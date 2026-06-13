«Бавария» Майкл Олисе билан янги шартнома имзолашга тайёрланмоқда

·17·Спорт
«Бавария» Майкл Олисе билан янги шартнома имзолашга тайёрланмоқда

Германия Бундеслигасининг амалдаги гранди — Мюнхеннинг «Бавария» клуби жамоанинг бугунги кундаги энг ёрқин ва бетакрор юлдузларидан бирини ўз сафида узоқ муддатга сақлаб қолиш учун жиддий қадам ташлашга ҳозирланмоқда. Франциялик маҳоратли ярим ҳимоячи Майкл Олисенинг яшил майдондаги сеҳрли ҳаракатлари мюнхенликлар раҳбариятини шу қадар лол қолдирдики, клуб унинг амалдаги келишувини узайтиришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Франциянинг нуфузли L’Équipe нашри машҳур iMiaSanMia инсайд манбасига таяниб хабар тарқатди.

Мюнхенликлар иқтидорли вингерни ўтган мавсум давомида кўрсатган феноменал ва таъсирли ўйинлари, жамоа муваффақиятларига қўшган улкан ҳиссаси учун муносиб тақдирлашни (рағбатлантиришни) мақсад қилган.

«Гол+пас» тизимида ҳақиқий мўъжиза

Майкл Олисе ортда қолган мавсумда «Бавария»нинг ҳақиқий ҳаракатлантирувчи кучига ва асосий етакчисига айлана олди. Унинг кўрсатган статистикаси ҳар қандай футбол мутахассисини ҳайратга солиши табиий:

  • Урилган голлар сони: 22 та

  • Голли узатмалар (ассистлар): 25 та

  • Жамоавий ютуқлар: Германия Бундеслигаси чемпионлиги ва мамлакат Кубоги бош соврини

Мана шундай даҳшатли сермаҳсуллик эвазига Мюнхен клуби ички фронтда олтин дублни расмийлаштиришга муваффақ бўлди.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали 24 ёшли француз юлдузининг «Бавария» лагеридаги бугунги мақоми ва янги шартнома тафсилотлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Футболчининг ёши ва амплуаси

Ўтган мавсумдаги умумий самарадорлиги

Янги келишувнинг амал қилиш муддати

Молиявий ўзгаришлар (Маош)

Клубнинг трансфер сиёсатидаги мақоми

24 ёш, ҳужумкор ярим ҳимоячи

47 та самарали ҳаракат (Гол + Ассист)

2026 йилнинг кузига қадар

Икки баробарга оширилади

Сотилмайдиган дахлсиз футболчи

Маош икки бараварга ошади, трансфер эса тақиқланади

«Бавария» раҳбарияти ўз сардорларидан бирига айланишга улгурган футболчига Европанинг бошқа грандларидан бўлаётган қизиқишларни совуққонлик билан рад этмоқда. Клуб уни сотиш имкониятини умуман муҳокама ҳам қилмаяпти. Аксинча, Олисе Мюнхенда узоқ йиллар қолиши керак. Эътиборли жиҳати шундаки, француз юлдузига таклиф қилинаётган янги битим доирасида унинг йиллик маоши нақд икки баробарга оширилиши кутилмоқда. Бу эса Майклни «Бавария»нинг энг кўп ҳақ тўланувчи топ-футболчилари рўйхатига олиб чиқади.

Мухлислар учун хотира: Эслатиб ўтамиз, иқтидорли ярим ҳимоячи 2024 йилнинг ёзида Англиянинг «Кристал Пэлас» клубидан Мюнхенга кўчиб ўтган эди. У жуда қисқа фурсат ичида немис футболига мослашиб, Бундеслиганинг энг хавфли ва ёрқин фигураларидан бири сифатида ўз номини тарихга муҳрлай олди.

Майкл Олисенинг «Бавария» либосидаги янги зафарлари ва ушбу тарихий шартнома имзоланиши жараёнини катта қизиқиш билан кузатиб борамиз.

Немис футболидаги энг қайноқ хабарлар, «Бавария» клубининг ички сирлари ва трансфер оламидаги энг шов-шувли воқеаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Бавария МюнхенМайкл ОлизеЛигаЛ'ЭкипГермания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ЖЧ-2026 турнирида иштироки учун 9 миллион доллар ишлаб олдиЎзбекистон ЖЧ-2026 турнирида иштироки учун 9 миллион доллар ишлаб олдиБугун, 02:42Моуриньо «Реал» раҳбариятидан Мэйсон Гринвудни сотиб олишни сўрадиМоуриньо «Реал» раҳбариятидан Мэйсон Гринвудни сотиб олишни сўрадиБугун, 02:26«Барселона» Флорентино Пересни судга бериш билан таҳдид қилди«Барселона» Флорентино Пересни судга бериш билан таҳдид қилдиБугун, 02:07Ибраҳимович Месси ва Роналду баҳсига ўзига хос жавоб бердиИбраҳимович Месси ва Роналду баҳсига ўзига хос жавоб бердиБугун, 01:56Роберто Карлос Мессининг ЖЧ-2030 турнирида қатнашишига ишонмоқдаРоберто Карлос Мессининг ЖЧ-2030 турнирида қатнашишига ишонмоқдаБугун, 01:36Чикаго Фире Роберт Левандовски ва Леон Горецка трансфери устида ишламоқдаЧикаго Фире Роберт Левандовски ва Леон Горецка трансфери устида ишламоқдаБугун, 00:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...