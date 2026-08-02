Челси Аталанта ҳимоячиси учун курашга қўшилди
Лондоннинг Челси клуби ёзги трансфер ойнасида Аталанта ҳимоячиси Гиоргио Скалвини учун курашга қўшилди. Инглиз клуби вакиллари футболчининг вакиллари билан алоқага чиқиб, трансфер қиймати ва молиявий шартларни ўрганишни бошлади. Бергамо клуби 22 ёшли футболчи учун қатъий равишда 42 миллион фунт стерлинг миқдорида нарх белгилаган. Шунингдек, Нюкасл Юнайтед ва Тоттенхем клублари ҳам италиялик футболчининг хизматларига қизиқиш билдирмоқда.
Лондоннинг Челси клуби ёзги трансфер ойнаси вақтида ўз ҳимоя чизиғини янада кучайтириш мақсадида Италиянинг Аталанта жамоаси сафида тўп сураётган истиқболли марказий ҳимоячи Гиоргио Скалвини учун курашга қўшилди. Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, инглиз клуби вакиллари аллақачон футболчининг вакиллари билан алоқага чиқиб, унинг трансфер қиймати ҳамда молиявий шартларини ўрганишни бошлаб юборган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жорий мавсумда ўзининг жисмоний кучлилиги ва тўпни бошқаришдаги маҳорати билан Европанинг энг диққатга сазовор ёш ҳимоячиларидан бирига айланган 22 ёшли Италия терма жамоаси аъзоси учун Челси жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бош мураббий Хаби Алонсо жамоа таркибини янгилаш ва олдинги мавсумда барқарорлик намойиш эта олмаган ҳимояни тартибга солиш йўлида фаол ҳаракат қилмоқда.
Таркибни тозалаш ва трансфер сиёсатиКристал Паласдан Махенсе Лакроих қўлга киритилгач, Челси ихтиёридаги марказий ҳимоячилар сони ўнтага етди. Мутахассислар ва бош мураббийнинг режасига кўра, соғлом рақобат ҳамда молиявий мувозанатни сақлаш учун бу кўрсаткични тўрт ёки беш нафар футболчига қисқартириш талаб этилади. Натижада Лондон клуби ёзги трансфер ойнаси ёпилгунга қадар бир қатор ҳимоячилар билан хайрлашишга тайёр турибди.
Хусусан, Тревоҳ Чалобаҳ фаолиятини Комо сафида давом эттириши кутилаётган бўлса, Ахел Дисаси ҳам Италия А серияси клублари эътиборида қолмоқда. Шунингдек, Беноит Бадиашиле ҳам Стамфорд Бридгедаги фаолияти якунига етганини англаган ҳолда янги жамоа излашга киришгани айтилмоқда. Ушбу футболчиларнинг сотилишидан тушадиган маблағ Челси учун Скалвини трансферини молиялаштиришда асосий омил бўлади.
Рақобат ва трансфер қийматиАталанта ўз академияси тарбияланувчиси бўлган футболчини қўйиб юбориш ниятида эмас ва уни клубнинг энг қимматли активларидан бири сифатида баҳоламоқда. Бергамо клуби раҳбарияти 22 ёшли футболчи учун қатъий равишда 42 миллион фунт стерлинг миқдоридаги нарх белгилаган ва фақатгина рад этиб бўлмас таклифлар тушгандагина музокараларга рози бўлишини билдирган.
Бироқ Челси бу курашда ягона даъвогар эмас. Те Сун нашрининг хабар беришича, Нюкасл Юнайтед ҳам италиялик футболчининг хизматларига қизиқиш билдириб, унинг вакиллари билан боғланган. Шу билан бирга, Тоттенхем ҳам ҳимоя чизиғидаги ўзгаришларни режалаштирган ҳолда вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда, айниқса Кристиан Ромеронинг Интерга ўтиши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар фонида Лондон клуби эҳтиёт чораларини кўрмоқда.
…