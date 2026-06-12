«Бавария» Майкл Олисени ҳатто 500 миллион еврога ҳам сотмоқчи эмас

·0·Спорт
«Бавария» Майкл Олисени ҳатто 500 миллион еврога ҳам сотмоқчи эмас

Европанинг трансфер бозорида гранд клублар ўртасидаги қизғин кураш янги паллаага кирмоқда. Бу сафарги асосий муҳокама марказида Мюнхеннинг «Бавария» клуби ва уларнинг ҳужумкор ярим ҳимоячиси, иқтидорли Майкл Олисе турибди. Сўнгги кунларда жаҳон матбуотида Мадриднинг «Реал» клуби 24 ёшли ушбу француз юлдузини ўз сафига қўшиб олиш учун нақд 150 миллион евро сарфлашга тайёр экани ҳақида шов-шувли хабарлар босиб чиқарилган эди. Бироқ Германия гранди ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас.

Франциянинг нуфузли L’Équipe нашри берган маълумотларга кўра, Мюнхен клуби раҳбарияти ушбу трансфер миш-мишларига кескин ва қатъий нуқта қўйган.

«Унинг баҳосини пул билан ўлчаб бўлмайди»

Шу ҳафта оммавий ахборот воситалари билан суҳбатда «Бавария» юқори мартабали раҳбарларидан бири клубнинг бу борадаги позициясини жуда аниқ ифодалаб ўтди:

«Майкл Олисе жамоамизнинг келажаги ва у ҳатто 200 миллион евролик таклиф эвазига ҳам Мюнхенни тарк этмайди. Унинг биз учун аҳамияти ва майдондаги баҳосини шунчаки пул билан ўлчаб бўлмайди. Агар қайсидир клуб у учун рекорд даражадаги 500 миллион евро таклиф қилган тақдирда ҳам, биз уни қўйиб юбормаймиз».

Немис клуби директорлар кенгашининг яна бир аъзоси ҳам бу фикрни қўллаб-қувватлаб, француз футболчиси «Бавария»нинг янги даврдаги узоқ муддатли лойиҳаларида бош роллардан бирини ижро этишини алоҳида қайд этди.

Майкл Олисе атрофидаги трансфер вазияти ва унга даъвогар бўлган бошқа гранд клубларнинг айни пайтдаги режалари билан қуйидаги жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Футболчига даъвогар клублар

Таклиф этилиши кутилган маблағ

«Бавария» раҳбариятининг жавоби

Трансфер амалга ошмаслигининг бош сабаби

«Реал Мадрид»

150 миллион евро

Мутлақо рад этилди

Футболчи сотилмайдиган мақомга эга

«Манчестер Сити»

Даъвогар бўлиши мумкин эди

Кўриб чиқилмайди

Олисе собиқ клубига қайтишни истамаяпти

ПСЖ (Париж)

Қизиқиш мавжуд эди

Муҳокама қилинмайди

Париж клуби катта маблағ сарфламоқчи эмас

«Манчестер Сити» ва ПСЖ вариантлари нима учун рад этилди?

Инсайдерларнинг хабар беришича, Майкл Олисега Мадрид грандидан ташқари Англиянинг «Манчестер Сити» ҳамда Франциянинг ПСЖ клублари ҳам жиддий қизиқиш билдириши мумкин эди. Бироқ бу вариантларнинг амалга ошиш эҳтимоли жуда паст.

Гап шундаки, Олисе ўз вақтида, аниқроғи 2016/17 йилги мавсумда «Манчестер Сити» академияси тизимида тўп сурган. Тезкор ярим ҳимоячининг яқин режаларига собиқ жамоаси бағрига қайтиш умуман кирмайди. Франция чемпиони ПСЖ эса, кузатувчилар кутганидек, яқин келажакдаги трансфер ойналари вақтида янги футболчилар сотиб олиш учун ҳаддан ташқари улкан ва ақлбовар қилмас маблағларни ҳавога совуриш ниятида эмас. Улар кўпроқ ички балансни сақлашга урғу беришмоқда.

Мухлислар учун таҳлил: «Бавария»нинг бундай қатъий позицияси жамоанинг еврокубокларда яна бош тахтга қайтаётганидан далолат беради. Олисенинг Мюнхенда қолиши клубининг ҳужумкор салоҳиятини янги мавсумда янада даҳшатли кучга айлантириши шубҳасиз.

Европа футболидаги энг қимматбаҳо трансфер баҳслари, Мюнхен грандининг ички сирлари ва спорт оламига оид энг эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Брайтон Тоттенхем ҳимоячиси Лука Вусковик учун 30 миллион фунт таклиф қилдиБрайтон Тоттенхем ҳимоячиси Лука Вусковик учун 30 миллион фунт таклиф қилдиБугун, 12:12Милан мураббий изламоқда: Рубен Аморим ёки Альваро Арбелоа вариантлариМилан мураббий изламоқда: Рубен Аморим ёки Альваро Арбелоа вариантлариБугун, 11:58Бет Меад Манчестер Сити билан уч йиллик шартнома имзоладиБет Меад Манчестер Сити билан уч йиллик шартнома имзоладиБугун, 11:32Усман Дембеле: Лионель Месси 38 ёшда ҳам Аргентина билан жаҳон чемпиони бўла оладиУсман Дембеле: Лионель Месси 38 ёшда ҳам Аргентина билан жаҳон чемпиони бўла оладиБугун, 11:17«Сити» мудофаани кучайтириш учун «Челси» ҳимоячисига таклиф юборди«Сити» мудофаани кучайтириш учун «Челси» ҳимоячисига таклиф юбордиБугун, 11:10«Реал» қизиқиши сабаб Йошко Гвардиол "Сити" билан музокарани тўхтатди«Реал» қизиқиши сабаб Йошко Гвардиол "Сити" билан музокарани тўхтатдиБугун, 11:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...