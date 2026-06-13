«Бавария» Майкл Олисе билан янги шартнома имзолашга тайёрланмоқда
Германия Бундеслигасининг амалдаги гранди — Мюнхеннинг «Бавария» клуби жамоанинг бугунги кундаги энг ёрқин ва бетакрор юлдузларидан бирини ўз сафида узоқ муддатга сақлаб қолиш учун жиддий қадам ташлашга ҳозирланмоқда. Франциялик маҳоратли ярим ҳимоячи Майкл Олисенинг яшил майдондаги сеҳрли ҳаракатлари мюнхенликлар раҳбариятини шу қадар лол қолдирдики, клуб унинг амалдаги келишувини узайтиришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Франциянинг нуфузли L’Équipe нашри машҳур iMiaSanMia инсайд манбасига таяниб хабар тарқатди.
Мюнхенликлар иқтидорли вингерни ўтган мавсум давомида кўрсатган феноменал ва таъсирли ўйинлари, жамоа муваффақиятларига қўшган улкан ҳиссаси учун муносиб тақдирлашни (рағбатлантиришни) мақсад қилган.
«Гол+пас» тизимида ҳақиқий мўъжиза
Майкл Олисе ортда қолган мавсумда «Бавария»нинг ҳақиқий ҳаракатлантирувчи кучига ва асосий етакчисига айлана олди. Унинг кўрсатган статистикаси ҳар қандай футбол мутахассисини ҳайратга солиши табиий:
Урилган голлар сони: 22 та
Голли узатмалар (ассистлар): 25 та
Жамоавий ютуқлар: Германия Бундеслигаси чемпионлиги ва мамлакат Кубоги бош соврини
Мана шундай даҳшатли сермаҳсуллик эвазига Мюнхен клуби ички фронтда олтин дублни расмийлаштиришга муваффақ бўлди.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали 24 ёшли француз юлдузининг «Бавария» лагеридаги бугунги мақоми ва янги шартнома тафсилотлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчининг ёши ва амплуаси
Ўтган мавсумдаги умумий самарадорлиги
Янги келишувнинг амал қилиш муддати
Молиявий ўзгаришлар (Маош)
Клубнинг трансфер сиёсатидаги мақоми
24 ёш, ҳужумкор ярим ҳимоячи
47 та самарали ҳаракат (Гол + Ассист)
2026 йилнинг кузига қадар
Икки баробарга оширилади
Сотилмайдиган дахлсиз футболчи
Маош икки бараварга ошади, трансфер эса тақиқланади
«Бавария» раҳбарияти ўз сардорларидан бирига айланишга улгурган футболчига Европанинг бошқа грандларидан бўлаётган қизиқишларни совуққонлик билан рад этмоқда. Клуб уни сотиш имкониятини умуман муҳокама ҳам қилмаяпти. Аксинча, Олисе Мюнхенда узоқ йиллар қолиши керак. Эътиборли жиҳати шундаки, француз юлдузига таклиф қилинаётган янги битим доирасида унинг йиллик маоши нақд икки баробарга оширилиши кутилмоқда. Бу эса Майклни «Бавария»нинг энг кўп ҳақ тўланувчи топ-футболчилари рўйхатига олиб чиқади.
Мухлислар учун хотира: Эслатиб ўтамиз, иқтидорли ярим ҳимоячи 2024 йилнинг ёзида Англиянинг «Кристал Пэлас» клубидан Мюнхенга кўчиб ўтган эди. У жуда қисқа фурсат ичида немис футболига мослашиб, Бундеслиганинг энг хавфли ва ёрқин фигураларидан бири сифатида ўз номини тарихга муҳрлай олди.
Майкл Олисенинг «Бавария» либосидаги янги зафарлари ва ушбу тарихий шартнома имзоланиши жараёнини катта қизиқиш билан кузатиб борамиз.
Немис футболидаги энг қайноқ хабарлар, «Бавария» клубининг ички сирлари ва трансфер оламидаги энг шов-шувли воқеаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…