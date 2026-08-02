Asus компанияси янги VM31 компакт мини-ПК қурилмасини тақдим этди
Asus компанияси кундалик ва мултимедиа вазифаларига мўлжалланган ихчам Asus VM31 мини-ПК компютерини еълон қилди. Ушбу миниатюра қурилмаси Хитой савдо майдончаларида 4099 юан нархда сотувга чиқарилди. Компютер AMD Мендосино оиласига мансуб тўрт ядроли Ryzen 3 30 процессори, 8 GB тезкор хотира ва 512 GB сиғимли SSD билан жиҳозланган. Шунингдек, модел Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ҳамда керакли ташқи интерфейс портларини ўз ичига олади.
Asus технология бозори учун мўлжалланган янги Asus VM31 мини-ПК компьютерини намойиш этди. Мазкур қурилма Хитойнинг йирик савдо майдончаларида сотувга чиқарилиб, ўзининг ихчам ўлчамлари ва кундалик вазифалар учун етарли бўлган имкониятлари билан технология ихлосмандларининг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги миниатюра компьютери 4099 юан нархда баҳоланган. Ушбу нарх сегментидаги қурилмалар ихчам офис тизимлари ҳамда уй шароитида оддий мультимедиа вазифаларини бажариш учун мўлжалланган бўлиб, фойдаланувчиларга жой тежаш имконини беради.
Техник имкониятлар ва унумдорликҚурилма марказида AMD брендининг Мендосино оиласига мансуб тўрт ядроли Ryzen 3 30 процессори ётади. Мазкур чип Zen 2 архитектурасига таянади ҳамда иккита ҳисоблаш блокига эга Radeon 610M ўрнатилган график ядроси билан жиҳозланган бўлиб, у кундалик график вазифаларни муваффақиятли бажаради.
Mini-ПК тизим платасига тўғридан-тўғри, яни распайка қилинган ҳолда ўрнатилган 8 GB ҳажмли LPDDR5-5500 тезкор хотираси билан жиҳозланган. Шунингдек, компьютерда 512 GB сиғимли ўрнатилган SSD мавжуд бўлиб, ягона M.2 PCIe Gen3 x2 слоти аллақачон банд қилингани сабабли келгусида хотирани кенгайтириш имконияти чекланган.
Тармоқ имкониятлари ва интерфейсларСимсиз уланишлар учун Asus VM31 қурилмасида замонавий Wi-Fi 6E ва Bluetooth 5.2 технологияларини қўллаб-қувватлайдиган MediaTek MT7922 адаптери ўрнатилган. Бу фойдаланувчиларга барқарор ҳамда юқори тезликдаги интернет алоқасини таъминлайди.
Қурилманинг ташқи интерфейслари ҳам етарли даражада бой шакллантирилган. Олд панелда иккита USB-А, битта USB-C порти ва 3,5 миллиметрли аудиочизиқ мавжуд. Орқа панелда эса учта USB-А, USB-C, HDMI 2.0, ДисплайПорт 1.4 видеочиқишлари ҳамда тезлиги 2,5 Гбит/с бўлган RJ45 тармоқ порти жойлашган.
…