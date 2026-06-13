Муҳаммад Салах Арне Слот кетишини билганида Ливерпулда қолармиди
Арне Слот Ливерпулни тарк этганидан сўнг, Муҳаммад Салах ҳам жамоа билан хайрлашди. Аммо мисрлик юлдуз мураббийнинг истеъфога чиқарилишини олдиндан билганида, шартномасини охиригача етказиб қўйишга рози бўлармиди? Мерсисайдликларнинг собиқ ярим ҳимоячиси Денни Мерфи ГОАЛ нашрига берган интервюсида ушбу вазиятга ўз муносабатини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мерфининг фикрича, Муҳаммад Салахнинг кетишига мураббий билан муносабатларидан кўра, унинг спорт формасидаги пасайиш кўпроқ сабаб бўлган. 2024-25-йилги мавсумда 34 та гол уриб, Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган ва учинчи бор ПФА талқинига кўра йил футболчиси бўлган ҳужумчи, кўп ўтмай захира ўриндиғига михланиб қолди. Бу эса унинг Слот ва мураббийлар штабига нисбатан кескин эътирозларига сабаб бўлди.
Салах ўзини жамоавий муваффақиятсизликларда айбдор қилинаётганини ва "қурбон"га айлантирилганини таъкидлаган эди. Бу можаро унинг 2026-йилда якунланиши керак бўлган шартномаси бекор қилинишига ва эркин агент сифатида кетишига замин яратди. Ливерпул сафида 442 та ўйинда 257 та гол урган афсонавий футболчи учун бу хайрлашув кутилган, аммо бироз ачинарли якун бўлди.
"Ўйлайманки, унинг кетишига энг катта таъсирни ўйинидаги пасайиш кўрсатди. Агар мураббий билан муносабатлари яхши бўлганида, балки иккинчи мавсумда ўз формасини тиклашга ҳаракат қилиб кўриши мумкин эди. Бироқ, ҳар бир футболчи ўз даражаси тушиб кетганини ҳис қилганида, вазият ёмонлашмасидан олдин кетишни афзал кўради", — дейди Мерфи.
Экспертнинг қўшимча қилишича, Слот омили барибир мавжуд эди. Аммо ҳар қандай мураббий ҳам формаси тушиб кетган Муҳаммад Салахни захирада қолдиришга мажбур бўларди. Ҳатто Слот уни мухлислар талаб қилганидан ҳам кўпроқ вақт давомида асосий таркибда ушлаб турди ва унга имконият беришга ҳаракат қилди.
…