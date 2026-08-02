Эйнштейн назарияси яна тасдиқланди: фазо-вақт бурилиши ўлчанди

·35·Техно
Эйнштейн назарияси яна тасдиқланди: фазо-вақт бурилиши ўлчанди
Қисқача

Хитойлик олимлар Ухан физика ва математика институтида Алберт Ейнштейннинг умумий нисбийлик назариясини амалда енг аниқ тасдиқлаган ўлчов натижаларини еълон қилишди. Натуре журналида чоп етилган тадқиқотга кўра, Ер массаси фазо-вақтни буриши рекорд даражадаги юқори аниқликда қайд етилиб, ўлчовлардаги хатолик атиги 0,2 фоизни ташкил етди.

Хитойлик олимлар Алберт Эйнштейннинг умумий нисбийлик назариясини амалда энг аниқ тасдиқлаган ўлчов натижаларини эълон қилишди. Натуре журналида чоп этилган тадқиқотга кўра, Ухан физика ва математика институти мутахассислари Ер массаси фазо-вақтни қандай «буришини» рекорд даражадаги юқори аниқликда қайд этишга муваффақ бўлишди. Ушбу ютуқ замонавий физика учун муҳим қадам бўлиб, альтернатив назарияларни чеклашга ёрдам беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотига кўра, ўлчовлардаги хатолик атиги 0,2 фоизни ташкил этган. Таққослаш учун, барча аввалги уринишларда ноаниқлик 10 фоизгача етган эди. Гап «инерциал саноқ тизимларининг етаклаб кетиш эффекти» ёки 1918 йилда уни моделлаштирган физиклар шарафига аталган «Лензе-Тирринг эффекти» ҳақида бормоқда. Мазкур ҳодисага кўра, объект қанчалик массив бўлса ва қанчалик тез айланиб турса, у атрофидаги фазони шунчалик кучли искажат қилади.

Ноёб сунъий йўлдош ёрдамидаги ўлчовлар

Олимлар Ер каби кичик осмон жисмларида бу жуда заиф гравитациявий оғишларни аниқлаш учун Италия космик агентлиги ишлаб чиққан ЛАРEС-2 (Ласер Релативитй Сателлите 2) аппаратидан фойдаланишди. Диаметри тахминан 40 сантиметр ва оғирлиги 295 килограмм бўлган бу қурилма никел-хром қотишмасидан ясалган сотиқ шардан иборат. Унинг бортида ҳеч қандай двигателлар, қуёш батареялари ёки борт электроникаси мавжуд эмас.

Аппаратнинг бутун сирти 303 та бурчакли қайтаргичлар билан қопланган бўлиб, унинг оғир ва зич тузилиши ўртача орбитадаги ҳар қандай нометеорологик кучлар таъсирини минимал даражага туширади. 2022 йил июльидан 2025 йил июнигача ерусти станциялари сунъий йўлдошни лазерлар билан нурлантириб, қайтган ёруғлик сигналларини қайд этиб келди. Натижада олимлар 1 миллиметр аниқликдаги 200 000 та кузатувдан иборат маълумотлар базасини тўплашди.

Маълумотларни тозалаш ва фундаментал натижалар

Ер тортишиш кучи нотекислиги туфайли сайёра қутбларда бироз яссилашган бўлиб, бу Ньютон кучларини юзага келтиради ва нисбийлик сигналини яширади. Ушбу классик гравитацияни фильтрлаб ташлаш учун тадқиқотчилар ЛАРEС-2 маълумотларини NASA томонидан 1976 йилда учирилган ЛАГEОС аппарати кўрсаткичлари билан бирлаштирдилар. Иккала сунъий йўлдош орбиталарининг текисликлари 180,01° бурчак остида фарқланиб, кераксиз кучларни ўзаро математик тарзда йўқ қилишни таъминлади.

Қўшимча тўсиқ сифатида Ой ва Қуёш таъсиридаги K1 сув-қуруқлик кўтарилиши халақит берди. Бу муаммо вақт ёрдамида ҳал қилинди: кўтарилиш таъсири 1050 кунлик пресессия сиклида ўзаро компенсация қилинади. NASAнинг Годдард космик парвозлар марказининг ГEОДЙН дастурий таъминоти ёрдамида барча халақитлар тозаланди.

Тозалаш жараёнидан сўнг физиклар Ернинг ўз ўқи атрофида айланиши натижасида сунъий йўлдошлар орбитаси йилига 61,3 миллисекунд ёйга силжишини қайд этишди. Олинган қиймат Эйнштейн назарияси башоратлари билан мукаммал даражада мос келди. Муаллифларнинг таъкидлашича, бу натижа умумий нисбийлик назариясини тасдиқлаш билан бирга, уни квант механикаси билан бирлаштиришга уринувчи Черн-Симонс гравитацияси каби муқобил моделларни қатъий чеклайди.

ЭйнштейнФизикаФазо-вақтАстрономияИлмий тадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорида штати электромобиллар зарядлаш маблағини аэротахиларга йўналтирмоқдаФлорида штати электромобиллар зарядлаш маблағини аэротахиларга йўналтирмоқдаБугун, 16:55Asus компанияси янги VM31 компакт мини-ПК қурилмасини тақдим этдиAsus компанияси янги VM31 компакт мини-ПК қурилмасини тақдим этдиБугун, 15:52Redmi K100 Pro Max флагмани: техник хусусиятлар ва тест натижалариRedmi K100 Pro Max флагмани: техник хусусиятлар ва тест натижалариБугун, 15:23Круссис э-Фулл 12.11 Pro Х тақдим этилди: 12 минг евролик флагманКруссис э-Фулл 12.11 Pro Х тақдим этилди: 12 минг евролик флагманБугун, 14:56Хитойда 25 миллиард долларлик йирик атом энергетикаси лойиҳалари бошландиХитойда 25 миллиард долларлик йирик атом энергетикаси лойиҳалари бошландиБугун, 14:21SpaceX 2026-йилда Falcon ракеталарининг 90-чи парвозини амалга оширдиSpaceX 2026-йилда Falcon ракеталарининг 90-чи парвозини амалга оширдиБугун, 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади