Челси Аталанта ҳимоячиси учун курашга қўшилди

·22·Спорт
Челси Аталанта ҳимоячиси учун курашга қўшилди
Қисқача

Лондоннинг Челси клуби ёзги трансфер ойнасида Аталанта ҳимоячиси Гиоргио Скалвини учун курашга қўшилди. Инглиз клуби вакиллари футболчининг вакиллари билан алоқага чиқиб, трансфер қиймати ва молиявий шартларни ўрганишни бошлади. Бергамо клуби 22 ёшли футболчи учун қатъий равишда 42 миллион фунт стерлинг миқдорида нарх белгилаган. Шунингдек, Нюкасл Юнайтед ва Тоттенхем клублари ҳам италиялик футболчининг хизматларига қизиқиш билдирмоқда.

Лондоннинг Челси клуби ёзги трансфер ойнаси вақтида ўз ҳимоя чизиғини янада кучайтириш мақсадида Италиянинг Аталанта жамоаси сафида тўп сураётган истиқболли марказий ҳимоячи Гиоргио Скалвини учун курашга қўшилди. Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, инглиз клуби вакиллари аллақачон футболчининг вакиллари билан алоқага чиқиб, унинг трансфер қиймати ҳамда молиявий шартларини ўрганишни бошлаб юборган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жорий мавсумда ўзининг жисмоний кучлилиги ва тўпни бошқаришдаги маҳорати билан Европанинг энг диққатга сазовор ёш ҳимоячиларидан бирига айланган 22 ёшли Италия терма жамоаси аъзоси учун Челси жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бош мураббий Хаби Алонсо жамоа таркибини янгилаш ва олдинги мавсумда барқарорлик намойиш эта олмаган ҳимояни тартибга солиш йўлида фаол ҳаракат қилмоқда.

Таркибни тозалаш ва трансфер сиёсати

Кристал Паласдан Махенсе Лакроих қўлга киритилгач, Челси ихтиёридаги марказий ҳимоячилар сони ўнтага етди. Мутахассислар ва бош мураббийнинг режасига кўра, соғлом рақобат ҳамда молиявий мувозанатни сақлаш учун бу кўрсаткични тўрт ёки беш нафар футболчига қисқартириш талаб этилади. Натижада Лондон клуби ёзги трансфер ойнаси ёпилгунга қадар бир қатор ҳимоячилар билан хайрлашишга тайёр турибди.

Хусусан, Тревоҳ Чалобаҳ фаолиятини Комо сафида давом эттириши кутилаётган бўлса, Ахел Дисаси ҳам Италия А серияси клублари эътиборида қолмоқда. Шунингдек, Беноит Бадиашиле ҳам Стамфорд Бридгедаги фаолияти якунига етганини англаган ҳолда янги жамоа излашга киришгани айтилмоқда. Ушбу футболчиларнинг сотилишидан тушадиган маблағ Челси учун Скалвини трансферини молиялаштиришда асосий омил бўлади.

Рақобат ва трансфер қиймати

Аталанта ўз академияси тарбияланувчиси бўлган футболчини қўйиб юбориш ниятида эмас ва уни клубнинг энг қимматли активларидан бири сифатида баҳоламоқда. Бергамо клуби раҳбарияти 22 ёшли футболчи учун қатъий равишда 42 миллион фунт стерлинг миқдоридаги нарх белгилаган ва фақатгина рад этиб бўлмас таклифлар тушгандагина музокараларга рози бўлишини билдирган.

Бироқ Челси бу курашда ягона даъвогар эмас. Те Сун нашрининг хабар беришича, Нюкасл Юнайтед ҳам италиялик футболчининг хизматларига қизиқиш билдириб, унинг вакиллари билан боғланган. Шу билан бирга, Тоттенхем ҳам ҳимоя чизиғидаги ўзгаришларни режалаштирган ҳолда вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда, айниқса Кристиан Ромеронинг Интерга ўтиши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар фонида Лондон клуби эҳтиёт чораларини кўрмоқда.

ЧелсиГиоргио СкалвиниАталантаХаби АлонсоТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечдиЮвентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечдиБугун, 16:18Кевин Де Бруйне "Galatasaray" сафига ўтиши мумкинКевин Де Бруйне "Galatasaray" сафига ўтиши мумкинБугун, 15:36Рандал Коло Муани Турин клуби сафига ўтишга яқинРандал Коло Муани Турин клуби сафига ўтишга яқинБугун, 15:35Ферран Торреснинг келажаги: «Барселона»да қоладими ёки ПСЖга йўл оладими?Ферран Торреснинг келажаги: «Барселона»да қоладими ёки ПСЖга йўл оладими?Бугун, 15:31Суперлига: Июл ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Суперлига: Июл ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Бугун, 15:11Дензел Думфриес Реал Мадрид сафидаги дебюти ҳақида фикр билдирдиДензел Думфриес Реал Мадрид сафидаги дебюти ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда