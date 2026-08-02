Рандал Коло Муани Турин клуби сафига ўтишга яқин
Франция терма жамоаси ҳужумчиси Рандал Коло Муани тиббий кўрикдан ўтиш учун Туринга етиб келди. Футбол Италиа хабар беришича, Италиянинг Ювентус клуби Пари Сен-Жермен билан 38 миллион евро миқдоридаги кафолатланган тўлов ҳамда қўшимча бонуслар эвазига футболчи трансфери бўйича келишувга эришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шанба оқшомида Турин аэропортига келиб қўнган француз ҳужумчиси дарҳол клубнинг Ж-Медикал марказига йўл олган. Мутахассислар футболчининг жисмоний ҳолатини ҳар томонлама текширувдан ўтказишмоқда. Ушбу трансфернинг умумий қиймати бонусларни ҳисобга олган ҳолда 50 миллион еврони ташкил қилиши кутилмоқда.
Трансфер тафсилотлари ва шартнома тузилишиИкки Европа грандлари ўртасида узоқ давом этган музокаралардан сўнг Ювентус раҳбарияти дастлабки ижара асосидаги режадан воз кечиб, футболчини тўғридан-тўғри сотиб олишга қарор қилди. Пари Сен-Жермен клуби талабларини қондириш мақсадида томонлар 38 миллион евролик кафолатланган сумма ва 12 миллион евролик қўшимча бонуслар шартида келишиб олишди.
Париж клубида ўз ўрнини топа олмаган ва бош мураббий тактикасига мос келмаган ҳужумчи учун бу трансфер фаолиятида янги саҳифа очади. Ювентус эса янги мавсум олдидан ўз ҳужум чизиғини янада кучайтиришни мақсад қилган.
Олдинги тажриба ва келажакдаги режаларТоринлик мухлислар Рандал Коло Муани номига бегона эмас. У аввалроқ, 2024–2025-йилги мавсумнинг иккинчи ярмида Ювентус сафида ижара асосида тўп суриб, А Сериянинг 16 та учрашувида 8 та гол киритишга муваффақ бўлганди. Ўтган мавсумда эса у Англия Премер-лигасининг Тоттенхем клубида ижара ҳуқуқи асосида ўйнаган эди.
Клуб расмийлари футболчининг имкониятларини узоқ вақтдан бери кузатиб келаётган эди. Агар барча тиббий кўриклар ва расмий ҳужжатлар якшанба кунига қадар тўлиқ расмийлаштирилса, Коло Муани кечки пайт жамоанинг мавсумолди йиғини учун ташкил этиладиган сафарига йўл олиши мумкин. Бу эса унга янги жамоадошлари ва мураббийлар штаби билан тезроқ мослашиш имконини беради.
…