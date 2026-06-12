«Бавария» Майкл Олисени ҳатто 500 миллион еврога ҳам сотмоқчи эмас
Европанинг трансфер бозорида гранд клублар ўртасидаги қизғин кураш янги паллаага кирмоқда. Бу сафарги асосий муҳокама марказида Мюнхеннинг «Бавария» клуби ва уларнинг ҳужумкор ярим ҳимоячиси, иқтидорли Майкл Олисе турибди. Сўнгги кунларда жаҳон матбуотида Мадриднинг «Реал» клуби 24 ёшли ушбу француз юлдузини ўз сафига қўшиб олиш учун нақд 150 миллион евро сарфлашга тайёр экани ҳақида шов-шувли хабарлар босиб чиқарилган эди. Бироқ Германия гранди ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас.
Франциянинг нуфузли L’Équipe нашри берган маълумотларга кўра, Мюнхен клуби раҳбарияти ушбу трансфер миш-мишларига кескин ва қатъий нуқта қўйган.
«Унинг баҳосини пул билан ўлчаб бўлмайди»
Шу ҳафта оммавий ахборот воситалари билан суҳбатда «Бавария» юқори мартабали раҳбарларидан бири клубнинг бу борадаги позициясини жуда аниқ ифодалаб ўтди:
«Майкл Олисе жамоамизнинг келажаги ва у ҳатто 200 миллион евролик таклиф эвазига ҳам Мюнхенни тарк этмайди. Унинг биз учун аҳамияти ва майдондаги баҳосини шунчаки пул билан ўлчаб бўлмайди. Агар қайсидир клуб у учун рекорд даражадаги 500 миллион евро таклиф қилган тақдирда ҳам, биз уни қўйиб юбормаймиз».
Немис клуби директорлар кенгашининг яна бир аъзоси ҳам бу фикрни қўллаб-қувватлаб, француз футболчиси «Бавария»нинг янги даврдаги узоқ муддатли лойиҳаларида бош роллардан бирини ижро этишини алоҳида қайд этди.
Майкл Олисе атрофидаги трансфер вазияти ва унга даъвогар бўлган бошқа гранд клубларнинг айни пайтдаги режалари билан қуйидаги жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчига даъвогар клублар
Таклиф этилиши кутилган маблағ
«Бавария» раҳбариятининг жавоби
Трансфер амалга ошмаслигининг бош сабаби
«Реал Мадрид»
150 миллион евро
Мутлақо рад этилди
Футболчи сотилмайдиган мақомга эга
«Манчестер Сити»
Даъвогар бўлиши мумкин эди
Кўриб чиқилмайди
Олисе собиқ клубига қайтишни истамаяпти
ПСЖ (Париж)
Қизиқиш мавжуд эди
Муҳокама қилинмайди
Париж клуби катта маблағ сарфламоқчи эмас
«Манчестер Сити» ва ПСЖ вариантлари нима учун рад этилди?
Инсайдерларнинг хабар беришича, Майкл Олисега Мадрид грандидан ташқари Англиянинг «Манчестер Сити» ҳамда Франциянинг ПСЖ клублари ҳам жиддий қизиқиш билдириши мумкин эди. Бироқ бу вариантларнинг амалга ошиш эҳтимоли жуда паст.
Гап шундаки, Олисе ўз вақтида, аниқроғи 2016/17 йилги мавсумда «Манчестер Сити» академияси тизимида тўп сурган. Тезкор ярим ҳимоячининг яқин режаларига собиқ жамоаси бағрига қайтиш умуман кирмайди. Франция чемпиони ПСЖ эса, кузатувчилар кутганидек, яқин келажакдаги трансфер ойналари вақтида янги футболчилар сотиб олиш учун ҳаддан ташқари улкан ва ақлбовар қилмас маблағларни ҳавога совуриш ниятида эмас. Улар кўпроқ ички балансни сақлашга урғу беришмоқда.
Мухлислар учун таҳлил: «Бавария»нинг бундай қатъий позицияси жамоанинг еврокубокларда яна бош тахтга қайтаётганидан далолат беради. Олисенинг Мюнхенда қолиши клубининг ҳужумкор салоҳиятини янги мавсумда янада даҳшатли кучга айлантириши шубҳасиз.
Европа футболидаги энг қимматбаҳо трансфер баҳслари, Мюнхен грандининг ички сирлари ва спорт оламига оид энг эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…