Муҳаммад Салах Арне Слот кетишини билганида Ливерпулда қолармиди

·0·Спорт
Муҳаммад Салах Арне Слот кетишини билганида Ливерпулда қолармиди

Арне Слот Ливерпулни тарк этганидан сўнг, Муҳаммад Салах ҳам жамоа билан хайрлашди. Аммо мисрлик юлдуз мураббийнинг истеъфога чиқарилишини олдиндан билганида, шартномасини охиригача етказиб қўйишга рози бўлармиди? Мерсисайдликларнинг собиқ ярим ҳимоячиси Денни Мерфи ГОАЛ нашрига берган интервюсида ушбу вазиятга ўз муносабатини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мерфининг фикрича, Муҳаммад Салахнинг кетишига мураббий билан муносабатларидан кўра, унинг спорт формасидаги пасайиш кўпроқ сабаб бўлган. 2024-25-йилги мавсумда 34 та гол уриб, Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган ва учинчи бор ПФА талқинига кўра йил футболчиси бўлган ҳужумчи, кўп ўтмай захира ўриндиғига михланиб қолди. Бу эса унинг Слот ва мураббийлар штабига нисбатан кескин эътирозларига сабаб бўлди.

Салах ўзини жамоавий муваффақиятсизликларда айбдор қилинаётганини ва "қурбон"га айлантирилганини таъкидлаган эди. Бу можаро унинг 2026-йилда якунланиши керак бўлган шартномаси бекор қилинишига ва эркин агент сифатида кетишига замин яратди. Ливерпул сафида 442 та ўйинда 257 та гол урган афсонавий футболчи учун бу хайрлашув кутилган, аммо бироз ачинарли якун бўлди.

"Ўйлайманки, унинг кетишига энг катта таъсирни ўйинидаги пасайиш кўрсатди. Агар мураббий билан муносабатлари яхши бўлганида, балки иккинчи мавсумда ўз формасини тиклашга ҳаракат қилиб кўриши мумкин эди. Бироқ, ҳар бир футболчи ўз даражаси тушиб кетганини ҳис қилганида, вазият ёмонлашмасидан олдин кетишни афзал кўради", — дейди Мерфи.

Экспертнинг қўшимча қилишича, Слот омили барибир мавжуд эди. Аммо ҳар қандай мураббий ҳам формаси тушиб кетган Муҳаммад Салахни захирада қолдиришга мажбур бўларди. Ҳатто Слот уни мухлислар талаб қилганидан ҳам кўпроқ вақт давомида асосий таркибда ушлаб турди ва унга имконият беришга ҳаракат қилди.

ЛиверпулМуҳаммад СалахАрне СлотАнглия Премер-лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал нима учун Антонй Гордон трансферидан воз кечгани маълум бўлдиАрсенал нима учун Антонй Гордон трансферидан воз кечгани маълум бўлдиКеча, 18:20Акмал Мозговой: “Жаҳон чемпионатини ҳаммамиз интиқлик билан кутяпмиз”Акмал Мозговой: “Жаҳон чемпионатини ҳаммамиз интиқлик билан кутяпмиз”Кеча, 17:37Рим Папаси Лев XIV «Реал Мадрид» клубининг фахрий аъзосига айландиРим Папаси Лев XIV «Реал Мадрид» клубининг фахрий аъзосига айландиКеча, 17:25Робби Фаулер Александер Исакнинг Ливерпулдаги келажагидан хавотирдаРобби Фаулер Александер Исакнинг Ливерпулдаги келажагидан хавотирдаКеча, 17:19«Қайрат» клуби испаниялик машҳур ҳужумчи билан шартнома имзолади«Қайрат» клуби испаниялик машҳур ҳужумчи билан шартнома имзоладиКеча, 17:09Бразилия Винисиус Жуниордан нажот кутмоқда: 2026-йилги ЖЧ олдидан муаммоларБразилия Винисиус Жуниордан нажот кутмоқда: 2026-йилги ЖЧ олдидан муаммоларКеча, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...