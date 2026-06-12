Рим Папаси Лев XIV «Реал Мадрид» клубининг фахрий аъзосига айланди
Дунё футболининг энг машҳур ва нуфузли жамоаларидан бири ҳисобланган Мадриднинг «Реал» клуби ўзининг кўп миллионлик мухлислар армиясини лол қолдирадиган навбатдаги тарихий ва оламшумул янгиликни эълон қилди. Испания грандининг расмий сайти тарқатган баёнотга кўра, Католик черкови раҳбари, Рим Папаси Лев XIV Мадрид клубининг олий мақомдаги фахрий аъзоси этиб сайланди. «Қироллик клуби» раҳбарияти ушбу қарор орқали амалдаги понтификка бўлган чексиз ҳурмат-эҳтироми ва юксак эътирофини намойиш этишни мақсад қилган.
Мадридликлар ушбу тарихий воқелик нафақат спорт, балки умуминсоний қадриятлар оламида ҳам катта аҳамиятга эга эканини алоҳида қайд этиб ўтишди.
Универсал шахсга бўлган юксак эътироф
«Реал Мадрид» клуби томонидан эълон қилинган расмий баёнотда мазкур қарорнинг мазмун-моҳияти қуйидагича изоҳланади:
«Клубимиз ушбу рамзий ва тарихий қадам орқали бутун сайёрамиз бўйлаб миллиардлаб инсонларнинг қалбидан жой олган, тинчлик ва бирдамлик рамзи бўлмиш универсал шахсга нисбатан ўзининг чуқур ҳурматини намойиш этади. Папа Лев XIV нинг фахрий аъзо сифатида қабул қилиниши жамоамиз тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан бири бўлиб қолади».
Эътиборли жиҳати шундаки, Рим Папаси Лев XIV бундан аввалроқ берган баёнотларида Мадрид жамоасининг кўрсатаётган чиройли ва мазмунли футболи унга жуда манзур бўлишини яширмаган эди. Ватикан раҳбари ўзини «Реал» клубининг ашаддий ва содиқ мухлисларидан бири деб атагани ҳам футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлганди.
Ички майдондаги муросасиз рақобат
Рим Папасининг мухлислиги ортидан келаётган улкан руҳий далда Мадрид жамоаси учун айни муддао бўлди, дейиш мумкин. Боиси, Испания Ла Лигасининг якунига етган ўтган мавсуми «қаймоқранглилар» учун анча оғир ва машаққатли кечди. Мавсум давомида қаттиқ кураш олиб борган Мадрид клуби жами 86 очко жамғаришга муваффақ бўлди ва турнир жадвалида иккинчи поғонани банд этди.
Азалий ва бош рақиб ҳисобланган Каталониянинг «Барселона» клуби эса барқарор ўйин намойиш этиб, 94 очко билан муддатидан илгари Испания чемпионлигини нақд қилди. «Реал» клуби жорий янги мавсумда бой берилган бош тож ва унвонни Мадридга қайтариб олиб келиш учун бор куч-ғайратини ишга солишни мақсад қилган.
Мухлислар учун таҳлил: Ватикан раҳбарининг расман «Реал» оиласи аъзосига айланиши жамоанинг глобал миқёсдаги нуфузини янада юқори даражага кўтаради. Бундай маънавий мадад янги мавсумдаги шиддатли баҳслар олдидан футболчиларга қўшимча куч ва мотивация бағишлаши шубҳасиз.
Европа футболидаги энг қизиқарли воқеалар, «Реал Мадрид» лагеридаги тарихий янгиликлар, трансферлар ва спорт оламига оид энг эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…