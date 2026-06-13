Роберто Карлос Мессининг ЖЧ-2030 турнирида қатнашишига ишонмоқда
Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси сайёрамиз аҳлига унутилмас ҳаяжон ва завқ улашишда давом этмоқда. Дунё биринчилигининг қизғин палласида футбол афсоналарининг фикр-мулоҳазалари ОАВ диққат марказида турибди. Хусусан, Мадриднинг «Реал» клуби ҳамда Бразилия миллий терма жамоасининг собиқ афсонавий чап қанот ҳимоячиси Роберто Карлос аргентиналиклар сардори Лионель Мессининг келажаги борасида башорат қилиб, кўп миллионлик мухлисларни севинтирадиган баёнот берди.
Даҳшатли зарбалар соҳиби сифатида ном қозонган бразилиялик собиқ юлдузнинг фикрича, Лео нафақат жорий мундиалда, балки ундан кейинги, яъни 2030 йилги жаҳон чемпионатида ҳам яшил майдонга тушиши мумкин.
«У ўз соғлиғига жуда аъло даражада қарайди»
Аргентинанинг нуфузли Ole нашри тарқатган хабарга кўра, бразилиялик афсона Лионель Мессининг буюк иқтидорига тан берган ҳолда, унинг узоқ йиллар юқори спорт формасини сақлаб қола олишига алоҳида урғу берган:
«Лионель Мессининг яшил майдондаги сеҳрли ҳаракатларини бевосита кузатиш — ҳар қандай футбол ишқибози учун ҳақиқий олий даражадаги завқдир. У футбол тарихидаги энг юқори чўққини банд этган ўйинчи бўлиб, ўзида нафис ва бетакрор Жанубий Америка футболининг бутун жозибасини тўлиқ намоён этади.
Ҳозир Лео яшил майдондаги ҳар бир гўзал лаҳзадан, ушбу йирик мусобақа муҳитидан максимал даражада баҳра олиб яшаши лозим. Чунки кўпчилик футбол жамоатчилиги учун мазкур жаҳон чемпионати унинг фаолиятидаги сўнггиси бўлиб туюлиши мумкин. Бироқ мен бошқача фикрдаман: Месси яна битта мундиалда, яъни ЖЧ-2030 баҳсларида ҳам бемалол тўп сура олади. У ўз организми ва соғлиғига шу қадар профессионал ва аъло даражада эътибор қаратадики, бу жиҳат унга яна узоқ вақт давомида энг юқори савияда футбол ўйнашни давом эттириш имконини беради».
Жаҳон чемпионатлари тизими ва Лионель Мессининг эҳтимолий тарихий юришлари билан қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа номи ва даври
Ўтказилувчи маконлар
Футбол генийининг мақоми
Роберто Карлоснинг фикри
Мухлислар учун аҳамияти
ЖЧ-2026 (Айни пайтда)
АҚШ, Канада ва Мексика
Жаҳоннинг амалдаги чемпиони
Ҳар бир сониядан завқ олиши керак
Сўнгги мундиал бўлмаслиги мумкин
ЖЧ-2030 (Истиқболда)
Марокаш, Португалия, Испания*
Футбол тарихидаги тирик афсона
Мусобақада иштирок эта олади
Рекламани янгилаш имконияти
Олтиндан қиммат матонат ва янги мақсадлар
Роберто Карлоснинг бу сўзлари Мессининг ашаддий ишқибозлари учун ҳақиқий совға бўлди, дейиш мумкин. Боиси, кўпчилик таҳлилчилар 30 ёшдан анча хатлаб ўтган ҳужумчининг жорий Шимолий Америкадаги турнирдан сўнг миллий терма жамоа билан хайрлашишини тахмин қилишаётган эди. Бироқ замондошимиз бўлган футбол афсонаси ўз профессионаллиги билан ҳар қандай ёш чегараларини парчалаб ташлашга қодирлигини бир неча бор исботлаган.
Экспертлар таҳлили: Футбол мутахассисларининг таъкидлашича, 2030 йилги дунё биринчилигининг илк рамзий учрашувлари Жанубий Америкада (Уругвай, Аргентина ва Парагвайда) бошланиши режалаштирилган. Бу омил Лионель Месси учун ватани ва ўз мухлислари кўз ўнгида яна бир бор тарихий турнирда иштирок этиш учун улкан қўшимча мотивация бўлиб хизмат қилиши ҳеч гап эмас.
Футбол сеҳргарининг мазкур зафарли йўли яна қанча давом этишини ва у бизга яна қандай мўъжизаларни тақдим этишини яқин йиллар ичида биргаликда билиб оламиз.
Жаҳон чемпионатининг ҳар бир сониясидаги қайноқ баҳслар, Месси ва бошқа юлдузларнинг кўрсатаётган сеҳрли ўйинлари, афсоналарнинг эксклюзив фикрларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…