«Қайрат» клуби испаниялик машҳур ҳужумчи билан шартнома имзолади
Қозоғистон футболида трансфер бозори қизиқарли воқеаларга бой бўлмоқда. Алматининг машҳур «Қайрат» клуби жамоа ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Европа яшил майдонларида ном қозонган испаниялик марказий ҳужумчи Марк Гуаль билан расман шартнома имзолаганини эълон қилди. Клуб матбуот хизмати томонидан берилган расмий баёнотга кўра, иқтидорли футболчи ва жамоа ўртасидаги ўзаро келишув 2027 йилнинг сўнггига қадар амал қилади.
Янги ҳужумчининг жисмоний кўрсаткичлари ва антропометрик маълумотлари билан қуйида батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Ёши: 30 ёш
Амплуаси: Марказий ҳужумчи
Бўйи: 184 см
Вазни: 73 кг
«Барселона» академиясидан «Реал Мадрид Кастилья»гача
Марк Гуаль Каталония ўлкасининг Бадалона шаҳрида таваллуд топган. У футболдаги илк сабоқларини «Бадалона», «Барселона» ҳамда «Эспаньол» сингари номдор клубларнинг ёшлар академиясида олган. Элит футболдаги катта фаолияти давомида у Испаниянинг бир қатор таниқли жамоалари — «Севилья Атлетико», «Сарагоса», «Жирона», «Реал Мадрид Кастилья» ҳамда «Алькоркон» сафида тўп суриб, улкан тажриба тўплаган.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Марк Гуалнинг Европадаги сермаҳсул фаолияти ва эришган асосий ютуқларини кўришингиз мумкин:
Футболчи тўп тепган хориж клублари
Мусобақалардаги бош ютуғи
Сермаҳсуллик кўрсаткичи
Эришган шахсий унвонлари
«Ягеллония» (Польша)
Польша чемпионати баҳслари
2022/23 мавсум тўпурари
Экстраклассанинг энг яхши ҳужумчиси
«Легия Варшава» (Польша)
Польша Кубоги ва Суперкубоги соҳиби
Барча турнирларда 19 та гол
Конференциялар лигасида 7 та гол
«Риу Аве» (Португалия)
Португалия Олий дивизиони иштирокчиси
Асосий таркиб ўйинчиси
Юқори даражадаги тажриба
Польшадаги зафарли юриш ва португал тажрибаси
Марк Гуалнинг фаолиятидаги энг ёрқин саҳифалар Польша чемпионати билан боғлиқ. 2022 йилнинг баҳорида у «Ягеллония» сафига бориб қўшилди ва қисқа фурсатда ўзини кўрсатди. 2022/23 йилги мавсумда у рақиблар дарвозасини энг кўп ишғол этган мерганга айланиб, Экстраклассанинг энг сара ҳужумчиси деб топилди.
Бундан сўнг у Варшаванинг машҳур «Легия» клуби аъзосига айланди ва жамоа билан биргаликда мамлакат Кубоги ҳамда Суперкубогида зафар қучди. 2024/25 йилги мавсумга келиб Марк «Легия»нинг ҳақиқий етакчиси сифатида 19 та гол урди, улардан 7 тасини нуфузли УЕФА Конференциялар Лигаси доирасида рақиблар дарвозасига жойлади.
Мухлислар учун қизиқ факт: Тажрибали форвард «Қайрат»га ўтишдан олдин Португалиянинг кучли дивизионида «Риу Аве» жамоаси шарафини ҳимоя қилиб келаётган эди. Шунингдек, у ўз вақтида Испаниянинг 21 ёшгача бўлган ёшлар терма жамоасида ҳам 3 та расмий учрашувда майдонга тушган.
Инстаграмдаги расмий саҳифасида ушбу трансферни эълон қилган «Қайрат» жамоаси янги ҳужумчининг голлари эвазига ички ва халқаро майдонда катта зафарларни кўзламоқда.
Европа ва Осиё яшил майдонларидаги энг шов-шувли трансферлар, клубларнинг ички сирлари ва спорт дунёсининг энг иссиқ хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…