Мирослав Коубек Жанубий Корея билан ўйиндаги мағлубиятга изоҳ берди

·23·Спорт
Мирослав Коубек Жанубий Корея билан ўйиндаги мағлубиятга изоҳ берди

Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси миллионлаб ишқибозларга ҳақиқий драма ва кутилмаган натижаларни туҳфа этишда давом этмоқда. Анчагина муросасиз ва шиддатли кечган 1-тур баҳслари доирасида Чехия миллий терма жамоаси Жанубий Корея вакилларига қарши майдонга тушиб, афсуски, 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди. Учрашув якунланганидан сўнг, чехияликлар бош мураббийи Мирослав Коубек ушбу драматик тўқнашув ҳақидаги ўз фикр-мулоҳазалари билан ўртоқлашди.

Гарчи жамоаси илк турда очко йўқотган бўлса-да, тажрибали мутахассис ўз шогирдларининг кўрсатган матонати ва шижоатидан мамнун эканини яшириб ўтирмади.

«Майдонда кучлироқ бўлган терма жамоа зафар қучди»

Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) расмий сайти тарқатган хабарга кўра, Чехия терма жамоаси устози рақибнинг кучини муносиб баҳолаган ҳолда, ўз таркибидаги айрим хатоликларга ҳам тўхталиб ўтган:

«Менинг шахсий фикримча, бугун яшил майдонда қайсидир маънода ҳаракатлари мазмунлироқ ва кучлироқ кўринган жамоа ғалабани қўлга киритди. Бироқ шуни алоҳида айтишим керакки, агар ўйин давомида йўл қўйилган бир қатор кечирилмас тактик хатоликлар бўлмаганида, биз бундан анча яхшироқ ва ижобийроқ натижани қайд этишга тўлақонли эриша олардик».

Шунингдек, Коубек учрашув давомида устунлик улар томонида бўлган дақиқаларни ҳам эслаб ўтди. Унинг таъкидлашича, жамоа жуда сифатли ва чиройли футбол намойиш этган. «Ушбу беллашув бемалол дуранг натижа билан ҳам якунланиши мумкин эди, ҳатто вазиятлардан унумли фойдаланганимизда ғалаба қозонишимиз ҳам ҳеч гап эмасди», — дея ўз сўзини давом эттирди мураббий.

Чехия терма жамоасининг гуруҳдаги ҳолати ва навбатдаги режалари билан қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа босқичи

Рақиб жамоа

Қайд этилган натижа

Навбатдаги учрашув санаси

Мураббийнинг бош мақсади

1-тур баҳси

Жанубий Корея

1:2 (Мағлубият)

Ортда қолди

Хатолар устида ишлаш

2-тур баҳси

ЖАР (Жанубий Африка)

Кутилмоқда

19 август

Фақат ғалаба учун майдонга тушиш

Олдинда ЖАРга қарши муҳим имтиҳон кутмоқда

Илк турдаги мағлубият Чехия терма жамоасини қийин аҳволга солиб қўйган бўлса-да, уларда вазиятни ўнглаш ва плей-офф йўлланмаси учун курашиш имконияти ҳали етарлича мавжуд. Футболчилар энди бор эътиборларини гуруҳдаги иккинчи ўйинга қаратишлари лозим бўлади.

Регламентга кўра, Мирослав Коубек шогирдлари ўзларининг 2-тур учрашувини жорий йилнинг 19 август куни Жанубий Африка Республикаси (ЖАР) терма жамоасига қарши ўтказишади. Мазкур баҳс Европа вакиллари учун турнирдаги кейинги тақдирни ҳал қилувчи ҳаёт-мамот ўйинига айланиши кутилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, Коубек ЖАР билан баҳсгача таркиб ва тактикада жиддий ўзгаришлар қилиши муқаррар.

Жаҳон чемпионатининг ҳар бир сониясидаги драматик лаҳзалар, қайноқ голлар, турнир жадвалидаги вазият ва спорт оламига оид энг эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Мирожлав КубекJanubiy KoreyaChexiya RespublikasiFIFA Jahon chempionatiJanubiy Afrika
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Усман Дембеле: Лионель Месси 38 ёшда ҳам Аргентина билан жаҳон чемпиони бўла оладиУсман Дембеле: Лионель Месси 38 ёшда ҳам Аргентина билан жаҳон чемпиони бўла оладиБугун, 11:17«Сити» мудофаани кучайтириш учун «Челси» ҳимоячисига таклиф юборди«Сити» мудофаани кучайтириш учун «Челси» ҳимоячисига таклиф юбордиБугун, 11:10«Реал» қизиқиши сабаб Йошко Гвардиол "Сити" билан музокарани тўхтатди«Реал» қизиқиши сабаб Йошко Гвардиол "Сити" билан музокарани тўхтатдиБугун, 11:01Дани Карвахаль Комога ўтиши мумкин: Фабрегас Реал Мадрид юлдузларини кўзламоқдаДани Карвахаль Комога ўтиши мумкин: Фабрегас Реал Мадрид юлдузларини кўзламоқдаБугун, 10:50Жаҳон чемпионати мукофот пули: ким қанча олади?Жаҳон чемпионати мукофот пули: ким қанча олади?Бугун, 10:41Усмон Дембеле Килиан Мбаппе ҳақидаги танқидларни адолатсиз деб атадиУсмон Дембеле Килиан Мбаппе ҳақидаги танқидларни адолатсиз деб атадиБугун, 10:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...