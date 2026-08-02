Redmi K100 Pro Max флагмани: техник хусусиятлар ва тест натижалари

·0·Техно
Redmi K100 Pro Max флагмани: техник хусусиятлар ва тест натижалари

Таниқли инсайдер Digital Chat Station яқинда тақдим этилиши кутилаётган Redmi K100 Pro Max смартфонининг жонли суратлари ва дастлабки синов натижаларини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма ўта кучли Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори билан жиҳозланган бўлиб, у ўзининг юқори унумдорлиги ва илғор ўйин имкониятлари билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синов жараёнида хона ҳароратида ўтказилган AnTuTu тестида смартфон 3,72 миллион балл тўплади. Шу билан бирга, ГеекБенч 7 дастурида бир ўқимли режимда 2965 балл, кўп ўқимли режимда эса 10 064 балл қайд этилди. Қизиғи шундаки, компания раҳбари Лу Вэйбин аввалроқ қурилма AnTuTu'да 4,56 миллион баллгача натижа кўрсатишини маълум қилган эди, бу эса дастлабки натижалар орасида бироз тафовут борлигини кўрсатади.

Ўйин имкониятлари ва экран

Ишлаб чиқарувчи ушбу моделда ўйин имкониятларига алоҳида эътибор қаратган. Redmi K100 Pro Max тарихда илк бор 185 Hz частотали экранга эга бўлиб, тасвирни мустақил қайта ишлашга мўлжалланган махсус D2 чипи кадрлар интерполяциясидан фойдаланади. Бу эса динамик ўйинларда юқори равонликни таъминлайди.

Синовлар давомида турли ўйинларда қуйидаги кўрсаткичлар қайд этилди:

  • ПУБГ Мобиле (юқори равонлик ва кадрлар генерацияси): ўртача 183,7 к/с (энергия сарфи 4 В)
  • Дельта Форсе: 185 к/с (энергия сарфи 4,9 В)
  • Honor оф Кингс: 143,8 к/с (энергия сарфи 3,2 В)
  • Анниҳилатион Ринг (максимал графикада): 59,9 к/с (энергия сарфи 4,2 В)

Аккумулятор ва тақдимот санаси

Қурилманинг яна бир асосий афзалликларидан бири унинг сиғимли аккумуляторидир. Хабарларга кўра, Redmi K100 Pro Max 9070 мАч сиғимли батарея билан таъминланган. Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, бу аввалги моделларга нисбатан автоном ишлаш вақтини нақ 40 фоизга ошириш имконини беради.

Шунингдек, смартфонда Босе овоз тизими ҳам ўрнатилган бўлиб, бу мультимедиа имкониятларини янада яхшилайди. Кутилишича, узоқ кутилган Redmi K100 Pro Max флагманининг расмий тақдимоти жорий йилнинг 11-августига белгиланган.

RedmiXiaomiСмартфонТехнологияSnapdragon
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Круссис э-Фулл 12.11 Pro Х тақдим этилди: 12 минг евролик флагманКруссис э-Фулл 12.11 Pro Х тақдим этилди: 12 минг евролик флагманБугун, 14:56Хитойда 25 миллиард долларлик йирик атом энергетикаси лойиҳалари бошландиХитойда 25 миллиард долларлик йирик атом энергетикаси лойиҳалари бошландиБугун, 14:21SpaceX 2026-йилда Falcon ракеталарининг 90-чи парвозини амалга оширдиSpaceX 2026-йилда Falcon ракеталарининг 90-чи парвозини амалга оширдиБугун, 13:57Стеам статистикасида тарихий ўзгаришлар кузатилдиСтеам статистикасида тарихий ўзгаришлар кузатилдиБугун, 13:28Samsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги асосий муаммо яна юзага чиқдиSamsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги асосий муаммо яна юзага чиқдиБугун, 12:27Hisense тўрт йиллик танаффусдан кейин икки экранли Э-Инк смартфонини тақдим этдиHisense тўрт йиллик танаффусдан кейин икки экранли Э-Инк смартфонини тақдим этдиБугун, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади