Кевин Де Бруйне "Galatasaray" сафига ўтиши мумкин

·0·Спорт
Кевин Де Бруйне "Galatasaray" сафига ўтиши мумкин

Туркиянинг "Galatasaray" клуби "Наполи" яримҳимоячиси Кевин Де Бруйнени ўз сафига қўшиб олиш бўйича жиддий ҳаракатларни бошлади. 35 ёшли белгиялик тажрибали футболчининг Италиядаги фаолияти кўнгилдагидек кечмаётгани ва у Неапол клубидаги спорт йўналишидан норози экани трансфер эҳтимолини оширмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган хабарларга кўра, трансфер бўйича мутахассис Экрем Конур турк гигантлари тажрибали плеймеерни жорий трансфер ойнасида Истанбулга олиб келиш учун салмоқли таклиф тайёрлаётганини маълум қилган. Шартнома шартлари ва молиявий тафсилотлар ҳозирча тўлиқ ошкор этилмаган бўлса-да, Истанбул клуби бу трансферни амалга оширишга умид қилмоқда.

Италиядаги қийин мавсум ва тактик зиддиятлар

Манчестер Сити клубидан эркин агент сифатида Италияга кўчиб ўтган Кевин Де Бруйне учун "Стадио Диего Армандо Марадона" стадионидаги илк мавсуми нотинч кечди. У барча мусобақаларда атиги 21 та учрашувда майдонга тушиб, 5 та гол урди ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилди. Шунга қарамай, унинг ўйини турғун эмас эди.

Футболчининг норозилигига асосий сабаб собиқ бош мураббий Антонио Конте билан юзага келган тактик тушунмовчиликлар бўлди. Ҳимоявий ўйин услубидан очиқчасига шикоят қилган яримҳимоячи жамоанинг 5-4-1 схемасида ҳаракат қилишидан норозилигини яширмаган эди. Очиқ баёнотлар ва мавсум охирида мураббийнинг кетиши клуб ичидаги зиддиятларни янада кучайтирди.

Клуб расмийларининг қатъий позицияси

Жамоатчилик орасида тарқалган хабарларга қарамай, "Наполи" раҳбарияти вазиятни юмшатишга ҳаракат қилмоқда. Клуб спорт директори Гиованни Манна футболчининг сўзларини ёқтирмаган бўлсалар-да, уни жамоанинг муҳим қисми деб билишларини таъкидлади.

Манна футболчининг шартномаси борлиги ва у ўз мажбуриятларини бажариши шартлигини қатъий қилиб айтди. Sport директорининг сўзларига кўра, Кевин Де Бруйне ўзининг кетишини ўзи ҳал қилмайди, у лойиҳанинг бир қисми сифатида мураббий ихтиёрида қолиши керак.

Ҳозирги вақтда "Galatasaray" раҳбарияти футболчининг Италиядаги норозилигидан фойдаланиб қолишни мақсад қилган. Агар томонлар келишувга эришса, ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли ўтишларидан бири амалга ошиши мумкин.

Кевин Де БруйнеGalatasarayНаполиТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рандал Коло Муани Турин клуби сафига ўтишга яқинРандал Коло Муани Турин клуби сафига ўтишга яқинБугун, 15:35Ферран Торреснинг келажаги: «Барселона»да қоладими ёки ПСЖга йўл оладими?Ферран Торреснинг келажаги: «Барселона»да қоладими ёки ПСЖга йўл оладими?Бугун, 15:31Суперлига: Июл ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Суперлига: Июл ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Бугун, 15:11Дензел Думфриес Реал Мадрид сафидаги дебюти ҳақида фикр билдирдиДензел Думфриес Реал Мадрид сафидаги дебюти ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:52Йошко Гвардиол: Энсо Мареска Манчестер Сити учун мукаммал мураббийЙошко Гвардиол: Энсо Мареска Манчестер Сити учун мукаммал мураббийБугун, 14:39Ханси Флик Карим Адеевининг Барселондаги дебютини танқид қилдиХанси Флик Карим Адеевининг Барселондаги дебютини танқид қилдиБугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда