Ювентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечди
Туриннинг Ювентус клуби Астон Вилла дарвозабони Емилиано Мартинесни ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокаралардан расман воз кечди. Трансфернинг молиявий жиҳатлари ва футболчининг юқори маош талаблари Италия грандининг бюджет имкониятларидан ташқарида екани маълум бўлди. 33 ёшли дарвозабон фаолиятини Италия А сериясида давом еттиришни истаган еди, бироқ умумий сумма кутилганидан юқори бўлиб чиқди.
Туриннинг Ювентус клуби Астон Вилла дарвозабони Эмилиано Мартинесни ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокаралардан расман воз кечди. Goal.com хабар беришича, трансфернинг молиявий жиҳатлари Италия грандига оғирлик қилгани сабабли томонлар келишувга эриша олмаган ва ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли жараёнларидан бири ўз ниҳоясига етган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Бианконери раҳбарияти операциянинг умумий қийматини ўрганиб чиқиб, бундай харажатлар жорий Бюджет имкониятларидан ташқарида деган хулосага келган. Трансфер нархи билан бир қаторда, аргентиналик тажрибали дарвозабоннинг юқори маош талаблари ва бошқа қўшимча харажатлар ҳам клуб учун оғирлик қилган.
Молиявий тўсиқлар ва музокараларнинг якуниТаниқли инсайдер Fabrizio Romanoнинг маълумотларига кўра, Ювентус раҳбарияти бу қарорни бир неча кун олдин ички муҳокамаларда қабул қилган ва эндиликда Англия Премер-лигаси вакилига ўз режаларини расман маълум қилган. Туринликлар дастлаб футболчига шартнома таклиф қилган ва томонлар ўртасида ўзаро қизиқиш юқори бўлганига қарамай, умумий сумма кутилганидан юқори бўлиб чиққан.
33 ёшли дарвозабон учун бу қарор жиддий зарба бўлди, чунки у фаолиятини Италия А сериясида давом эттиришни ва ўзини тарихий клубда синаб кўришни истаган эди. Эмилиано Мартинес мазкур трансферни амалга ошириш учун Астон Вилла раҳбарияти билан келишмовчиликларга боришга ҳам тайёр бўлгани айтилмоқда.
Астон Витадаги вазият ва келажакУшбу трансфер барбод бўлганидан кейин ҳам Бирмингем клубидаги вазият мураккаблигича қолмоқда. Эмилиано Мартинеснинг Англия клуби билан амалдаги шартномаси 2029-йилнинг ёзига қадар амал қилади. Гарчи клуб бош мураббийи Унаи Эмери жамоанинг асосий дарвозабонини сотиш ниятида эмаслигини таъкидлаган бўлса-да, футболчи атрофидаги муҳит бироз таранглигича қолмоқда.
Аввалги мавсумларда ҳам дарвозабоннинг клубни тарк этиш истаги ва раҳбарият билан юзага келган тушунмовчиликлар оммага маълум бўлган эди. Шунга қарамай, Эмилиано Мартинес ўтган давр мобайнида ўзининг профессионал маҳоратини кўрсатиб, Астон Витанинг Чемпионлар лигасига йўлланма олишида муҳим рол ўйнаган эди. Эндиликда эса унинг Туринга йўл олиши молиявий сабабларга кўра амалга ошмади.
…