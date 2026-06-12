«Қайрат» клуби испаниялик машҳур ҳужумчи билан шартнома имзолади

·0·Спорт
«Қайрат» клуби испаниялик машҳур ҳужумчи билан шартнома имзолади

Қозоғистон футболида трансфер бозори қизиқарли воқеаларга бой бўлмоқда. Алматининг машҳур «Қайрат» клуби жамоа ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Европа яшил майдонларида ном қозонган испаниялик марказий ҳужумчи Марк Гуаль билан расман шартнома имзолаганини эълон қилди. Клуб матбуот хизмати томонидан берилган расмий баёнотга кўра, иқтидорли футболчи ва жамоа ўртасидаги ўзаро келишув 2027 йилнинг сўнггига қадар амал қилади.

Янги ҳужумчининг жисмоний кўрсаткичлари ва антропометрик маълумотлари билан қуйида батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

  • Ёши: 30 ёш

  • Амплуаси: Марказий ҳужумчи

  • Бўйи: 184 см

  • Вазни: 73 кг

«Барселона» академиясидан «Реал Мадрид Кастилья»гача

Марк Гуаль Каталония ўлкасининг Бадалона шаҳрида таваллуд топган. У футболдаги илк сабоқларини «Бадалона», «Барселона» ҳамда «Эспаньол» сингари номдор клубларнинг ёшлар академиясида олган. Элит футболдаги катта фаолияти давомида у Испаниянинг бир қатор таниқли жамоалари — «Севилья Атлетико», «Сарагоса», «Жирона», «Реал Мадрид Кастилья» ҳамда «Алькоркон» сафида тўп суриб, улкан тажриба тўплаган.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Марк Гуалнинг Европадаги сермаҳсул фаолияти ва эришган асосий ютуқларини кўришингиз мумкин:

Футболчи тўп тепган хориж клублари

Мусобақалардаги бош ютуғи

Сермаҳсуллик кўрсаткичи

Эришган шахсий унвонлари

«Ягеллония» (Польша)

Польша чемпионати баҳслари

2022/23 мавсум тўпурари

Экстраклассанинг энг яхши ҳужумчиси

«Легия Варшава» (Польша)

Польша Кубоги ва Суперкубоги соҳиби

Барча турнирларда 19 та гол

Конференциялар лигасида 7 та гол

«Риу Аве» (Португалия)

Португалия Олий дивизиони иштирокчиси

Асосий таркиб ўйинчиси

Юқори даражадаги тажриба

Польшадаги зафарли юриш ва португал тажрибаси

Марк Гуалнинг фаолиятидаги энг ёрқин саҳифалар Польша чемпионати билан боғлиқ. 2022 йилнинг баҳорида у «Ягеллония» сафига бориб қўшилди ва қисқа фурсатда ўзини кўрсатди. 2022/23 йилги мавсумда у рақиблар дарвозасини энг кўп ишғол этган мерганга айланиб, Экстраклассанинг энг сара ҳужумчиси деб топилди.

Бундан сўнг у Варшаванинг машҳур «Легия» клуби аъзосига айланди ва жамоа билан биргаликда мамлакат Кубоги ҳамда Суперкубогида зафар қучди. 2024/25 йилги мавсумга келиб Марк «Легия»нинг ҳақиқий етакчиси сифатида 19 та гол урди, улардан 7 тасини нуфузли УЕФА Конференциялар Лигаси доирасида рақиблар дарвозасига жойлади.

Мухлислар учун қизиқ факт: Тажрибали форвард «Қайрат»га ўтишдан олдин Португалиянинг кучли дивизионида «Риу Аве» жамоаси шарафини ҳимоя қилиб келаётган эди. Шунингдек, у ўз вақтида Испаниянинг 21 ёшгача бўлган ёшлар терма жамоасида ҳам 3 та расмий учрашувда майдонга тушган.

Инстаграмдаги расмий саҳифасида ушбу трансферни эълон қилган «Қайрат» жамоаси янги ҳужумчининг голлари эвазига ички ва халқаро майдонда катта зафарларни кўзламоқда.

Европа ва Осиё яшил майдонларидаги энг шов-шувли трансферлар, клубларнинг ички сирлари ва спорт дунёсининг энг иссиқ хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилия Винисиус Жуниордан нажот кутмоқда: 2026-йилги ЖЧ олдидан муаммоларБразилия Винисиус Жуниордан нажот кутмоқда: 2026-йилги ЖЧ олдидан муаммоларБугун, 16:33Жаҳон чемпионати тарихидаги энг буюк юлдузлар: Пеле пешқадам, Месси учинчи ўриндаЖаҳон чемпионати тарихидаги энг буюк юлдузлар: Пеле пешқадам, Месси учинчи ўриндаБугун, 16:23Крис Уоддл: Гарри Кейн Англия терма жамоасида эркин ҳаракат қилиши керакКрис Уоддл: Гарри Кейн Англия терма жамоасида эркин ҳаракат қилиши керакБугун, 16:12Инфантино ЖЧ-2026га чиқолмаган Италия терма жамоаси ҳақида ҳазил қилдиИнфантино ЖЧ-2026га чиқолмаган Италия терма жамоаси ҳақида ҳазил қилдиБугун, 15:43Роналду ЖЧ-2026 турниридаги мақсадлари ва Ўзбекистон ҳақида гапирдиРоналду ЖЧ-2026 турниридаги мақсадлари ва Ўзбекистон ҳақида гапирдиБугун, 15:35Тоттенхемда катта тозалаш: Ричарлисон жамоани тарк этиши кутилмоқдаТоттенхемда катта тозалаш: Ричарлисон жамоани тарк этиши кутилмоқдаБугун, 15:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...