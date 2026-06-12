Мирослав Коубек Жанубий Корея билан ўйиндаги мағлубиятга изоҳ берди
Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси миллионлаб ишқибозларга ҳақиқий драма ва кутилмаган натижаларни туҳфа этишда давом этмоқда. Анчагина муросасиз ва шиддатли кечган 1-тур баҳслари доирасида Чехия миллий терма жамоаси Жанубий Корея вакилларига қарши майдонга тушиб, афсуски, 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди. Учрашув якунланганидан сўнг, чехияликлар бош мураббийи Мирослав Коубек ушбу драматик тўқнашув ҳақидаги ўз фикр-мулоҳазалари билан ўртоқлашди.
Гарчи жамоаси илк турда очко йўқотган бўлса-да, тажрибали мутахассис ўз шогирдларининг кўрсатган матонати ва шижоатидан мамнун эканини яшириб ўтирмади.
«Майдонда кучлироқ бўлган терма жамоа зафар қучди»
Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) расмий сайти тарқатган хабарга кўра, Чехия терма жамоаси устози рақибнинг кучини муносиб баҳолаган ҳолда, ўз таркибидаги айрим хатоликларга ҳам тўхталиб ўтган:
«Менинг шахсий фикримча, бугун яшил майдонда қайсидир маънода ҳаракатлари мазмунлироқ ва кучлироқ кўринган жамоа ғалабани қўлга киритди. Бироқ шуни алоҳида айтишим керакки, агар ўйин давомида йўл қўйилган бир қатор кечирилмас тактик хатоликлар бўлмаганида, биз бундан анча яхшироқ ва ижобийроқ натижани қайд этишга тўлақонли эриша олардик».
Шунингдек, Коубек учрашув давомида устунлик улар томонида бўлган дақиқаларни ҳам эслаб ўтди. Унинг таъкидлашича, жамоа жуда сифатли ва чиройли футбол намойиш этган. «Ушбу беллашув бемалол дуранг натижа билан ҳам якунланиши мумкин эди, ҳатто вазиятлардан унумли фойдаланганимизда ғалаба қозонишимиз ҳам ҳеч гап эмасди», — дея ўз сўзини давом эттирди мураббий.
Чехия терма жамоасининг гуруҳдаги ҳолати ва навбатдаги режалари билан қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа босқичи
Рақиб жамоа
Қайд этилган натижа
Навбатдаги учрашув санаси
Мураббийнинг бош мақсади
1-тур баҳси
Жанубий Корея
1:2 (Мағлубият)
Ортда қолди
Хатолар устида ишлаш
2-тур баҳси
ЖАР (Жанубий Африка)
Кутилмоқда
19 август
Фақат ғалаба учун майдонга тушиш
Олдинда ЖАРга қарши муҳим имтиҳон кутмоқда
Илк турдаги мағлубият Чехия терма жамоасини қийин аҳволга солиб қўйган бўлса-да, уларда вазиятни ўнглаш ва плей-офф йўлланмаси учун курашиш имконияти ҳали етарлича мавжуд. Футболчилар энди бор эътиборларини гуруҳдаги иккинчи ўйинга қаратишлари лозим бўлади.
Регламентга кўра, Мирослав Коубек шогирдлари ўзларининг 2-тур учрашувини жорий йилнинг 19 август куни Жанубий Африка Республикаси (ЖАР) терма жамоасига қарши ўтказишади. Мазкур баҳс Европа вакиллари учун турнирдаги кейинги тақдирни ҳал қилувчи ҳаёт-мамот ўйинига айланиши кутилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, Коубек ЖАР билан баҳсгача таркиб ва тактикада жиддий ўзгаришлар қилиши муқаррар.
Жаҳон чемпионатининг ҳар бир сониясидаги драматик лаҳзалар, қайноқ голлар, турнир жадвалидаги вазият ва спорт оламига оид энг эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…