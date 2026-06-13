«Барселона» Флорентино Пересни судга бериш билан таҳдид қилди

·25·Спорт
«Барселона» Флорентино Пересни судга бериш билан таҳдид қилди

Испания футболининг икки гиганти — «Барселона» ва Мадриднинг «Реал» клублари ўртасидаги азалий рақобат яшил майдондан ташқарига кўчиб, ҳақиқий ҳуқуқий уруш даражасига етди. Ла Лигадаги кескин курашлардан сўнг, энди икки гранд ўртасидаги зиддият суд залларида давом этадиган кўринади. Каталониянинг номдор клуби «Барселона» раҳбарияти Мадрид суперклуби президенти Флорентино Пересга нисбатан жиддий чора кўриш ва уни суд маҳкамасига тортиш бўйича расмий, қатъий баёнот билан чиқди. Бунга «Реал» раҳбарининг омма олдида айтган баҳсли ва кескин айбловлари сабаб бўлган.

Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг май ойида Мадрид клуби бошлиғи махсус матбуот анжумани ташкил этиб, унда футбол оламини ларзага келтирган Негрейра иши бўйича кескин фикрлар билдирган эди.

«Ҳакамлар биздан еттита чемпионликни ўғирлашган»

Испания ҳакамлар техник қўмитасининг собиқ вице-президенти Хосе Негрейранинг «Барселона»дан молиявий маблағлар қабул қилиб олгани ва тизимли коррупцияга йўл қўйгани борасидаги тергов жараёни катта можарога айланган. 12 май куни ўтказилган ўша анжуманда Флорентино Перес каталонияликларни «йигирма йил давомида ҳакамлар корпусини сотиб олиб, уларга пул тўлаб келганликда» очиқчасга айблаган эди. Бундан ташқари, Перес айнан мана шу ноқонуний ҳаракатлар оқибатида «Реал Мадрид» жамоасидан нақд еттита чемпионлик унвони адолатсизлик билан тортиб олинганини (ўғирланганини) алам билан таъкидлаганди.

Вазиятнинг бундай тус олиши Каталония лагерининг кескин норозилигига сабаб бўлди. «Барселона» ўз расмий мурожаатида Переснинг ушбу чиқишини ва ундан кейинги кунларда берган интервьюларини мутлақо асоссиз туҳмат деб баҳолади.

Эл-Класико раҳбарлари ўртасидаги ушбу йирик можаро ва суд даъволари тафсилоти билан қуйидаги жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:

Можаро иштирокчилари

Қўйилган бош айблов

«Барселона»нинг талаби

«Реал»нинг қарши юриши

Кутилаётган якуний натижа

Флорентино Перес

Клуб шаънига оммавий туҳмат қилиш

Сўзларини расман қайтариб олиш

Кўп миллионлик товон ундириш

Жиддий фуқаролик суд иши

«Барселона» клуби

Ишбилармонлик обрўсини камситиш

Юридик даъво аризаси киритиш

Негрейра иши бўйича қарши даъво

Глобал миқёсдаги обрў кураши

Обрў учун кураш ва кўп миллионлик товон пули

Каталония гранди раҳбариятининг таъкидлашича, Флорентино Перес ушбу даъволарнинг ёлғон эканини ичидан тўлиқ англаган ҳолда, онгли равишда «Барселона»нинг ишбилармонлик нуфузига путур етказиш ва уни камситиш мақсадида гапирган. Клуб Пересдан ўз сўзларини омма олдида рад этишини ва кўп миллионлик мухлислар қаршисида расман узр сўрашини қатъий талаб қилмоқда. Агар бу шарт бажарилмаса, «кўк-анорранглилар»нинг ҳуқуқшунослари дарҳол фуқаролик судига даъво аризасини киритишади.

Инсайд таҳлил: Испания футболидаги ушбу уруш фақат бир томонлама эмас. Ўтган йилнинг декабрь ойида нуфузли AS нашри хабар берганидек, Мадриднинг «Реал» клуби ҳам бўш келмоқчи эмас. Мадридликлар Негрейра иши туфайли ўзлари кўрган маънавий ва моддий зарар учун «Барселона»дан астрономик миқдордаги кўп миллионлик товон пули ундиришни режалаштириб, улкан қарши даъво пакетини ҳозирламоқда.

Шундай қилиб, Ла Лиганинг икки буюк кучи ўртасидаги адоват янги, янада хавфлироқ босқичга чиқди. Стадионлардан суд залларига кўчган ушбу драманинг ривожини кузатиш барча учун қизиқ бўлиши аниқ.

Испания футболидаги энг қайноқ можаролар, Флорентино Перес ва «Барселона» ўртасидаги ҳаёт-мамот кураши ҳамда спорт оламига оид энг эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

БарселонаРеал МадридФлорентино ПересЛа ЛигаИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо «Реал» раҳбариятидан Мэйсон Гринвудни сотиб олишни сўрадиМоуриньо «Реал» раҳбариятидан Мэйсон Гринвудни сотиб олишни сўрадиБугун, 02:26«Бавария» Майкл Олисе билан янги шартнома имзолашга тайёрланмоқда«Бавария» Майкл Олисе билан янги шартнома имзолашга тайёрланмоқдаБугун, 02:14Ибраҳимович Месси ва Роналду баҳсига ўзига хос жавоб бердиИбраҳимович Месси ва Роналду баҳсига ўзига хос жавоб бердиБугун, 01:56Роберто Карлос Мессининг ЖЧ-2030 турнирида қатнашишига ишонмоқдаРоберто Карлос Мессининг ЖЧ-2030 турнирида қатнашишига ишонмоқдаБугун, 01:36Чикаго Фире Роберт Левандовски ва Леон Горецка трансфери устида ишламоқдаЧикаго Фире Роберт Левандовски ва Леон Горецка трансфери устида ишламоқдаБугун, 00:31Мундиалдаги илк дуранг: Канада сўнгги дақиқаларда қутқарилдиМундиалдаги илк дуранг: Канада сўнгги дақиқаларда қутқарилдиБугун, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...