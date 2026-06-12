Рим Папаси Лев XIV «Реал Мадрид» клубининг фахрий аъзосига айланди

·0·Спорт
Рим Папаси Лев XIV «Реал Мадрид» клубининг фахрий аъзосига айланди

Дунё футболининг энг машҳур ва нуфузли жамоаларидан бири ҳисобланган Мадриднинг «Реал» клуби ўзининг кўп миллионлик мухлислар армиясини лол қолдирадиган навбатдаги тарихий ва оламшумул янгиликни эълон қилди. Испания грандининг расмий сайти тарқатган баёнотга кўра, Католик черкови раҳбари, Рим Папаси Лев XIV Мадрид клубининг олий мақомдаги фахрий аъзоси этиб сайланди. «Қироллик клуби» раҳбарияти ушбу қарор орқали амалдаги понтификка бўлган чексиз ҳурмат-эҳтироми ва юксак эътирофини намойиш этишни мақсад қилган.

Мадридликлар ушбу тарихий воқелик нафақат спорт, балки умуминсоний қадриятлар оламида ҳам катта аҳамиятга эга эканини алоҳида қайд этиб ўтишди.

Универсал шахсга бўлган юксак эътироф

«Реал Мадрид» клуби томонидан эълон қилинган расмий баёнотда мазкур қарорнинг мазмун-моҳияти қуйидагича изоҳланади:

«Клубимиз ушбу рамзий ва тарихий қадам орқали бутун сайёрамиз бўйлаб миллиардлаб инсонларнинг қалбидан жой олган, тинчлик ва бирдамлик рамзи бўлмиш универсал шахсга нисбатан ўзининг чуқур ҳурматини намойиш этади. Папа Лев XIV нинг фахрий аъзо сифатида қабул қилиниши жамоамиз тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан бири бўлиб қолади».

Эътиборли жиҳати шундаки, Рим Папаси Лев XIV бундан аввалроқ берган баёнотларида Мадрид жамоасининг кўрсатаётган чиройли ва мазмунли футболи унга жуда манзур бўлишини яширмаган эди. Ватикан раҳбари ўзини «Реал» клубининг ашаддий ва содиқ мухлисларидан бири деб атагани ҳам футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлганди.

Ички майдондаги муросасиз рақобат

Рим Папасининг мухлислиги ортидан келаётган улкан руҳий далда Мадрид жамоаси учун айни муддао бўлди, дейиш мумкин. Боиси, Испания Ла Лигасининг якунига етган ўтган мавсуми «қаймоқранглилар» учун анча оғир ва машаққатли кечди. Мавсум давомида қаттиқ кураш олиб борган Мадрид клуби жами 86 очко жамғаришга муваффақ бўлди ва турнир жадвалида иккинчи поғонани банд этди.

Азалий ва бош рақиб ҳисобланган Каталониянинг «Барселона» клуби эса барқарор ўйин намойиш этиб, 94 очко билан муддатидан илгари Испания чемпионлигини нақд қилди. «Реал» клуби жорий янги мавсумда бой берилган бош тож ва унвонни Мадридга қайтариб олиб келиш учун бор куч-ғайратини ишга солишни мақсад қилган.

Мухлислар учун таҳлил: Ватикан раҳбарининг расман «Реал» оиласи аъзосига айланиши жамоанинг глобал миқёсдаги нуфузини янада юқори даражага кўтаради. Бундай маънавий мадад янги мавсумдаги шиддатли баҳслар олдидан футболчиларга қўшимча куч ва мотивация бағишлаши шубҳасиз.

Европа футболидаги энг қизиқарли воқеалар, «Реал Мадрид» лагеридаги тарихий янгиликлар, трансферлар ва спорт оламига оид энг эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Робби Фаулер Александер Исакнинг Ливерпулдаги келажагидан хавотирдаРобби Фаулер Александер Исакнинг Ливерпулдаги келажагидан хавотирдаБугун, 17:19«Қайрат» клуби испаниялик машҳур ҳужумчи билан шартнома имзолади«Қайрат» клуби испаниялик машҳур ҳужумчи билан шартнома имзоладиБугун, 17:09Бразилия Винисиус Жуниордан нажот кутмоқда: 2026-йилги ЖЧ олдидан муаммоларБразилия Винисиус Жуниордан нажот кутмоқда: 2026-йилги ЖЧ олдидан муаммоларБугун, 16:33Жаҳон чемпионати тарихидаги энг буюк юлдузлар: Пеле пешқадам, Месси учинчи ўриндаЖаҳон чемпионати тарихидаги энг буюк юлдузлар: Пеле пешқадам, Месси учинчи ўриндаБугун, 16:23Крис Уоддл: Гарри Кейн Англия терма жамоасида эркин ҳаракат қилиши керакКрис Уоддл: Гарри Кейн Англия терма жамоасида эркин ҳаракат қилиши керакБугун, 16:12Инфантино ЖЧ-2026га чиқолмаган Италия терма жамоаси ҳақида ҳазил қилдиИнфантино ЖЧ-2026га чиқолмаган Италия терма жамоаси ҳақида ҳазил қилдиБугун, 15:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...