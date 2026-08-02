102 ёшли япон момодан соғлом ва бахтли умр учун 7 та маслаҳат
Япониялик 102 ёшли момо соғлом ва бахтли умр кечириш учун 7 та муҳим ҳаётий маслаҳатни берди. Узоқ умр кўриш сирига еришиш учун ҳар куни камида 30 дақиқа пиёда юриш, шакарсиз кўк чой ичиш ҳамда сабзавот ва балиқни кўпроқ истеъмол қилиш тавсия етилади. Шунингдек, гўштни ҳафтасига атиги бир марта ейиш, доимо кулимсираш, ётишдан олдин илиқ ванна қабул қилиш ва яқинлар билан мулоқот қилиш муҳимдир.
«Узоқ ва мазмунли умр сири — доимий ҳаракат ва яхши кайфиятда»
Япониялик 102 ёшли момо қандай маслаҳатларга амал қилган? 102 ёшгача яшаган япон момонинг ҳаёт синовларидан ўтган оддий, аммо ҳаётий маслаҳатлари — улар сизни ҳам узоқ яшашга илҳомлантиради. Соғлом ва мазмунли ҳаётнинг ҳақиқий формуласи ушбу мақолада!
102 ёшли япон момонинг маслаҳатлари:
Ҳар куни камида 30 дақиқа пиёда юринг. Тоза ҳаво ва ҳаракат — узоқ умр кўришнинг асоси.
Шакарсиз кўк чой ичинг. Бу — қон томирлари тозалигининг сири.
Сабзавот ва балиқни кўпроқ истеъмол қилинг. Гўштни эса ҳафтасига атиги бир марта енг.
Кулимсиранг ва яхши нарсалар ҳақида ўйланг. Салбий фикрлар касалликлардан ҳам тезроқ қаритади.
Ухлашдан олдин илиқ ванна қабул қилинг. Бу хотиржам ва сифатли ухлашга ёрдам беради.
Дўстларингиз ва оилангиз билан мулоқот қилинг. Ёлғизлик сигаретадан ҳам тезроқ ҳалокатга етаклайди.
Қалбингизни қувонтирадиган машғулот топинг. Боғ парваришлаш, тўқиш ёки ашула айтиш — барчаси қалбни ёш сақлайди.
Сиз бу маслаҳатлардан қайси бирини ҳаётингизга қўшгансиз? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани яқинларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…