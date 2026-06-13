ЖЧ-2026 турнирида порлаши кутилаётган энг иқтидорли ёш футболчилар
Шимолий Америка яшил майдонларида футбол бўйича тарихий ва дунёдаги энг йирик ЖЧ-2026 мусобақаси расман старт олди. Бош соврин ва олтин медаллар учун сайёрамизнинг 48 та энг кучли мамлакат терма жамоалари ўзаро ҳаёт-мамот жангларига киришишди. Табиийки, ҳар бир жамоа таркибида кўпни кўрган тажрибали юлдузлар билан бир қаторда, миллионлаб мухлисларнинг қалбини забт этишга шай турган янги авлод вакиллари ҳам бор.
Нуфузли халқаро футбол экспертлари жорий мундиалда ўз иқтидори ва маҳорати билан дунёни ларзага келтириши кутилаётган энг истиқболли ва порлоқ ёш юлдузлар рўйхатини тузиб чиқишди. Энг қувонарлиси ва фахрлиси шундаки, ушбу нуфузли элита рўйхатидан Ўзбекистон миллий терма жамоасининг мустаҳкам қўрғони — Абдуқодир Ҳусанов ҳам жой олди!
Қуйидаги махсус таҳлилий визуал жадвал орқали ЖЧ-2026 мусобақасининг энг асосий ёш кашфиётлари ва уларнинг трансфер мақоми билан атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчи ва мамлакати
Ёши ва жорий клуби
Экспертлар эътирофи ва асосий хусусияти
Энг олий мақоми / Натижаси
Абдуқодир Ҳусанов (Ўзбекистон)
22 ёш, «Манчестер Сити» (Англия)
Гвардиоланинг энг яхши трансфери, 50 млн евролик ҳимоячи
Ўзбекистонни илк бор ЖЧга бошлаб чиқмоқда
Ламин Ямал (Испания)
18 ёш, «Барселона» (Испания)
Евро-2024 сенсацияси, мусобақанинг энг чиройли голи муаллифи
Илк бор катта мундиал саҳнасида
Нико Уильямс (Испания)
23 ёш, «Атлетик Бильбао» (Испания)
Ямал билан бирга дунёнинг энг даҳшатли қанот жуфтлиги
Клуби билан 10 йиллик шартнома имзолаган
Жамол Мусиала (Германия)
23 ёш, «Бавария» (Германия)
Олдиндан тахмин қилиб бўлмайдиган ақлбовар қилмас дриблинг соҳиби
Ўз иқтидорини ЖЧда исботлаш вақти келди
Арда Гюлер (Туркия)
21 ёш, «Реал Мадрид» (Испания)
Ҳар 90 дақиқада ўртача 3,6 та голли вазият яратувчи плеймейкер
Туркия термасининг бош юраги
Абдуқодир Ҳусанов — Миллий фахримиз ва «Сити» юлдузи
Юртимиз футболи тарбияланувчиси бўлган Абдуқодир Ҳусановнинг трансфер эволюцияси ва халқаро майдондаги юриши ҳақиқий эртакни ёдга солади. «Бунёдкор» академиясидан чиққан ҳимоячимиз дастлаб Беларусь чемпионатининг «Энергетик-БГУ» жамоасида, сўнгра Франциянинг кучли «Ланс» клубида тобланди. Ўзининг ишончли ва совуққон ўйинлари билан кўплаб грандлар эътиборини тортган Абдуқодир, якунда нақд 40 миллион евро эвазига Англия ва дунё футболи гиганти — «Манчестер Сити» сафига бориб қўшилди.
Дунёнинг энг кучли мураббийи Пеп Гвардиола ҳам ҳамюртимиз ҳақида гапиратуриб, уни клубнинг узоқ йилларга мўлжалланган энг омадли ва энг яхши харидларидан бири деб атади. Эндиликда ушбу маҳоратли ҳимоячимиз Ўзбекистон миллий терма жамоасини ўз тарихидаги илк жаҳон чемпионати баҳсларига сардорлардек бошлаб чиқмоқда.
Коинот даражасидаги вундеркиндлар ва дебютантлар
Мундиалда вакилимиздан ташқари яна бир қатор ёш сеҳргарлар яшил майдонда мўъжизалар яратишга шай туришибди:
Кенан Йилдиз (21 ёш, Туркия): Арда Гюлер билан биргаликда майдонда идеал тандем ҳосил қилади. Гюлер ўйин ташкил қилса, Йилдиз ўзининг гол сезиш қобилияти билан рақибларни жазолайди.
Дезире Дуэ (21 ёш, Франция): «Пари Сен-Жермен» қанот ҳужумчиси ўз тенгқурлари орасида энг хавфли ва кутилмаган ҳаракатлар қила оладиган футболчи ҳисобланади. Унинг дебюти буюк карьеранинг бошланиши бўлиши кутилмоқда.
Дзион Судзуки (23 ёш, Япония): Италиянинг «Парма» клуби ва кунчиқар юрт терма жамоасининг биринчи рақамли посбони. ЖЧ у учун япон футболининг янги рамзига айланиш имкониятидир.
Керим Алайбегович (18 ёш, Босния ва Герцеговина): Плей-оффнинг ҳаёт-мамот баҳсида Италия дарвозасига ҳал қилувчи пенальтини совуққонлик билан киритиб, ўз ватанини тарихий мусобақага олиб чиққан қаҳрамон.
Экспертларнинг махсус рўйхати: Экспертлар турнирда алоҳида диққат қаратиш лозим бўлган яна тўрт нафар ёш иқтидорни тилга олишди. Булар — 17 ёшидаёқ «ПСЖ» билан ЕЧЛни ютган Ибраим Мбайе (18 ёш, Сенегал), Япония ички чемпионатидан келган ягона вакил Рюносуке Сато (19 ёш), дебютидаёқ Мессига ассист қилган Нико Пас (21 ёш, Аргентина) ва «Барселона» мудофааси вакили Пау Кубарси (19 ёш, Испания).
Хулоса ва тарихий кутиш
Жорий ЖЧ-2026 турнири нафақат Лионель Месси, Криштиану Роналду ёки Ҳарри Кейн каби афсоналарнинг сўнгги йирик юриши, балки янги асрнинг янги юлдузлари порлаб чиқадиган буюк саҳнадир. Бутун Марказий Осиё ва ўзбекистонлик миллионлаб футбол ишқибозларининг нигоҳи эса, шубҳасиз, Абдуқодир Ҳусанов ва жонажон терма жамоамизнинг тарихий ҳамда ҳаяжонли дебютига қаратилади. Ватандошларимизга ушбу мураккаб йўлда улкан зафарлар тилаймиз!
Абдуқодир Ҳусановнинг АҚШ стадионларидаги қаҳрамонликлари, ЖЧ-2026 кашфиётлари, эксклюзив видеошарҳлар ва спорт оламидаги энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…