Бразилия Винисиус Жуниордан нажот кутмоқда: 2026-йилги ЖЧ олдидан муаммолар
Винисиус Жуниор 2024-йилги "Олтин тўп"ни қўлга кирита олмаганидан сўнг, керак бўлса ўз натижаларини ўн баробар яхшилашга вада берди. Реал Мадрид сафида ажойиб мавсум ўтказиб, Ла Лига ва Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритган бразилиялик юлдуз учун бу соврин муносиб эди. Бироқ, унинг индивидуал муваффақиятларига миллий терма жамоадаги суст ўйини соя солди. Айнан Бразилия терма жамоасидаги муваффақиятсизликлар унинг нуфузли совриндан маҳрум бўлишига асосий сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Копа Америка-2024 турнири Винисиус Жуниор учун ҳақиқий синов бўлиши кутилган эди, аммо у чорак финалда сариқ карточкалар сабабли дисквалификация қилинди. Уругвайга қарши муҳим баҳсни четдан кузатишга мажбур бўлган ҳужумчи жамоасининг мағлубияти учун масъулиятни ўз зиммасига олди. Неймар таркибга қайтган бўлса-да, 2026-йилги Жаҳон чемпионати арафасида бутун мамлакат умиди яна Винисиус Жуниор зиммасига тушмоқда.
Реал Мадрид сафида йилдан-йилга ўсиб, дунёнинг энг яхши футболчиларидан бирига айланган Винисиус Жуниор терма жамоада ҳали ўзини кўрсата олмади. У Селекао либосида 49 та ўйинда майдонга тушиб, бор-йўғи 9 та гол урган, уларнинг аксарияти ўртоқлик учрашувларига тўғри келади. Турнирлардаги самарадорлик кўрсаткичи эса ўта пастлигича қолмоқда. Бразилия сариқ либосини кийганида, Мадридда кўрсатадиган шиддати сўниб қолаётгандек туюлади.
Бунинг асосий сабабларидан бири тактик ёндашувдир. Неймар жароҳатлар билан курашаётган бир пайтда, рақиблар бор эътиборни Винисиус Жуниорни тўхтатишга қаратмоқда. Унга қарши қўпол ўйин ва доимий босим ҳужумчининг асабийлашишига ва самарадорлиги пасайишига олиб келмоқда. Илгари Бразилия таркибида Роналдиньо, Роналдо Назарио ёки Кака каби бир неча юлдузлар бўлган бўлса, ҳозирги жамоада Винисиус Жуниорнинг ўрнини боса оладиган даражадаги ижрочилар етишмаяпти.
…