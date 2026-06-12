«Сити» мудофаани кучайтириш учун «Челси» ҳимоячисига таклиф юборди
Европа футболида ёзги трансфер ойнаси очилиши билан Премьер-лига грандлари ўртасидаги рақобат майдондан ташқарига кўчди. Жорий мавсумдаги шиддатли баҳслардан сўнг, жамоалар таркибни янада мустаҳкамлаш ҳаракатига тушиб қолишган. Франциянинг нуфузли L'Équipe нашри тарқатган шов-шувли хабарларга кўра, Лондоннинг «Челси» клуби ўнг қанот ҳимоячиси Мало Густо фаолиятини Англиянинг амалдаги чемпиони «Манчестер Сити» сафида давом эттириши мумкин.
Манбанинг таъкидлашича, «шаҳарликлар» раҳбарияти аллақачон лондонликларга франциялик иқтидор эгасининг трансфери бўйича расмий сўров юбориб, музокараларнинг дастлабки босқичини бошлаб юборишган.
Манчестерликларнинг трансфердан кўзлаган мақсади
«Манчестер Сити» клубининг янги тактик режаларига кўра, жамоа мудофаасининг ўнг қанотини янада учқур, тезкор ва жисмонан бақувват футболчи билан кучайтириш устувор вазифа этиб белгиланган. Айни пайтда 23 ёшни қаршилаган Мало Густо эса «аристократлар» таркибидаги ўта кучли ички рақобат сабабли ўзига мос янги чақириқларни қабул қилишга, яъни жамоасини ўзгартиришга тайёр футболчилар рўйхатига киради. Манчестер клуби скаутлари лондонликлар лагеридаги ушбу вазиятни анчадан бери синчковлик ва катта қизиқиш билан кузатиб келишмоқда.
Иқтидорли француз ҳимоячисининг ўтган мавсумдаги сермаҳсуллиги ва айни пайтдаги трансфер кўрсаткичлари билан қуйидаги жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчининг исми
Жорий клуби
Мавсумдаги ўйинлари
Урган голлари / Ассистлари
Амалдаги шартномаси
Бозор қиймати
Мало Густо
«Челси» (Лондон)
49 та учрашув
3 та гол / 5 та голли узатма
2030 йил ёзигача
35 миллион евро
Шартнома муддати ва молиявий ҳолат
Мало Густо якунига етган 2025/26 йилги мавсум давомида «Челси» либосида барқарор ўйин намойиш этиб, жами 49 та расмий баҳсда майдонга тушди. Ҳимоячи бўлишига қарамай, у рақиблар дарвозасини 3 бор ишғол этишга муваффақ бўлди ва жамоадошларига 5 та голли пас етказиб бериб, ўз универсаллигини кўрсатди.
Бироқ ушбу трансферни амалга ошириш осон кечмайди. Сабаби — француз юлдузининг «Челси» билан имзолаган амалдаги меҳнат шартномаси 2030 йилга қадар мўлжалланган узоқ муддатли битим ҳисобланади. Нуфузли Transfermarkt портали айни пайтда футболчининг реал бозор баҳосини 35 миллион еврога баҳоламоқда. Шунга қарамай, «Манчестер Сити»нинг молиявий қудрати лондонликларни ушбу келишувга кўндириш учун етарли экани айтилмоқда.
Инсайд таҳлил: Футбол экспертларининг фикрига кўра, Мало Густонинг Манчестерга кўчиб ўтиши унинг фаолиятида улкан бурилиш ясаши мумкин. «Шаҳарликлар»нинг ҳужумкор услуби француз ҳимоячисининг қанотдаги тезкор юришлари ва маҳсулдорлигини янада юқори даражага олиб чиқишга хизмат қилади.
Туманли Альбиондаги ушбу йирик трансфер интригаси қандай якун топишини, жаҳон футболидаги энг шов-шувли ўтишлар ва спорт оламига оид эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…