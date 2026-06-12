Сидни Кабрал Испанияга қарши муносиб кураш олиб боришларига ишонади
Шимолий Америка яшил майдонларида қизғин давом этаётган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси миллионлаб мухлисларга ҳақиқий байрам кайфиятини улашмоқда. Дунё биринчилигининг гуруҳ босқичи доирасида бўлиб ўтадиган кутилмаган ва қизиқарли тўқнашувлар олдидан футболчиларнинг фикрлари ОАВ диққат марказида турибди. Хусусан, Кабо-Верде терма жамоаси ҳамда Португалиянинг номдор «Бенфика» клуби ҳимоячиси Сидни Кабрал бўлажак йирик учрашув — Испания терма жамоасига қарши баҳс олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
Лиссабонликлар сафида тўп сурувчи иқтидорли футболчи гуруҳдаги яққол фаворитга қарши майдонга тушишдан асло чўчимасликларини ва кутилмаган совға ҳозирлашга тайёр эканликларини билдирди.
«Биз ҳаммага нималарга қодирлигимизни исботламоқчимиз»
Нуфузли халқаро спорт нашри — Diario Sport тарқатган хабарга кўра, Кабо-Верде вакили бўлажак ўйинда жамоасининг иштиёқи ва иродаси юқори эканини алоҳида таъкидлаган:
«Биз яхлит бир жамоа сифатида мазкур мусобақада қатнашаётган барча рақибларга ва футбол жамоатчилигига аслида нималарга қодир эканимизни амалда кўрсатиб қўймоқчимиз. Тўғри, Испания терма жамоаси — ушбу жаҳон чемпионатининг бош олтин кубогини қўлга киритишга асосий даъвогар бўлган гранд жамоалардан бири ҳисобланади. Бироқ, бундай кучли ва номдор рақибга қарши ҳам майдонда муносиб ўйин намойиш эта олишимизга, улар билан тенгма-тенг ҳаракат қилиб, ҳақиқий жанг таклиф эта олишимизга қатъий ишонаман».
Ҳимоячининг ушбу жанговар кайфияти Кабо-Верде футболининг бугунги кунда қанчалик ўсишга эришганини ва ЖЧ-2026 баҳсларида осонгина таслим бўлишни истамаслигини кўрсатмоқда.
Гуруҳдаги вазият ва муросасиз интрига
Режага мувофиқ, Кабо-Верде ва Испания терма жамоалари ўртасидаги шиддатли беллашув келаётган ҳафтанинг бошида, яъни душанба, 15 июнь куни бўлиб ўтади. Таҳлилчиларнинг фикрига кўра, ушбу учрашув гуруҳдан чиқиш вазифасини ҳал қилувчи энг муҳим нуқталардан бирига айланиши кутилмоқда.
Қизиқарли жиҳати шундаки, мазкур гуруҳ доирасида худди шу куни яна бир ниҳоятда муросасиз учрашув гувоҳига айланамиз. Унда Жанубий Американинг қудратли вакили ҳисобланган Уругвай ҳамда Осиё қитъасининг етакчи жамоаларидан бири Саудия Арабистони терма жамоалари яшил майдонда куч синашишади. Бу эса гуруҳдаги интригани янада юқори нуқтага олиб чиқиши табиий.
Мухлислар учун таҳлил: «Бенфика» ҳимоячиси Сидни Кабралнинг испаниялик юлдуз ҳужумчиларга қарши қандай тактик тўсиқ қўя олиши ушбу баҳснинг тақдирини ҳал қилиши мумкин. Кабо-Верденинг тартибли ҳимояси ЖЧ-2026 турниридаги навбатдаги йирик сенсацияга замин яратса ажаб эмас.
Жаҳон чемпионатининг ҳар бир кунидаги ҳаяжонли сониялар, кутилмаган голлар, драматик баҳслар ва спорт оламига оид энг эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…