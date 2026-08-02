Ювентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечди

·41·Спорт
Ювентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечди
Қисқача

Туриннинг Ювентус клуби Астон Вилла дарвозабони Емилиано Мартинесни ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокаралардан расман воз кечди. Трансфернинг молиявий жиҳатлари ва футболчининг юқори маош талаблари Италия грандининг бюджет имкониятларидан ташқарида екани маълум бўлди. 33 ёшли дарвозабон фаолиятини Италия А сериясида давом еттиришни истаган еди, бироқ умумий сумма кутилганидан юқори бўлиб чиқди.

Туриннинг Ювентус клуби Астон Вилла дарвозабони Эмилиано Мартинесни ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокаралардан расман воз кечди. Goal.com хабар беришича, трансфернинг молиявий жиҳатлари Италия грандига оғирлик қилгани сабабли томонлар келишувга эриша олмаган ва ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли жараёнларидан бири ўз ниҳоясига етган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Бианконери раҳбарияти операциянинг умумий қийматини ўрганиб чиқиб, бундай харажатлар жорий Бюджет имкониятларидан ташқарида деган хулосага келган. Трансфер нархи билан бир қаторда, аргентиналик тажрибали дарвозабоннинг юқори маош талаблари ва бошқа қўшимча харажатлар ҳам клуб учун оғирлик қилган.

Молиявий тўсиқлар ва музокараларнинг якуни

Таниқли инсайдер Fabrizio Romanoнинг маълумотларига кўра, Ювентус раҳбарияти бу қарорни бир неча кун олдин ички муҳокамаларда қабул қилган ва эндиликда Англия Премер-лигаси вакилига ўз режаларини расман маълум қилган. Туринликлар дастлаб футболчига шартнома таклиф қилган ва томонлар ўртасида ўзаро қизиқиш юқори бўлганига қарамай, умумий сумма кутилганидан юқори бўлиб чиққан.

33 ёшли дарвозабон учун бу қарор жиддий зарба бўлди, чунки у фаолиятини Италия А сериясида давом эттиришни ва ўзини тарихий клубда синаб кўришни истаган эди. Эмилиано Мартинес мазкур трансферни амалга ошириш учун Астон Вилла раҳбарияти билан келишмовчиликларга боришга ҳам тайёр бўлгани айтилмоқда.

Астон Витадаги вазият ва келажак

Ушбу трансфер барбод бўлганидан кейин ҳам Бирмингем клубидаги вазият мураккаблигича қолмоқда. Эмилиано Мартинеснинг Англия клуби билан амалдаги шартномаси 2029-йилнинг ёзига қадар амал қилади. Гарчи клуб бош мураббийи Унаи Эмери жамоанинг асосий дарвозабонини сотиш ниятида эмаслигини таъкидлаган бўлса-да, футболчи атрофидаги муҳит бироз таранглигича қолмоқда.

Аввалги мавсумларда ҳам дарвозабоннинг клубни тарк этиш истаги ва раҳбарият билан юзага келган тушунмовчиликлар оммага маълум бўлган эди. Шунга қарамай, Эмилиано Мартинес ўтган давр мобайнида ўзининг профессионал маҳоратини кўрсатиб, Астон Витанинг Чемпионлар лигасига йўлланма олишида муҳим рол ўйнаган эди. Эндиликда эса унинг Туринга йўл олиши молиявий сабабларга кўра амалга ошмади.

ЮвентусЭмилиано МартинесАстон ВиллаТрансферларА серияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Аталанта ҳимоячиси учун курашга қўшилдиЧелси Аталанта ҳимоячиси учун курашга қўшилдиБугун, 16:10Кевин Де Бруйне "Galatasaray" сафига ўтиши мумкинКевин Де Бруйне "Galatasaray" сафига ўтиши мумкинБугун, 15:36Рандал Коло Муани Турин клуби сафига ўтишга яқинРандал Коло Муани Турин клуби сафига ўтишга яқинБугун, 15:35Ферран Торреснинг келажаги: «Барселона»да қоладими ёки ПСЖга йўл оладими?Ферран Торреснинг келажаги: «Барселона»да қоладими ёки ПСЖга йўл оладими?Бугун, 15:31Суперлига: Июл ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Суперлига: Июл ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Бугун, 15:11Дензел Думфриес Реал Мадрид сафидаги дебюти ҳақида фикр билдирдиДензел Думфриес Реал Мадрид сафидаги дебюти ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда