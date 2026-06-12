«Сити» мудофаани кучайтириш учун «Челси» ҳимоячисига таклиф юборди

·1·Спорт
«Сити» мудофаани кучайтириш учун «Челси» ҳимоячисига таклиф юборди

Европа футболида ёзги трансфер ойнаси очилиши билан Премьер-лига грандлари ўртасидаги рақобат майдондан ташқарига кўчди. Жорий мавсумдаги шиддатли баҳслардан сўнг, жамоалар таркибни янада мустаҳкамлаш ҳаракатига тушиб қолишган. Франциянинг нуфузли L'Équipe нашри тарқатган шов-шувли хабарларга кўра, Лондоннинг «Челси» клуби ўнг қанот ҳимоячиси Мало Густо фаолиятини Англиянинг амалдаги чемпиони «Манчестер Сити» сафида давом эттириши мумкин.

Манбанинг таъкидлашича, «шаҳарликлар» раҳбарияти аллақачон лондонликларга франциялик иқтидор эгасининг трансфери бўйича расмий сўров юбориб, музокараларнинг дастлабки босқичини бошлаб юборишган.

Манчестерликларнинг трансфердан кўзлаган мақсади

«Манчестер Сити» клубининг янги тактик режаларига кўра, жамоа мудофаасининг ўнг қанотини янада учқур, тезкор ва жисмонан бақувват футболчи билан кучайтириш устувор вазифа этиб белгиланган. Айни пайтда 23 ёшни қаршилаган Мало Густо эса «аристократлар» таркибидаги ўта кучли ички рақобат сабабли ўзига мос янги чақириқларни қабул қилишга, яъни жамоасини ўзгартиришга тайёр футболчилар рўйхатига киради. Манчестер клуби скаутлари лондонликлар лагеридаги ушбу вазиятни анчадан бери синчковлик ва катта қизиқиш билан кузатиб келишмоқда.

Иқтидорли француз ҳимоячисининг ўтган мавсумдаги сермаҳсуллиги ва айни пайтдаги трансфер кўрсаткичлари билан қуйидаги жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Футболчининг исми

Жорий клуби

Мавсумдаги ўйинлари

Урган голлари / Ассистлари

Амалдаги шартномаси

Бозор қиймати

Мало Густо

«Челси» (Лондон)

49 та учрашув

3 та гол / 5 та голли узатма

2030 йил ёзигача

35 миллион евро

Шартнома муддати ва молиявий ҳолат

Мало Густо якунига етган 2025/26 йилги мавсум давомида «Челси» либосида барқарор ўйин намойиш этиб, жами 49 та расмий баҳсда майдонга тушди. Ҳимоячи бўлишига қарамай, у рақиблар дарвозасини 3 бор ишғол этишга муваффақ бўлди ва жамоадошларига 5 та голли пас етказиб бериб, ўз универсаллигини кўрсатди.

Бироқ ушбу трансферни амалга ошириш осон кечмайди. Сабаби — француз юлдузининг «Челси» билан имзолаган амалдаги меҳнат шартномаси 2030 йилга қадар мўлжалланган узоқ муддатли битим ҳисобланади. Нуфузли Transfermarkt портали айни пайтда футболчининг реал бозор баҳосини 35 миллион еврога баҳоламоқда. Шунга қарамай, «Манчестер Сити»нинг молиявий қудрати лондонликларни ушбу келишувга кўндириш учун етарли экани айтилмоқда.

Инсайд таҳлил: Футбол экспертларининг фикрига кўра, Мало Густонинг Манчестерга кўчиб ўтиши унинг фаолиятида улкан бурилиш ясаши мумкин. «Шаҳарликлар»нинг ҳужумкор услуби француз ҳимоячисининг қанотдаги тезкор юришлари ва маҳсулдорлигини янада юқори даражага олиб чиқишга хизмат қилади.

Туманли Альбиондаги ушбу йирик трансфер интригаси қандай якун топишини, жаҳон футболидаги энг шов-шувли ўтишлар ва спорт оламига оид эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» қизиқиши сабаб Йошко Гвардиол "Сити" билан музокарани тўхтатди«Реал» қизиқиши сабаб Йошко Гвардиол "Сити" билан музокарани тўхтатдиБугун, 11:01Мирослав Коубек Жанубий Корея билан ўйиндаги мағлубиятга изоҳ бердиМирослав Коубек Жанубий Корея билан ўйиндаги мағлубиятга изоҳ бердиБугун, 10:52Дани Карвахаль Комога ўтиши мумкин: Фабрегас Реал Мадрид юлдузларини кўзламоқдаДани Карвахаль Комога ўтиши мумкин: Фабрегас Реал Мадрид юлдузларини кўзламоқдаБугун, 10:50Жаҳон чемпионати мукофот пули: ким қанча олади?Жаҳон чемпионати мукофот пули: ким қанча олади?Бугун, 10:41Усмон Дембеле Килиан Мбаппе ҳақидаги танқидларни адолатсиз деб атадиУсмон Дембеле Килиан Мбаппе ҳақидаги танқидларни адолатсиз деб атадиБугун, 10:11Сидни Кабрал Испанияга қарши муносиб кураш олиб боришларига ишонадиСидни Кабрал Испанияга қарши муносиб кураш олиб боришларига ишонадиБугун, 10:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...