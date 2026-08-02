Нью-Йоркда аниқланган хавфли кана вируси олимларни хавотирга солди

·1·Дунё
Нью-Йоркда аниқланган хавфли кана вируси олимларни хавотирга солди

АҚШнинг Нью-Йорк штатида илк марта кана орқали юқадиган хавфли Бурбон вируси қайд этилди. Мутахассислар бу вирусни эрта босқичда аниқлаш жуда қийинлигини таъкидлаб, ҳозирча унга қарши на самарали вакцина, на махсус даволаш усули мавжудлигини билдирди.

Стоуни-Брук тиббиёт маркази олимлари олиб борган тадқиқотларга кўра, вирус “ёлғиз юлдуз” (Lone Star Tick) номи билан танилган кана тури орқали тарқалади. Ушбу кана урғочисининг орқа қисмидаги юлдузсимон оқ доғ туфайли шундай ном олган.

Тадқиқотчиларнинг фикрича, ёз мавсумида каналар фаоллиги ортиши билан вируснинг тарқалиш хавфи ҳам ошиши мумкин. Шу боис келгусида касалликни ўз вақтида аниқлаш янада мураккаблашиши эҳтимолдан холи эмас.

Бурбон вируси биринчи марта 2014 йилда АҚШнинг Канзас штатидаги Бурбон округида аниқланган. Ўша пайтда вирус юқтирган илк бемор вафот этган. Шундан буён ушбу инфекция билан боғлиқ камида икки ўлим ҳолати расман тасдиқланган. Олимлар эса аниқланмай қолган бошқа ҳолатлар ҳам бўлиши мумкинлигини истисно этмаяпти.

Шифокорларнинг таъкидлашича, Бурбон вирусининг асосий белгилари иситма, кучли ҳолсизлик, бош ва мушак оғриғи, терида тошмалар ҳамда кўнгил айниши билан намоён бўлади. Бироқ бу аломатлар кана орқали юқадиган бошқа касалликларга жуда ўхшаш бўлгани учун беморларга баъзан нотўғри ташхис қўйилиши мумкин.

Стоуни-Брук тиббиёт маркази профессори Луис Маркоснинг айтишича, Нью-Йорк ва АҚШнинг шимоли-шарқий ҳудудларида мазкур кана тури кенг тарқалган. Шунинг учун шифокорлар кана чаққан беморларни текширишда Бурбон вируси эҳтимолини ҳам ҳисобга олиши лозим.

Мутахассислар вирусни барвақт аниқлаш учун эпидемиологик кузатувларни кучайтириш ва лаборатория диагностикасини янада такомиллаштириш зарурлигини таъкидламоқда.

АҚШ Касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш марказлари (CDC) маълумотларига кўра, “ёлғиз юлдуз” каналари мамлакатнинг шимоли-шарқий, жанубий ва марказий ҳудудларида кенг тарқалган. Шу билан бирга, мутахассислар Бурбон вируси оғир асоратларга олиб келиши мумкин бўлса-да, унинг одамларда қайд этилиши ҳозирча жуда кам учраётганини ҳам қайд этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду ва Жоржина тўйи: меҳмонхонада сирли тайёргарлик...Роналду ва Жоржина тўйи: меҳмонхонада сирли тайёргарлик...Бугун, 15:16Эль-Ниньо хавфи: Акулалар янги ҳудудларга бостириб келмоқдаЭль-Ниньо хавфи: Акулалар янги ҳудудларга бостириб келмоқдаБугун, 13:09Австралияда 150 йил аввал олинган китоб яна кутубхонага қайтдиАвстралияда 150 йил аввал олинган китоб яна кутубхонага қайтдиБугун, 12:55Москвада катта портлаш: генералнинг туғилган кунида нима содир бўлди?Москвада катта портлаш: генералнинг туғилган кунида нима содир бўлди?Бугун, 12:31Марокашлик футболчи қизнинг фожиали ўлими: миграция инқирози давом этмоқдаМарокашлик футболчи қизнинг фожиали ўлими: миграция инқирози давом этмоқдаБугун, 12:08АҚШнинг Айдаҳо штатидаги отишма: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борАҚШнинг Айдаҳо штатидаги отишма: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борБугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда