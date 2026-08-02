14 чўққини забт этган машҳур алпинист қор кўчкисида ҳалок бўлди
Дунёнинг энг баланд 14 та чўққисини рекорд муддатда забт этган непаллик машҳур алпинист Нирмал Пуржа Покистондаги Броад-Пик тоғида юз берган қор кўчкиси оқибатида ҳаётдан кўз юмди. Фожиа оқибатида у билан бирга яна тўққиз нафар экспедиция иштирокчиси ҳам ҳалок бўлган.
Алпинистнинг Elite Exped экспедиция компанияси 2 август куни унинг вафот этганини расман тасдиқлади. Баёнотда қайд этилишича, Броад-Пикда содир бўлган кучли қор кўчкиси бутун гуруҳ учун фожиали оқибатларга сабаб бўлган.
Маълум қилинишича, 43 ёшли Нирмал Пуржа 8 051 метр баландликдаги Броад-Пик чўққисига 10 кишилик гуруҳни бошлаб чиқаётган вақтда, 31 июль куни қор кўчкиси юз берган. Ҳодисадан кейин алпинистлар бедарак йўқолган деб ҳисобланган.
Қутқарувчилар бир неча кун давомида қидирув ишларини олиб борди. Бироқ ёмон об-ҳаво, кучли шамол ва тоғли ҳудуднинг мураккаблиги операцияни анча қийинлаштирди. Кейинчалик ҳалок бўлганлар орасида непаллик Пур Баҳодур Гурунг, америкалик Маллори Гейс ва уммонлик Надҳира ал-Ҳарсий ҳам борлиги маълум бўлди.
Нирмал Пуржа бутун дунёга 2019 йили машҳур бўлган. У Ер юзидаги 8 минг метрдан баланд барча 14 та чўққини атиги 189 кунда забт этиб, жаҳон рекордини ўрнатган эди. Бу улкан ютуқ кейинчалик Netflix томонидан суратга олинган «14 Peaks: Nothing Is Impossible» ҳужжатли фильми орқали янада кенг оммага танилган.
Мутахассислар Броад-Пикни Покистондаги энг хавфли ва техник жиҳатдан мураккаб тоғлардан бири деб ҳисоблайди. Баландлик, кескин иқлим ва кутилмаган қор кўчкилари бу ердаги экспедицияларни доимо катта хавф остида қолдиради.
Непал ҳукумати ва алпинизм жамоатчилиги Нирмал Пуржанинг вафотини катта йўқотиш сифатида баҳолади. Унинг жасорати, рекордлари ва тоғ спортини ривожлантиришга қўшган ҳиссаси узоқ йиллар давомида эсда қолиши таъкидланмоқда.
…