал қилувчи вазиятларда жамоасини муқаррар голлардан қутқариб, ажойиб сэйвларни амалга оширган.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Жозе Моуринионинг «Реал»даги янги шогирди билан «Челси» давридаги ўзаро тактик боғланишини кўришингиз мумкин:
Содир бўлган воқеа
Мураббийнинг қарори
Кўзланган асосий мақсад
Футболчининг реакцияси
Якуний натижа
«Астон Вилла» билан баҳсдаги хато
Навбатдаги ўйинда захирага олиш
Руҳий томонлама «уйғотиш»
Хатони тўғри тушуниш
«Вест Ҳэм» билан ўйинда 5-6 та супер сэйв
Тўғри сўзлик — мустаҳкам муносабатлар гарови
Нуфузли AS нашрига берган интервьюсида Куртуа португалиялик мутахассиснинг характеридаги энг устувор жиҳатга алоҳида тўхталиб ўтди. «Моуринио — ҳеч қачон гапни айлантириб ўтирмайдиган, нимаики фикри бўлса, инсоннинг юзига тўғридан-тўғри айтадиган мард мураббий. Мен ҳам худди шундай ҳарактерга эгаман. Шу сабабли бўлса керак, биз ҳар доим бир-биримизни яхши тушунганмиз ва ўртамиздаги муносабатлар ҳамиша жуда самимий ҳамда мустаҳкам бўлиб қолган», — дея фикрини якунлади Мадрид клуби посбони.
Эндиликда бу икки кучли характер эгаси Мадридда, «Реал» байроғи остида яна бир бор бирлашишди. Уларнинг бу галги ҳамкорлиги жамоага қандай янги зафарларни тақдим этишини кузатиш барча футбол ишқибозлари учун жуда қизиқ бўлиши табиий.
Жаҳон футболидаги энг сўнгги интригалар, «Реал Мадрид» лагеридан энг иссиқ хабарлар, трансферлар ва спорт оламига оид эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…