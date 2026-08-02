Роналду ва Жоржина тўйи: меҳмонхонада сирли тайёргарлик...
Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес ўн йиллик муносабатларидан сўнг 8 август куни Португалиянинг Мадейра оролида никоҳдан ўтиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалди. Те Сун нашрининг ёзишича, диний маросим Фуншал соборида ўтказилиши, шундан кейин меҳмонлар Савой Паласе меҳмонхонасига йўл олиши кутилмоқда.
Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес ўн йиллик муносабатларидан сўнг ниҳоят никоҳдан ўтишга тайёрланаётган бўлиши мумкин. Британия нашри маълумотига кўра, маросим учун футболчининг ҳаётида алоҳида ўрин тутувчи манзил танланган, маҳаллий меҳмонхонадаги ғайриоддий чекловлар эса хабарларга янада жиддий тус берди.
Бироқ жуфтлик ҳозирча тўйнинг аниқ санаси ва манзилини расман эълон қилмаган. Шу сабабли тарқалаётган маълумотлар тасдиқланган баёнот эмас, ОАВ хабари сифатида баҳоланиши лозим.
Тўй 8 август куни Мадейрада ўтиши мумкин
The Sun нашрининг ёзишича, Роналду ва Жоржина 8 август, шанба куни Португалиянинг Мадейра оролида оила қуришни режалаштирган. Диний маросим орол пойтахтидаги тарихий Фуншал соборида ўтказилиши айтилмоқда.
Шундан кейин меҳмонлар беш юлдузли Savoy Palace меҳмонхонасига йўл олиши кутилмоқда. Хабарларга кўра, меҳмонхонада дам олаётганларга жума ва шанба кунлари бинонинг икки қавати ҳамда айрим бар ҳудудлари ёпилиши ҳақида олдиндан маълум қилинган. Айнан шу чекловлар катта ва махфий тадбирга тайёргарлик кўрилаётгани ҳақидаги тахминларни кучайтирди.
Нега айнан Мадейра танланди?
Мадейра Роналду учун оддий сайёҳлик манзили эмас. Футболчи Фуншалда туғилиб ўсган ва профессионал спортдаги улкан йўлини айнан шу оролдан бошлаган.
Португалия матбуотида жуфтлик 2026 йилги жаҳон чемпионатидан кейин Мадейрада никоҳдан ўтиши ҳақида аввал ҳам хабарлар тарқалган эди. Фуншал собори эҳтимолий маросим жойи, оролдаги ҳашаматли меҳмонхоналардан бири эса тўй базми манзили сифатида тилга олинган.
Шу маънода, Роналдунинг ҳаётидаги энг муҳим кунлардан бирини туғилиб ўсган юртида ўтказиши рамзий қарор бўлиши мумкин: жаҳон футболи чўққисига чиққан юлдуз янги оилавий босқични ҳам барчаси бошланган жойда бошламоқда.
Ўн йиллик муносабатдан кейинги муҳим қадам
Криштиану ва Жоржина 2016 йилда танишган. Орадан кўп ўтмай уларнинг муносабатлари бошланган ва жуфтлик кейинчалик омма олдида бирга кўриниш бера бошлаган.
2025 йил август ойида Жоржина катта олмосли узук суратини эълон қилиб, унаштирув бўлиб ўтганини тасдиқлаган. Роналду кейинроқ бу қарорни қабул қилишда қизларининг ҳам таъсири бўлганини айтган.
Ҳозирда жуфтлик беш нафар фарзандни биргаликда тарбияламоқда. Жоржина Роналдунинг аввалги фарзандларига ҳам она сифатида ғамхўрлик қилиб келади, уларнинг икки нафари — Алана Мартина ва Белла Эсмеральда жуфтликнинг умумий фарзандларидир.
Асосий савол ҳали очиқ қолмоқда
Меҳмонхонадаги ёпиқ ҳудудлар ва халқаро нашрларда тарқалаётган маълумотларга қарамай, Роналду ёки Жоржинанинг вакиллари 8 август санасини расман тасдиқлагани ҳақида ишончли очиқ баёнот йўқ.
Бу эса икки эҳтимолни қолдиради: ё жуфтлик йилнинг энг шов-шувли тўйларидан бирини максимал даражада сир сақламоқда, ёки меҳмонхонадаги тайёргарликлар бошқа хусусий тадбир билан боғлиқ.
Ҳар қандай ҳолатда ҳам, Фуншалдаги вазият яқин кунларда дунё спорт ва шоу-бизнес матбуотининг асосий мавзуларидан бирига айланиши кутилмоқда. Роналдунинг Мадейрага қайтиши оддий тўй эмас, унинг шахсий тарихидаги энг рамзий саҳифалардан бири бўлиши мумкин.
Сизнингча, Роналду ва Жоржина маросимни охирги лаҳзагача сир сақлай оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани яқинларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…