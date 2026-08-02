Нью-Йоркда аниқланган хавфли кана вируси олимларни хавотирга солди
АҚШнинг Нью-Йорк штатида илк марта кана орқали юқадиган хавфли Бурбон вируси қайд этилди. Мутахассислар бу вирусни эрта босқичда аниқлаш жуда қийинлигини таъкидлаб, ҳозирча унга қарши на самарали вакцина, на махсус даволаш усули мавжудлигини билдирди.
Стоуни-Брук тиббиёт маркази олимлари олиб борган тадқиқотларга кўра, вирус “ёлғиз юлдуз” (Lone Star Tick) номи билан танилган кана тури орқали тарқалади. Ушбу кана урғочисининг орқа қисмидаги юлдузсимон оқ доғ туфайли шундай ном олган.
Тадқиқотчиларнинг фикрича, ёз мавсумида каналар фаоллиги ортиши билан вируснинг тарқалиш хавфи ҳам ошиши мумкин. Шу боис келгусида касалликни ўз вақтида аниқлаш янада мураккаблашиши эҳтимолдан холи эмас.
Бурбон вируси биринчи марта 2014 йилда АҚШнинг Канзас штатидаги Бурбон округида аниқланган. Ўша пайтда вирус юқтирган илк бемор вафот этган. Шундан буён ушбу инфекция билан боғлиқ камида икки ўлим ҳолати расман тасдиқланган. Олимлар эса аниқланмай қолган бошқа ҳолатлар ҳам бўлиши мумкинлигини истисно этмаяпти.
Шифокорларнинг таъкидлашича, Бурбон вирусининг асосий белгилари иситма, кучли ҳолсизлик, бош ва мушак оғриғи, терида тошмалар ҳамда кўнгил айниши билан намоён бўлади. Бироқ бу аломатлар кана орқали юқадиган бошқа касалликларга жуда ўхшаш бўлгани учун беморларга баъзан нотўғри ташхис қўйилиши мумкин.
Стоуни-Брук тиббиёт маркази профессори Луис Маркоснинг айтишича, Нью-Йорк ва АҚШнинг шимоли-шарқий ҳудудларида мазкур кана тури кенг тарқалган. Шунинг учун шифокорлар кана чаққан беморларни текширишда Бурбон вируси эҳтимолини ҳам ҳисобга олиши лозим.
Мутахассислар вирусни барвақт аниқлаш учун эпидемиологик кузатувларни кучайтириш ва лаборатория диагностикасини янада такомиллаштириш зарурлигини таъкидламоқда.
АҚШ Касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш марказлари (CDC) маълумотларига кўра, “ёлғиз юлдуз” каналари мамлакатнинг шимоли-шарқий, жанубий ва марказий ҳудудларида кенг тарқалган. Шу билан бирга, мутахассислар Бурбон вируси оғир асоратларга олиб келиши мумкин бўлса-да, унинг одамларда қайд этилиши ҳозирча жуда кам учраётганини ҳам қайд этмоқда.
…