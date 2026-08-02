Redmi K100 Pro Max флагмани: техник хусусиятлар ва тест натижалари
Таниқли инсайдер Digital Chat Station яқинда тақдим этилиши кутилаётган Redmi K100 Pro Max смартфонининг жонли суратлари ва дастлабки синов натижаларини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма ўта кучли Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори билан жиҳозланган бўлиб, у ўзининг юқори унумдорлиги ва илғор ўйин имкониятлари билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Синов жараёнида хона ҳароратида ўтказилган AnTuTu тестида смартфон 3,72 миллион балл тўплади. Шу билан бирга, ГеекБенч 7 дастурида бир ўқимли режимда 2965 балл, кўп ўқимли режимда эса 10 064 балл қайд этилди. Қизиғи шундаки, компания раҳбари Лу Вэйбин аввалроқ қурилма AnTuTu'да 4,56 миллион баллгача натижа кўрсатишини маълум қилган эди, бу эса дастлабки натижалар орасида бироз тафовут борлигини кўрсатади.
Ўйин имкониятлари ва экранИшлаб чиқарувчи ушбу моделда ўйин имкониятларига алоҳида эътибор қаратган. Redmi K100 Pro Max тарихда илк бор 185 Hz частотали экранга эга бўлиб, тасвирни мустақил қайта ишлашга мўлжалланган махсус D2 чипи кадрлар интерполяциясидан фойдаланади. Бу эса динамик ўйинларда юқори равонликни таъминлайди.
Синовлар давомида турли ўйинларда қуйидаги кўрсаткичлар қайд этилди:
- ПУБГ Мобиле (юқори равонлик ва кадрлар генерацияси): ўртача 183,7 к/с (энергия сарфи 4 В)
- Дельта Форсе: 185 к/с (энергия сарфи 4,9 В)
- Honor оф Кингс: 143,8 к/с (энергия сарфи 3,2 В)
- Анниҳилатион Ринг (максимал графикада): 59,9 к/с (энергия сарфи 4,2 В)
Аккумулятор ва тақдимот санасиҚурилманинг яна бир асосий афзалликларидан бири унинг сиғимли аккумуляторидир. Хабарларга кўра, Redmi K100 Pro Max 9070 мАч сиғимли батарея билан таъминланган. Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, бу аввалги моделларга нисбатан автоном ишлаш вақтини нақ 40 фоизга ошириш имконини беради.
Шунингдек, смартфонда Босе овоз тизими ҳам ўрнатилган бўлиб, бу мультимедиа имкониятларини янада яхшилайди. Кутилишича, узоқ кутилган Redmi K100 Pro Max флагманининг расмий тақдимоти жорий йилнинг 11-августига белгиланган.
…