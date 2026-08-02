Рандал Коло Муани Турин клуби сафига ўтишга яқин

·0·Спорт
Рандал Коло Муани Турин клуби сафига ўтишга яқин

Франция терма жамоаси ҳужумчиси Рандал Коло Муани тиббий кўрикдан ўтиш учун Туринга етиб келди. Футбол Италиа хабар беришича, Италиянинг Ювентус клуби Пари Сен-Жермен билан 38 миллион евро миқдоридаги кафолатланган тўлов ҳамда қўшимча бонуслар эвазига футболчи трансфери бўйича келишувга эришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шанба оқшомида Турин аэропортига келиб қўнган француз ҳужумчиси дарҳол клубнинг Ж-Медикал марказига йўл олган. Мутахассислар футболчининг жисмоний ҳолатини ҳар томонлама текширувдан ўтказишмоқда. Ушбу трансфернинг умумий қиймати бонусларни ҳисобга олган ҳолда 50 миллион еврони ташкил қилиши кутилмоқда.

Трансфер тафсилотлари ва шартнома тузилиши

Икки Европа грандлари ўртасида узоқ давом этган музокаралардан сўнг Ювентус раҳбарияти дастлабки ижара асосидаги режадан воз кечиб, футболчини тўғридан-тўғри сотиб олишга қарор қилди. Пари Сен-Жермен клуби талабларини қондириш мақсадида томонлар 38 миллион евролик кафолатланган сумма ва 12 миллион евролик қўшимча бонуслар шартида келишиб олишди.

Париж клубида ўз ўрнини топа олмаган ва бош мураббий тактикасига мос келмаган ҳужумчи учун бу трансфер фаолиятида янги саҳифа очади. Ювентус эса янги мавсум олдидан ўз ҳужум чизиғини янада кучайтиришни мақсад қилган.

Олдинги тажриба ва келажакдаги режалар

Торинлик мухлислар Рандал Коло Муани номига бегона эмас. У аввалроқ, 2024–2025-йилги мавсумнинг иккинчи ярмида Ювентус сафида ижара асосида тўп суриб, А Сериянинг 16 та учрашувида 8 та гол киритишга муваффақ бўлганди. Ўтган мавсумда эса у Англия Премер-лигасининг Тоттенхем клубида ижара ҳуқуқи асосида ўйнаган эди.

Клуб расмийлари футболчининг имкониятларини узоқ вақтдан бери кузатиб келаётган эди. Агар барча тиббий кўриклар ва расмий ҳужжатлар якшанба кунига қадар тўлиқ расмийлаштирилса, Коло Муани кечки пайт жамоанинг мавсумолди йиғини учун ташкил этиладиган сафарига йўл олиши мумкин. Бу эса унга янги жамоадошлари ва мураббийлар штаби билан тезроқ мослашиш имконини беради.

Рандал Коло МуаниЮвентусПари Сен-ЖерменА СерияТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кевин Де Бруйне "Galatasaray" сафига ўтиши мумкинКевин Де Бруйне "Galatasaray" сафига ўтиши мумкинБугун, 15:36Ферран Торреснинг келажаги: «Барселона»да қоладими ёки ПСЖга йўл оладими?Ферран Торреснинг келажаги: «Барселона»да қоладими ёки ПСЖга йўл оладими?Бугун, 15:31Суперлига: Июл ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Суперлига: Июл ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Бугун, 15:11Дензел Думфриес Реал Мадрид сафидаги дебюти ҳақида фикр билдирдиДензел Думфриес Реал Мадрид сафидаги дебюти ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:52Йошко Гвардиол: Энсо Мареска Манчестер Сити учун мукаммал мураббийЙошко Гвардиол: Энсо Мареска Манчестер Сити учун мукаммал мураббийБугун, 14:39Ханси Флик Карим Адеевининг Барселондаги дебютини танқид қилдиХанси Флик Карим Адеевининг Барселондаги дебютини танқид қилдиБугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда