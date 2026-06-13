«Барселона» Флорентино Пересни судга бериш билан таҳдид қилди
Испания футболининг икки гиганти — «Барселона» ва Мадриднинг «Реал» клублари ўртасидаги азалий рақобат яшил майдондан ташқарига кўчиб, ҳақиқий ҳуқуқий уруш даражасига етди. Ла Лигадаги кескин курашлардан сўнг, энди икки гранд ўртасидаги зиддият суд залларида давом этадиган кўринади. Каталониянинг номдор клуби «Барселона» раҳбарияти Мадрид суперклуби президенти Флорентино Пересга нисбатан жиддий чора кўриш ва уни суд маҳкамасига тортиш бўйича расмий, қатъий баёнот билан чиқди. Бунга «Реал» раҳбарининг омма олдида айтган баҳсли ва кескин айбловлари сабаб бўлган.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг май ойида Мадрид клуби бошлиғи махсус матбуот анжумани ташкил этиб, унда футбол оламини ларзага келтирган Негрейра иши бўйича кескин фикрлар билдирган эди.
«Ҳакамлар биздан еттита чемпионликни ўғирлашган»
Испания ҳакамлар техник қўмитасининг собиқ вице-президенти Хосе Негрейранинг «Барселона»дан молиявий маблағлар қабул қилиб олгани ва тизимли коррупцияга йўл қўйгани борасидаги тергов жараёни катта можарога айланган. 12 май куни ўтказилган ўша анжуманда Флорентино Перес каталонияликларни «йигирма йил давомида ҳакамлар корпусини сотиб олиб, уларга пул тўлаб келганликда» очиқчасга айблаган эди. Бундан ташқари, Перес айнан мана шу ноқонуний ҳаракатлар оқибатида «Реал Мадрид» жамоасидан нақд еттита чемпионлик унвони адолатсизлик билан тортиб олинганини (ўғирланганини) алам билан таъкидлаганди.
Вазиятнинг бундай тус олиши Каталония лагерининг кескин норозилигига сабаб бўлди. «Барселона» ўз расмий мурожаатида Переснинг ушбу чиқишини ва ундан кейинги кунларда берган интервьюларини мутлақо асоссиз туҳмат деб баҳолади.
Эл-Класико раҳбарлари ўртасидаги ушбу йирик можаро ва суд даъволари тафсилоти билан қуйидаги жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:
Можаро иштирокчилари
Қўйилган бош айблов
«Барселона»нинг талаби
«Реал»нинг қарши юриши
Кутилаётган якуний натижа
Флорентино Перес
Клуб шаънига оммавий туҳмат қилиш
Сўзларини расман қайтариб олиш
Кўп миллионлик товон ундириш
Жиддий фуқаролик суд иши
«Барселона» клуби
Ишбилармонлик обрўсини камситиш
Юридик даъво аризаси киритиш
Негрейра иши бўйича қарши даъво
Глобал миқёсдаги обрў кураши
Обрў учун кураш ва кўп миллионлик товон пули
Каталония гранди раҳбариятининг таъкидлашича, Флорентино Перес ушбу даъволарнинг ёлғон эканини ичидан тўлиқ англаган ҳолда, онгли равишда «Барселона»нинг ишбилармонлик нуфузига путур етказиш ва уни камситиш мақсадида гапирган. Клуб Пересдан ўз сўзларини омма олдида рад этишини ва кўп миллионлик мухлислар қаршисида расман узр сўрашини қатъий талаб қилмоқда. Агар бу шарт бажарилмаса, «кўк-анорранглилар»нинг ҳуқуқшунослари дарҳол фуқаролик судига даъво аризасини киритишади.
Инсайд таҳлил: Испания футболидаги ушбу уруш фақат бир томонлама эмас. Ўтган йилнинг декабрь ойида нуфузли AS нашри хабар берганидек, Мадриднинг «Реал» клуби ҳам бўш келмоқчи эмас. Мадридликлар Негрейра иши туфайли ўзлари кўрган маънавий ва моддий зарар учун «Барселона»дан астрономик миқдордаги кўп миллионлик товон пули ундиришни режалаштириб, улкан қарши даъво пакетини ҳозирламоқда.
Шундай қилиб, Ла Лиганинг икки буюк кучи ўртасидаги адоват янги, янада хавфлироқ босқичга чиқди. Стадионлардан суд залларига кўчган ушбу драманинг ривожини кузатиш барча учун қизиқ бўлиши аниқ.
Испания футболидаги энг қайноқ можаролар, Флорентино Перес ва «Барселона» ўртасидаги ҳаёт-мамот кураши ҳамда спорт оламига оид энг эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…