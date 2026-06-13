Мартинес Криштиану Роналдунинг футбол тарихидаги ўрнини юқори баҳолади
Шимолий Америка яшил майдонларида футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси бутун сайёрамиз аҳлига оламшумул ҳаяжон ва унутилмас лаҳзаларни тақдим этишда давом этмоқда. Дунё биринчилигининг қайноқ палласида миллионлаб ишқибозларнинг нигоҳи яна бир бор футбол тарихининг энг буюк сиймоларидан бирига қаратилган. Португалия миллий терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинес жамоа сардори ва тирик афсона Криштиану Роналду ҳақида тўлқинланиб гапириб, унинг бетакрор иқтидорига тан берган ҳолда қалбларни севинтирадиган самимий фикрларини билдирди.
Тажрибали мутахассиснинг таъкидлашича, бугунги кунда 41 ёшни қарши олган бўлса-да, яшил майдонда мўъжизалар яратишдан тўхтамаётган ушбу ҳужумчи нафақат Португалия, балки бутун сайёрамиз спорт тарихидаги энг ноёб ва такрорланмас шахслардан биридир.
«Криштиану — футбол оламини тубдан ўзгартирган буюк даҳо»
Роберто Мартинес португалиялик феноменнинг миллий жамоа ва жаҳон футболи ривожига қўшган улкан ҳиссасини алоҳида эътироф этди:
«Биз бугунги кунда футбол оламининг мутлақ тирик афсонаси — Криштиану Роналду ҳақида гапиришдек юксак бахтга эгамиз. У миллионлар ўйинининг бутун фалсафасини, унинг тезлиги ва жозибасини тубдан ўзгартириб юборган ноёб ва бенуқсон футболчидир. Криштианунинг машғулотларга ва футболга бўлган чексиз садоқати, тинимсиз меҳнати бугунги янги авлод ва ёш ўйинчилар учун энг олий маҳорат мактаби ва ҳаётий намуна бўлиб хизмат қилмоқда.
Миллий терма жамоа либосида нақд 21 йиллик зафарли йўл ва 227 та масъулиятли учрашув! Дунё футболида ҳали бирор-бир инсон боласи бундай ақлбовар қилмас кўрсаткичга эриша олган эмас. Унинг рақиблар дарвозасига киритган голлари сони ҳақида эса соатлаб тўлқинланиб гапириш мумкин. Айнан мана шу космик рақамлар Роналдуни футбол оламининг энг баланд чўққисига олиб чиқади».
Мураббий ўз сўзида давом этар экан, 41 ёшли замондошимизнинг яшил майдондаги бетакрор таъсир кучига ва тактик маҳоратига яна бир бор юқори баҳо берди.
Криштиану Роналдунинг Португалия миллий терма жамоасидаги даҳшатли ва тарихий кўрсаткичлари билан қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчининг ёши ва мақоми
Терма жамоадаги фаолият даври
Умумий ўтказган учрашувлари
Урган голлари сони
Мураббийнинг унга берган таърифи
41 ёш, Миллий жамоа сардори
Нақд 21 йилдан буён
227 та расмий баҳс
170 дан ортиқ соф гол
«Ўрнини ҳеч ким боса олмайдиган афсона»
Кайфияти худди 18 ёшли дебютантникидек!
Португалия терма жамоаси устозининг фикрича, Роналдунинг марказий ҳужум чизиғидаги универсал ҳаракатлари, майдонни мукаммал ҳис қилиши, энг тўғри позицияни танлай олиши, бўш ҳудудларни совуққонлик билан топиши ва ҳужумларни гол билан якунлаши терма жамоанинг энг асосий ва даҳшатли қуроли бўлиб қолмоқда.
Мартинеснинг эксклюзив баёноти: «Энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, унинг майдондаги ғолиблик кайфияти, кўзларидаги олов ва футболга бўлган иштиёқи миллий жамоага илк бор чақирилган 18 ёшли ёш боланикидек жўшқиндир. Криштианунинг жамоадаги ўрнини мутлақо босиб бўлмайди. Бугунги дунёдан унга ўхшаш иккинчи бир футболчини топишнинг асло имкони йўқ. Албатта, йиллар ўтиб келажакда турли тактик ечимлар излашимизга тўғри келади, бироқ Роналдунинг кўрсатган фантастик натижадорлигини яқин асрлар ичида такрорлашнинг ўзи деярли имконсиздир».
Эслатиб ўтамиз, Криштиану Роналду ҳозирга қадар Португалия миллий жамоаси сафида 227 та учрашувда майдонга тушиб, 170 дан ортиқ гол муаллифига айланган ва халқаро миқёсда дунё рекордини ўз қўлида сақлаб турибди. Футбол афсонасининг ЖЧ-2026 майдонларидаги янги тарихий юришларини катта ҳаяжон билан кузатишда давом этамиз.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоасининг океан ортидаги қаҳрамонликлари ҳамда спорт оламига оид энг эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…