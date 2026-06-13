Ламин Ямал Жаҳон чемпионатининг илк баҳсигача сафга қайтадими?

·0·Спорт
Ламин Ямал Жаҳон чемпионатининг илк баҳсигача сафга қайтадими?

Бутун дунё нигоҳи айни кунларда старт олаётган футбол бўйича энг йирик тўрт йиллик байрам — ЖЧ-2026 мусобақасига қаратилган бир пайтда, миллионлар ўйини ишқибозлари учун ажойиб ва қувончли янгилик етиб келди. Испания миллий терма жамоаси устози Луис де ла Фуенте жамоанинг асосий юлдузи, «Барселона» клуби вингери Ламин Ямалнинг соғлиғи ҳамда тикланиш жараёни қандай кечаётгани ҳақида ОАВ ходимларига баёнот берди. Мухлислар хавотирига чек қўйган мутахассиснинг сўзларига кўра, ёш иқтидор соҳиби кутилганидан анча тезроқ сафга қайтмоқда.

Каталония клуби ва Испания термасининг тирик моторига айланиб улгурган Ламиннинг жароҳатдан фориғ бўлиши «қизил фурия» мухлислари учун чинакам байрам бўлди десак, муболаға бўлмайди.

Де ла Фуенте: «У белгиланган жадвалдан илгарилаб кетди»

Терма жамоа бош мураббийи 18 ёшли футболчининг соғлиғи кун сайин ижобий томонга ўзгараётганини ва шифокорлар белгилаб берган режа муддатидан олдин бажарилаётганини мамнуният билан таъкидлади:

«Ламин Ямал соғлиғини тиклаш жараёнини режалаштирилган вақтдан анча тезроқ ўтказмоқда. Ҳар бир ўтаётган кун унинг ҳолати янада яхшиланиб бораётганини кўрсатмоқда.

Ишончим комилки, Ямал Жаҳон чемпионатидаги дастлабки баҳсимизга қадар ўзининг энг оптимал ва юқори спорт формасига кириб улгуради ҳамда жамоамизга ёрдам беради».

Айтиб ўтиш жоизки, ушбу ёш феномен Испания миллий жамоасининг ҳужум чизиғидаги энг хавфли қуроли ҳисобланади. Унинг қисқа фурсатда майдонга қайтиши мундиалда юқори мақсадларни кўзлаган жамоа учун жуда муҳим эди.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Испания терма жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги илк рақиби ва амалдаги чемпионлик мақомига оид маълумотлар билан танишиб чиқишингиз мумкин:

Терма жамоа юлдузи

Футболчининг ёши

Бош мураббий фикри

ЖЧ-2026 илк ўйин санаси

Дастлабки рақиб

Амалдаги Жаҳон чемпиони

Ламин Ямал


(«Барселона»)

18 ёш

Тез фурсатда энг оптимал


спорт формасига қайтади

15 июнь куни

Кабо-Верде

Аргентина


миллий жамоаси

Тезкор старт ва олдиндаги масъулиятли вазифа

Испания миллий терма жамоаси Жаҳон аҳли кўз тикаётган мазкур йирик турнирдаги ўз юришини жуда яқин кунларда, яъни 15 июнь санасида бошлайди. Уларнинг гуруҳ босқичидаги дастлабки тўқнашуви Кабо-Верде терма жамоасига қарши бўлиб ўтади. Эслатиб ўтамиз, айни дамда амалдаги дунё тахти соҳиби Аргентина миллий жамоаси ҳисобланади ва Испания ушбу мақомни ўзига қайтариш учун бор кучи билан ҳаракат қилиши аниқ. Ямалнинг сафда бўлиши эса бу йўлда уларга катта устунлик беради.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ воқеалари, учрашувлар таҳлили, футбол оламидаги шов-шувли трансферлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал юлдузи Леаҳ Виллиаmsон жароҳатдан сўнг Ибизада ҳордиқ чиқармоқдаАрсенал юлдузи Леаҳ Виллиаmsон жароҳатдан сўнг Ибизада ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 12:56Беллингэм ва Рогерц Жордан Ҳендерсонни танқидлардан ҳимоя қилдиБеллингэм ва Рогерц Жордан Ҳендерсонни танқидлардан ҳимоя қилдиБугун, 12:16Мирослав Клосе ўз рекордини Лионель Месси янгилашига қарши эмасМирослав Клосе ўз рекордини Лионель Месси янгилашига қарши эмасБугун, 11:16Мартинес Криштиану Роналдунинг футбол тарихидаги ўрнини юқори баҳоладиМартинес Криштиану Роналдунинг футбол тарихидаги ўрнини юқори баҳоладиБугун, 10:29Жалолиддин Машарипов жароҳати ҳақида гапирди: “Ҳозир ҳаммаси яхши”Жалолиддин Машарипов жароҳати ҳақида гапирди: “Ҳозир ҳаммаси яхши”Бугун, 10:19Барселона Ламине Ямал борасида Испания терма жамоасига қаршилик қила олмайдиБарселона Ламине Ямал борасида Испания терма жамоасига қаршилик қила олмайдиБугун, 10:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди