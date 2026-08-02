Кевин Де Бруйне "Galatasaray" сафига ўтиши мумкин
Туркиянинг "Galatasaray" клуби "Наполи" яримҳимоячиси Кевин Де Бруйнени ўз сафига қўшиб олиш бўйича жиддий ҳаракатларни бошлади. 35 ёшли белгиялик тажрибали футболчининг Италиядаги фаолияти кўнгилдагидек кечмаётгани ва у Неапол клубидаги спорт йўналишидан норози экани трансфер эҳтимолини оширмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган хабарларга кўра, трансфер бўйича мутахассис Экрем Конур турк гигантлари тажрибали плеймеерни жорий трансфер ойнасида Истанбулга олиб келиш учун салмоқли таклиф тайёрлаётганини маълум қилган. Шартнома шартлари ва молиявий тафсилотлар ҳозирча тўлиқ ошкор этилмаган бўлса-да, Истанбул клуби бу трансферни амалга оширишга умид қилмоқда.
Италиядаги қийин мавсум ва тактик зиддиятларМанчестер Сити клубидан эркин агент сифатида Италияга кўчиб ўтган Кевин Де Бруйне учун "Стадио Диего Армандо Марадона" стадионидаги илк мавсуми нотинч кечди. У барча мусобақаларда атиги 21 та учрашувда майдонга тушиб, 5 та гол урди ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилди. Шунга қарамай, унинг ўйини турғун эмас эди.
Футболчининг норозилигига асосий сабаб собиқ бош мураббий Антонио Конте билан юзага келган тактик тушунмовчиликлар бўлди. Ҳимоявий ўйин услубидан очиқчасига шикоят қилган яримҳимоячи жамоанинг 5-4-1 схемасида ҳаракат қилишидан норозилигини яширмаган эди. Очиқ баёнотлар ва мавсум охирида мураббийнинг кетиши клуб ичидаги зиддиятларни янада кучайтирди.
Клуб расмийларининг қатъий позициясиЖамоатчилик орасида тарқалган хабарларга қарамай, "Наполи" раҳбарияти вазиятни юмшатишга ҳаракат қилмоқда. Клуб спорт директори Гиованни Манна футболчининг сўзларини ёқтирмаган бўлсалар-да, уни жамоанинг муҳим қисми деб билишларини таъкидлади.
Манна футболчининг шартномаси борлиги ва у ўз мажбуриятларини бажариши шартлигини қатъий қилиб айтди. Sport директорининг сўзларига кўра, Кевин Де Бруйне ўзининг кетишини ўзи ҳал қилмайди, у лойиҳанинг бир қисми сифатида мураббий ихтиёрида қолиши керак.
Ҳозирги вақтда "Galatasaray" раҳбарияти футболчининг Италиядаги норозилигидан фойдаланиб қолишни мақсад қилган. Агар томонлар келишувга эришса, ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли ўтишларидан бири амалга ошиши мумкин.
…