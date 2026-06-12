Бразилия Винисиус Жуниордан нажот кутмоқда: 2026-йилги ЖЧ олдидан муаммолар

·37·Спорт
Бразилия Винисиус Жуниордан нажот кутмоқда: 2026-йилги ЖЧ олдидан муаммолар

Винисиус Жуниор 2024-йилги "Олтин тўп"ни қўлга кирита олмаганидан сўнг, керак бўлса ўз натижаларини ўн баробар яхшилашга вада берди. Реал Мадрид сафида ажойиб мавсум ўтказиб, Ла Лига ва Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритган бразилиялик юлдуз учун бу соврин муносиб эди. Бироқ, унинг индивидуал муваффақиятларига миллий терма жамоадаги суст ўйини соя солди. Айнан Бразилия терма жамоасидаги муваффақиятсизликлар унинг нуфузли совриндан маҳрум бўлишига асосий сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Копа Америка-2024 турнири Винисиус Жуниор учун ҳақиқий синов бўлиши кутилган эди, аммо у чорак финалда сариқ карточкалар сабабли дисквалификация қилинди. Уругвайга қарши муҳим баҳсни четдан кузатишга мажбур бўлган ҳужумчи жамоасининг мағлубияти учун масъулиятни ўз зиммасига олди. Неймар таркибга қайтган бўлса-да, 2026-йилги Жаҳон чемпионати арафасида бутун мамлакат умиди яна Винисиус Жуниор зиммасига тушмоқда.

Реал Мадрид сафида йилдан-йилга ўсиб, дунёнинг энг яхши футболчиларидан бирига айланган Винисиус Жуниор терма жамоада ҳали ўзини кўрсата олмади. У Селекао либосида 49 та ўйинда майдонга тушиб, бор-йўғи 9 та гол урган, уларнинг аксарияти ўртоқлик учрашувларига тўғри келади. Турнирлардаги самарадорлик кўрсаткичи эса ўта пастлигича қолмоқда. Бразилия сариқ либосини кийганида, Мадридда кўрсатадиган шиддати сўниб қолаётгандек туюлади.

Бунинг асосий сабабларидан бири тактик ёндашувдир. Неймар жароҳатлар билан курашаётган бир пайтда, рақиблар бор эътиборни Винисиус Жуниорни тўхтатишга қаратмоқда. Унга қарши қўпол ўйин ва доимий босим ҳужумчининг асабийлашишига ва самарадорлиги пасайишига олиб келмоқда. Илгари Бразилия таркибида Роналдиньо, Роналдо Назарио ёки Кака каби бир неча юлдузлар бўлган бўлса, ҳозирги жамоада Винисиус Жуниорнинг ўрнини боса оладиган даражадаги ижрочилар етишмаяпти.

Винисиус ЖуниорБразилияРеал МадридЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Қайрат» клуби испаниялик машҳур ҳужумчи билан шартнома имзолади«Қайрат» клуби испаниялик машҳур ҳужумчи билан шартнома имзоладиБугун, 17:09Жаҳон чемпионати тарихидаги энг буюк юлдузлар: Пеле пешқадам, Месси учинчи ўриндаЖаҳон чемпионати тарихидаги энг буюк юлдузлар: Пеле пешқадам, Месси учинчи ўриндаБугун, 16:23Крис Уоддл: Гарри Кейн Англия терма жамоасида эркин ҳаракат қилиши керакКрис Уоддл: Гарри Кейн Англия терма жамоасида эркин ҳаракат қилиши керакБугун, 16:12Инфантино ЖЧ-2026га чиқолмаган Италия терма жамоаси ҳақида ҳазил қилдиИнфантино ЖЧ-2026га чиқолмаган Италия терма жамоаси ҳақида ҳазил қилдиБугун, 15:43Роналду ЖЧ-2026 турниридаги мақсадлари ва Ўзбекистон ҳақида гапирдиРоналду ЖЧ-2026 турниридаги мақсадлари ва Ўзбекистон ҳақида гапирдиБугун, 15:35Тоттенхемда катта тозалаш: Ричарлисон жамоани тарк этиши кутилмоқдаТоттенхемда катта тозалаш: Ричарлисон жамоани тарк этиши кутилмоқдаБугун, 15:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...