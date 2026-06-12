Сидни Кабрал Испанияга қарши муносиб кураш олиб боришларига ишонади

·0·Спорт
Сидни Кабрал Испанияга қарши муносиб кураш олиб боришларига ишонади

Шимолий Америка яшил майдонларида қизғин давом этаётган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси миллионлаб мухлисларга ҳақиқий байрам кайфиятини улашмоқда. Дунё биринчилигининг гуруҳ босқичи доирасида бўлиб ўтадиган кутилмаган ва қизиқарли тўқнашувлар олдидан футболчиларнинг фикрлари ОАВ диққат марказида турибди. Хусусан, Кабо-Верде терма жамоаси ҳамда Португалиянинг номдор «Бенфика» клуби ҳимоячиси Сидни Кабрал бўлажак йирик учрашув — Испания терма жамоасига қарши баҳс олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

Лиссабонликлар сафида тўп сурувчи иқтидорли футболчи гуруҳдаги яққол фаворитга қарши майдонга тушишдан асло чўчимасликларини ва кутилмаган совға ҳозирлашга тайёр эканликларини билдирди.

«Биз ҳаммага нималарга қодирлигимизни исботламоқчимиз»

Нуфузли халқаро спорт нашри — Diario Sport тарқатган хабарга кўра, Кабо-Верде вакили бўлажак ўйинда жамоасининг иштиёқи ва иродаси юқори эканини алоҳида таъкидлаган:

«Биз яхлит бир жамоа сифатида мазкур мусобақада қатнашаётган барча рақибларга ва футбол жамоатчилигига аслида нималарга қодир эканимизни амалда кўрсатиб қўймоқчимиз. Тўғри, Испания терма жамоаси — ушбу жаҳон чемпионатининг бош олтин кубогини қўлга киритишга асосий даъвогар бўлган гранд жамоалардан бири ҳисобланади. Бироқ, бундай кучли ва номдор рақибга қарши ҳам майдонда муносиб ўйин намойиш эта олишимизга, улар билан тенгма-тенг ҳаракат қилиб, ҳақиқий жанг таклиф эта олишимизга қатъий ишонаман».

Ҳимоячининг ушбу жанговар кайфияти Кабо-Верде футболининг бугунги кунда қанчалик ўсишга эришганини ва ЖЧ-2026 баҳсларида осонгина таслим бўлишни истамаслигини кўрсатмоқда.

Гуруҳдаги вазият ва муросасиз интрига

Режага мувофиқ, Кабо-Верде ва Испания терма жамоалари ўртасидаги шиддатли беллашув келаётган ҳафтанинг бошида, яъни душанба, 15 июнь куни бўлиб ўтади. Таҳлилчиларнинг фикрига кўра, ушбу учрашув гуруҳдан чиқиш вазифасини ҳал қилувчи энг муҳим нуқталардан бирига айланиши кутилмоқда.

Қизиқарли жиҳати шундаки, мазкур гуруҳ доирасида худди шу куни яна бир ниҳоятда муросасиз учрашув гувоҳига айланамиз. Унда Жанубий Американинг қудратли вакили ҳисобланган Уругвай ҳамда Осиё қитъасининг етакчи жамоаларидан бири Саудия Арабистони терма жамоалари яшил майдонда куч синашишади. Бу эса гуруҳдаги интригани янада юқори нуқтага олиб чиқиши табиий.

Мухлислар учун таҳлил: «Бенфика» ҳимоячиси Сидни Кабралнинг испаниялик юлдуз ҳужумчиларга қарши қандай тактик тўсиқ қўя олиши ушбу баҳснинг тақдирини ҳал қилиши мумкин. Кабо-Верденинг тартибли ҳимояси ЖЧ-2026 турниридаги навбатдаги йирик сенсацияга замин яратса ажаб эмас.

Жаҳон чемпионатининг ҳар бир кунидаги ҳаяжонли сониялар, кутилмаган голлар, драматик баҳслар ва спорт оламига оид энг эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри ўз «Олтин тўп»ини жаҳон чемпионлиги кубогига алмашишга тайёрРодри ўз «Олтин тўп»ини жаҳон чемпионлиги кубогига алмашишга тайёрБугун, 09:57Тибо Куртуа Жозе Моуринио билан бўлган муносабатлари ҳақида гапирдиТибо Куртуа Жозе Моуринио билан бўлган муносабатлари ҳақида гапирдиБугун, 09:50Челси Энзо Фернандезни Реал Мадрид юлдузига алмашиши мумкинЧелси Энзо Фернандезни Реал Мадрид юлдузига алмашиши мумкинБугун, 09:37Альваро Мората Криштиано Роналдо ҳақида: У тарихдаги энг яхшисиАльваро Мората Криштиано Роналдо ҳақида: У тарихдаги энг яхшисиБугун, 09:30PSJ Матеус Фернандес ва Суммервилл учун пойгага қўшилдиPSJ Матеус Фернандес ва Суммервилл учун пойгага қўшилдиБугун, 08:59Эдер Милитао Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ҳақида фикр билдирдиЭдер Милитао Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ҳақида фикр билдирдиБугун, 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...