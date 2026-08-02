102 ёшли япон момодан соғлом ва бахтли умр учун 7 та маслаҳат

·28·Саломатлик
102 ёшли япон момодан соғлом ва бахтли умр учун 7 та маслаҳат
Қисқача

Япониялик 102 ёшли момо соғлом ва бахтли умр кечириш учун 7 та муҳим ҳаётий маслаҳатни берди. Узоқ умр кўриш сирига еришиш учун ҳар куни камида 30 дақиқа пиёда юриш, шакарсиз кўк чой ичиш ҳамда сабзавот ва балиқни кўпроқ истеъмол қилиш тавсия етилади. Шунингдек, гўштни ҳафтасига атиги бир марта ейиш, доимо кулимсираш, ётишдан олдин илиқ ванна қабул қилиш ва яқинлар билан мулоқот қилиш муҳимдир.

«Узоқ ва мазмунли умр сири — доимий ҳаракат ва яхши кайфиятда»

Япониялик 102 ёшли момо қандай маслаҳатларга амал қилган? 102 ёшгача яшаган япон момонинг ҳаёт синовларидан ўтган оддий, аммо ҳаётий маслаҳатлари — улар сизни ҳам узоқ яшашга илҳомлантиради. Соғлом ва мазмунли ҳаётнинг ҳақиқий формуласи ушбу мақолада!

102 ёшли япон момонинг маслаҳатлари:

  • Ҳар куни камида 30 дақиқа пиёда юринг. Тоза ҳаво ва ҳаракат — узоқ умр кўришнинг асоси.

  • Шакарсиз кўк чой ичинг. Бу — қон томирлари тозалигининг сири.

  • Сабзавот ва балиқни кўпроқ истеъмол қилинг. Гўштни эса ҳафтасига атиги бир марта енг.

  • Кулимсиранг ва яхши нарсалар ҳақида ўйланг. Салбий фикрлар касалликлардан ҳам тезроқ қаритади.

  • Ухлашдан олдин илиқ ванна қабул қилинг. Бу хотиржам ва сифатли ухлашга ёрдам беради.

  • Дўстларингиз ва оилангиз билан мулоқот қилинг. Ёлғизлик сигаретадан ҳам тезроқ ҳалокатга етаклайди.

  • Қалбингизни қувонтирадиган машғулот топинг. Боғ парваришлаш, тўқиш ёки ашула айтиш — барчаси қалбни ёш сақлайди.

Сиз бу маслаҳатлардан қайси бирини ҳаётингизга қўшгансиз? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани яқинларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Телеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

90 ёшгача соғлом яшаш сирлари: ҳаётингизни ўзгартирувчи 11 маслаҳат...90 ёшгача соғлом яшаш сирлари: ҳаётингизни ўзгартирувчи 11 маслаҳат...Бугун, 15:02Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?Кеча, 00:27Соғлом қовуғидан айрилган аёл 17 миллион долларлик компенсация ундирдиСоғлом қовуғидан айрилган аёл 17 миллион долларлик компенсация ундирди30.07, 20:34Қорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усулиҚорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усули30.07, 20:29Кечқурун кўп ейиш тавсия этилмайдиган 4 та меваКечқурун кўп ейиш тавсия этилмайдиган 4 та мева29.07, 14:25Тадқиқотлар кўрсатди: ўғил ҳомила билан ҳомиладорлик нега қийинроқ кечади?Тадқиқотлар кўрсатди: ўғил ҳомила билан ҳомиладорлик нега қийинроқ кечади?29.07, 13:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?
Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?
Қорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усули
Қорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усули
Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?
Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?
Олимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтди
Олимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтди
Буйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулот
Буйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулот
Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб берди
Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб берди
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...
Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...