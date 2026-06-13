Мирослав Клосе ўз рекордини Лионель Месси янгилашига қарши эмас

·24·Спорт
Мирослав Клосе ўз рекордини Лионель Месси янгилашига қарши эмас

Германия футболи афсонаси Мирослав Клосе Жаҳон чемпионатларидаги голлари бўйича ўрнатилган тарихий рекорди яқин вақт ичида янгиланишини кутмоқда. Собиқ ҳужумчининг фикрича, турнир форматининг кенгайиши ва ўйинлар сонининг кўпайиши Лионель Месси ва Килиан Мбаппе каби юлдузларга унинг натижасидан ўзиб кетиш учун ажойиб имконият яратади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Бавария ва Германия терма жамоасининг собиқ аъзоси Мирослав Клосе 16 та гол билан мундиаллар тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиб турибди. Бироқ, 2026-йилги турнирдан бошлаб иштирокчилар сони ортиши рекорднинг янгиланишини муқаррар қилиб қўяди. Ҳозирда ФК Нурнберг клубини бошқараётган 48 ёшли мутахассис бу борада ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

"Ушбу турнирда рекордим янгиланишини кутяпман. Жамоалар кўпайгани сайин ўйинлар ва гол уриш учун имкониятлар ҳам ортади. Аргентина ва Франция узоққа боришига ишонаман. Рекорд барибир қачондир янгиланиши керак эди, Лионель Месси буни амалга оширса, фақат хурсанд бўламан. Мен ҳар доим унинг ашаддий мухлиси бўлганман", — дейди Клосе Судdeutschэ Зеитунг нашрига берган интервюсида.

Клосе, шунингдек, Аргентина терма жамоаси устози Лионель Скалони билан яқин муносабатда эканини таъкидлади. Улар ўз вақтида Лацио сафида бирга тўп суришган. Маълумот учун, айни дамда Лионель Месси ҳисобида Жаҳон чемпионатларида урилган 13 та гол мавжуд. Франциялик Килиан Мбаппе эса бор-йўғи 14 та ўйинда 12 та гол уришга улгурган ва рекордга асосий даъвогарлардан бири ҳисобланади.

Лионель МессиМирослав КлосеЖаҳон ЧемпионатиАргентинаКилиан Мбаппе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мартинес Криштиану Роналдунинг футбол тарихидаги ўрнини юқори баҳоладиМартинес Криштиану Роналдунинг футбол тарихидаги ўрнини юқори баҳоладиБугун, 10:29Жалолиддин Машарипов жароҳати ҳақида гапирди: “Ҳозир ҳаммаси яхши”Жалолиддин Машарипов жароҳати ҳақида гапирди: “Ҳозир ҳаммаси яхши”Бугун, 10:19Барселона Ламине Ямал борасида Испания терма жамоасига қаршилик қила олмайдиБарселона Ламине Ямал борасида Испания терма жамоасига қаршилик қила олмайдиБугун, 10:15Карло Анчелотти Марокашга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиКарло Анчелотти Марокашга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиБугун, 10:11Арсенал янги трансферлар учун катта маблағ сарфлашга тайёрАрсенал янги трансферлар учун катта маблағ сарфлашга тайёрБугун, 09:38Сречко Катанец ўзбекистонлик мухлисларни кўп нарса кутмасликка чақирдиСречко Катанец ўзбекистонлик мухлисларни кўп нарса кутмасликка чақирдиБугун, 09:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди