14 чўққини забт этган машҳур алпинист қор кўчкисида ҳалок бўлди

·1·Дунё
14 чўққини забт этган машҳур алпинист қор кўчкисида ҳалок бўлди

Дунёнинг энг баланд 14 та чўққисини рекорд муддатда забт этган непаллик машҳур алпинист Нирмал Пуржа Покистондаги Броад-Пик тоғида юз берган қор кўчкиси оқибатида ҳаётдан кўз юмди. Фожиа оқибатида у билан бирга яна тўққиз нафар экспедиция иштирокчиси ҳам ҳалок бўлган.

Алпинистнинг Elite Exped экспедиция компанияси 2 август куни унинг вафот этганини расман тасдиқлади. Баёнотда қайд этилишича, Броад-Пикда содир бўлган кучли қор кўчкиси бутун гуруҳ учун фожиали оқибатларга сабаб бўлган.

Маълум қилинишича, 43 ёшли Нирмал Пуржа 8 051 метр баландликдаги Броад-Пик чўққисига 10 кишилик гуруҳни бошлаб чиқаётган вақтда, 31 июль куни қор кўчкиси юз берган. Ҳодисадан кейин алпинистлар бедарак йўқолган деб ҳисобланган.

Қутқарувчилар бир неча кун давомида қидирув ишларини олиб борди. Бироқ ёмон об-ҳаво, кучли шамол ва тоғли ҳудуднинг мураккаблиги операцияни анча қийинлаштирди. Кейинчалик ҳалок бўлганлар орасида непаллик Пур Баҳодур Гурунг, америкалик Маллори Гейс ва уммонлик Надҳира ал-Ҳарсий ҳам борлиги маълум бўлди.

Нирмал Пуржа бутун дунёга 2019 йили машҳур бўлган. У Ер юзидаги 8 минг метрдан баланд барча 14 та чўққини атиги 189 кунда забт этиб, жаҳон рекордини ўрнатган эди. Бу улкан ютуқ кейинчалик Netflix томонидан суратга олинган «14 Peaks: Nothing Is Impossible» ҳужжатли фильми орқали янада кенг оммага танилган.

Мутахассислар Броад-Пикни Покистондаги энг хавфли ва техник жиҳатдан мураккаб тоғлардан бири деб ҳисоблайди. Баландлик, кескин иқлим ва кутилмаган қор кўчкилари бу ердаги экспедицияларни доимо катта хавф остида қолдиради.

Непал ҳукумати ва алпинизм жамоатчилиги Нирмал Пуржанинг вафотини катта йўқотиш сифатида баҳолади. Унинг жасорати, рекордлари ва тоғ спортини ривожлантиришга қўшган ҳиссаси узоқ йиллар давомида эсда қолиши таъкидланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Йоркда аниқланган хавфли кана вируси олимларни хавотирга солдиНью-Йоркда аниқланган хавфли кана вируси олимларни хавотирга солдиБугун, 15:41Роналду ва Жоржина тўйи: меҳмонхонада сирли тайёргарлик...Роналду ва Жоржина тўйи: меҳмонхонада сирли тайёргарлик...Бугун, 15:16Эль-Ниньо хавфи: Акулалар янги ҳудудларга бостириб келмоқдаЭль-Ниньо хавфи: Акулалар янги ҳудудларга бостириб келмоқдаБугун, 13:09Австралияда 150 йил аввал олинган китоб яна кутубхонага қайтдиАвстралияда 150 йил аввал олинган китоб яна кутубхонага қайтдиБугун, 12:55Москвада катта портлаш: генералнинг туғилган кунида нима содир бўлди?Москвада катта портлаш: генералнинг туғилган кунида нима содир бўлди?Бугун, 12:31Марокашлик футболчи қизнинг фожиали ўлими: миграция инқирози давом этмоқдаМарокашлик футболчи қизнинг фожиали ўлими: миграция инқирози давом этмоқдаБугун, 12:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда