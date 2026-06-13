Мартинес Криштиану Роналдунинг футбол тарихидаги ўрнини юқори баҳолади

·0·Спорт
Мартинес Криштиану Роналдунинг футбол тарихидаги ўрнини юқори баҳолади

Шимолий Америка яшил майдонларида футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси бутун сайёрамиз аҳлига оламшумул ҳаяжон ва унутилмас лаҳзаларни тақдим этишда давом этмоқда. Дунё биринчилигининг қайноқ палласида миллионлаб ишқибозларнинг нигоҳи яна бир бор футбол тарихининг энг буюк сиймоларидан бирига қаратилган. Португалия миллий терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинес жамоа сардори ва тирик афсона Криштиану Роналду ҳақида тўлқинланиб гапириб, унинг бетакрор иқтидорига тан берган ҳолда қалбларни севинтирадиган самимий фикрларини билдирди.

Тажрибали мутахассиснинг таъкидлашича, бугунги кунда 41 ёшни қарши олган бўлса-да, яшил майдонда мўъжизалар яратишдан тўхтамаётган ушбу ҳужумчи нафақат Португалия, балки бутун сайёрамиз спорт тарихидаги энг ноёб ва такрорланмас шахслардан биридир.

«Криштиану — футбол оламини тубдан ўзгартирган буюк даҳо»

Роберто Мартинес португалиялик феноменнинг миллий жамоа ва жаҳон футболи ривожига қўшган улкан ҳиссасини алоҳида эътироф этди:

«Биз бугунги кунда футбол оламининг мутлақ тирик афсонаси — Криштиану Роналду ҳақида гапиришдек юксак бахтга эгамиз. У миллионлар ўйинининг бутун фалсафасини, унинг тезлиги ва жозибасини тубдан ўзгартириб юборган ноёб ва бенуқсон футболчидир. Криштианунинг машғулотларга ва футболга бўлган чексиз садоқати, тинимсиз меҳнати бугунги янги авлод ва ёш ўйинчилар учун энг олий маҳорат мактаби ва ҳаётий намуна бўлиб хизмат қилмоқда.

Миллий терма жамоа либосида нақд 21 йиллик зафарли йўл ва 227 та масъулиятли учрашув! Дунё футболида ҳали бирор-бир инсон боласи бундай ақлбовар қилмас кўрсаткичга эриша олган эмас. Унинг рақиблар дарвозасига киритган голлари сони ҳақида эса соатлаб тўлқинланиб гапириш мумкин. Айнан мана шу космик рақамлар Роналдуни футбол оламининг энг баланд чўққисига олиб чиқади».

Мураббий ўз сўзида давом этар экан, 41 ёшли замондошимизнинг яшил майдондаги бетакрор таъсир кучига ва тактик маҳоратига яна бир бор юқори баҳо берди.

Криштиану Роналдунинг Португалия миллий терма жамоасидаги даҳшатли ва тарихий кўрсаткичлари билан қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Футболчининг ёши ва мақоми

Терма жамоадаги фаолият даври

Умумий ўтказган учрашувлари

Урган голлари сони

Мураббийнинг унга берган таърифи

41 ёш, Миллий жамоа сардори

Нақд 21 йилдан буён

227 та расмий баҳс

170 дан ортиқ соф гол

«Ўрнини ҳеч ким боса олмайдиган афсона»

Кайфияти худди 18 ёшли дебютантникидек!

Португалия терма жамоаси устозининг фикрича, Роналдунинг марказий ҳужум чизиғидаги универсал ҳаракатлари, майдонни мукаммал ҳис қилиши, энг тўғри позицияни танлай олиши, бўш ҳудудларни совуққонлик билан топиши ва ҳужумларни гол билан якунлаши терма жамоанинг энг асосий ва даҳшатли қуроли бўлиб қолмоқда.

Мартинеснинг эксклюзив баёноти: «Энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, унинг майдондаги ғолиблик кайфияти, кўзларидаги олов ва футболга бўлган иштиёқи миллий жамоага илк бор чақирилган 18 ёшли ёш боланикидек жўшқиндир. Криштианунинг жамоадаги ўрнини мутлақо босиб бўлмайди. Бугунги дунёдан унга ўхшаш иккинчи бир футболчини топишнинг асло имкони йўқ. Албатта, йиллар ўтиб келажакда турли тактик ечимлар излашимизга тўғри келади, бироқ Роналдунинг кўрсатган фантастик натижадорлигини яқин асрлар ичида такрорлашнинг ўзи деярли имконсиздир».

Эслатиб ўтамиз, Криштиану Роналду ҳозирга қадар Португалия миллий жамоаси сафида 227 та учрашувда майдонга тушиб, 170 дан ортиқ гол муаллифига айланган ва халқаро миқёсда дунё рекордини ўз қўлида сақлаб турибди. Футбол афсонасининг ЖЧ-2026 майдонларидаги янги тарихий юришларини катта ҳаяжон билан кузатишда давом этамиз.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоасининг океан ортидаги қаҳрамонликлари ҳамда спорт оламига оид энг эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жалолиддин Машарипов жароҳати ҳақида гапирди: “Ҳозир ҳаммаси яхши”Жалолиддин Машарипов жароҳати ҳақида гапирди: “Ҳозир ҳаммаси яхши”Бугун, 10:19Барселона Ламине Ямал борасида Испания терма жамоасига қаршилик қила олмайдиБарселона Ламине Ямал борасида Испания терма жамоасига қаршилик қила олмайдиБугун, 10:15Карло Анчелотти Марокашга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиКарло Анчелотти Марокашга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиБугун, 10:11Арсенал янги трансферлар учун катта маблағ сарфлашга тайёрАрсенал янги трансферлар учун катта маблағ сарфлашга тайёрБугун, 09:38Сречко Катанец ўзбекистонлик мухлисларни кўп нарса кутмасликка чақирдиСречко Катанец ўзбекистонлик мухлисларни кўп нарса кутмасликка чақирдиБугун, 09:36Жермаине Женас BBCдан ҳайдалиши ҳақида: Ҳаммасидан айрилдимЖермаине Женас BBCдан ҳайдалиши ҳақида: Ҳаммасидан айрилдимБугун, 08:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди