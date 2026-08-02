Asus компанияси янги VM31 компакт мини-ПК қурилмасини тақдим этди

·37·Техно
Asus компанияси янги VM31 компакт мини-ПК қурилмасини тақдим этди
Қисқача

Asus компанияси кундалик ва мултимедиа вазифаларига мўлжалланган ихчам Asus VM31 мини-ПК компютерини еълон қилди. Ушбу миниатюра қурилмаси Хитой савдо майдончаларида 4099 юан нархда сотувга чиқарилди. Компютер AMD Мендосино оиласига мансуб тўрт ядроли Ryzen 3 30 процессори, 8 GB тезкор хотира ва 512 GB сиғимли SSD билан жиҳозланган. Шунингдек, модел Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ҳамда керакли ташқи интерфейс портларини ўз ичига олади.

Asus технология бозори учун мўлжалланган янги Asus VM31 мини-ПК компьютерини намойиш этди. Мазкур қурилма Хитойнинг йирик савдо майдончаларида сотувга чиқарилиб, ўзининг ихчам ўлчамлари ва кундалик вазифалар учун етарли бўлган имкониятлари билан технология ихлосмандларининг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги миниатюра компьютери 4099 юан нархда баҳоланган. Ушбу нарх сегментидаги қурилмалар ихчам офис тизимлари ҳамда уй шароитида оддий мультимедиа вазифаларини бажариш учун мўлжалланган бўлиб, фойдаланувчиларга жой тежаш имконини беради.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Қурилма марказида AMD брендининг Мендосино оиласига мансуб тўрт ядроли Ryzen 3 30 процессори ётади. Мазкур чип Zen 2 архитектурасига таянади ҳамда иккита ҳисоблаш блокига эга Radeon 610M ўрнатилган график ядроси билан жиҳозланган бўлиб, у кундалик график вазифаларни муваффақиятли бажаради.

Mini-ПК тизим платасига тўғридан-тўғри, яни распайка қилинган ҳолда ўрнатилган 8 GB ҳажмли LPDDR5-5500 тезкор хотираси билан жиҳозланган. Шунингдек, компьютерда 512 GB сиғимли ўрнатилган SSD мавжуд бўлиб, ягона M.2 PCIe Gen3 x2 слоти аллақачон банд қилингани сабабли келгусида хотирани кенгайтириш имконияти чекланган.

Тармоқ имкониятлари ва интерфейслар

Симсиз уланишлар учун Asus VM31 қурилмасида замонавий Wi-Fi 6E ва Bluetooth 5.2 технологияларини қўллаб-қувватлайдиган MediaTek MT7922 адаптери ўрнатилган. Бу фойдаланувчиларга барқарор ҳамда юқори тезликдаги интернет алоқасини таъминлайди.

Қурилманинг ташқи интерфейслари ҳам етарли даражада бой шакллантирилган. Олд панелда иккита USB-А, битта USB-C порти ва 3,5 миллиметрли аудиочизиқ мавжуд. Орқа панелда эса учта USB-А, USB-C, HDMI 2.0, ДисплайПорт 1.4 видеочиқишлари ҳамда тезлиги 2,5 Гбит/с бўлган RJ45 тармоқ порти жойлашган.

AsusMini-ПКAMDТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорида штати электромобиллар зарядлаш маблағини аэротахиларга йўналтирмоқдаФлорида штати электромобиллар зарядлаш маблағини аэротахиларга йўналтирмоқдаБугун, 16:55Эйнштейн назарияси яна тасдиқланди: фазо-вақт бурилиши ўлчандиЭйнштейн назарияси яна тасдиқланди: фазо-вақт бурилиши ўлчандиБугун, 16:30Redmi K100 Pro Max флагмани: техник хусусиятлар ва тест натижалариRedmi K100 Pro Max флагмани: техник хусусиятлар ва тест натижалариБугун, 15:23Круссис э-Фулл 12.11 Pro Х тақдим этилди: 12 минг евролик флагманКруссис э-Фулл 12.11 Pro Х тақдим этилди: 12 минг евролик флагманБугун, 14:56Хитойда 25 миллиард долларлик йирик атом энергетикаси лойиҳалари бошландиХитойда 25 миллиард долларлик йирик атом энергетикаси лойиҳалари бошландиБугун, 14:21SpaceX 2026-йилда Falcon ракеталарининг 90-чи парвозини амалга оширдиSpaceX 2026-йилда Falcon ракеталарининг 90-чи парвозини амалга оширдиБугун, 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади