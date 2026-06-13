Ламин Ямал Жаҳон чемпионатининг илк баҳсигача сафга қайтадими?
Бутун дунё нигоҳи айни кунларда старт олаётган футбол бўйича энг йирик тўрт йиллик байрам — ЖЧ-2026 мусобақасига қаратилган бир пайтда, миллионлар ўйини ишқибозлари учун ажойиб ва қувончли янгилик етиб келди. Испания миллий терма жамоаси устози Луис де ла Фуенте жамоанинг асосий юлдузи, «Барселона» клуби вингери Ламин Ямалнинг соғлиғи ҳамда тикланиш жараёни қандай кечаётгани ҳақида ОАВ ходимларига баёнот берди. Мухлислар хавотирига чек қўйган мутахассиснинг сўзларига кўра, ёш иқтидор соҳиби кутилганидан анча тезроқ сафга қайтмоқда.
Каталония клуби ва Испания термасининг тирик моторига айланиб улгурган Ламиннинг жароҳатдан фориғ бўлиши «қизил фурия» мухлислари учун чинакам байрам бўлди десак, муболаға бўлмайди.
Де ла Фуенте: «У белгиланган жадвалдан илгарилаб кетди»
Терма жамоа бош мураббийи 18 ёшли футболчининг соғлиғи кун сайин ижобий томонга ўзгараётганини ва шифокорлар белгилаб берган режа муддатидан олдин бажарилаётганини мамнуният билан таъкидлади:
«Ламин Ямал соғлиғини тиклаш жараёнини режалаштирилган вақтдан анча тезроқ ўтказмоқда. Ҳар бир ўтаётган кун унинг ҳолати янада яхшиланиб бораётганини кўрсатмоқда.
Ишончим комилки, Ямал Жаҳон чемпионатидаги дастлабки баҳсимизга қадар ўзининг энг оптимал ва юқори спорт формасига кириб улгуради ҳамда жамоамизга ёрдам беради».
Айтиб ўтиш жоизки, ушбу ёш феномен Испания миллий жамоасининг ҳужум чизиғидаги энг хавфли қуроли ҳисобланади. Унинг қисқа фурсатда майдонга қайтиши мундиалда юқори мақсадларни кўзлаган жамоа учун жуда муҳим эди.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Испания терма жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги илк рақиби ва амалдаги чемпионлик мақомига оид маълумотлар билан танишиб чиқишингиз мумкин:
Терма жамоа юлдузи
Футболчининг ёши
Бош мураббий фикри
ЖЧ-2026 илк ўйин санаси
Дастлабки рақиб
Амалдаги Жаҳон чемпиони
Ламин Ямал
(«Барселона»)
18 ёш
Тез фурсатда энг оптимал
спорт формасига қайтади
15 июнь куни
Кабо-Верде
Аргентина
миллий жамоаси
Тезкор старт ва олдиндаги масъулиятли вазифа
Испания миллий терма жамоаси Жаҳон аҳли кўз тикаётган мазкур йирик турнирдаги ўз юришини жуда яқин кунларда, яъни 15 июнь санасида бошлайди. Уларнинг гуруҳ босқичидаги дастлабки тўқнашуви Кабо-Верде терма жамоасига қарши бўлиб ўтади. Эслатиб ўтамиз, айни дамда амалдаги дунё тахти соҳиби Аргентина миллий жамоаси ҳисобланади ва Испания ушбу мақомни ўзига қайтариш учун бор кучи билан ҳаракат қилиши аниқ. Ямалнинг сафда бўлиши эса бу йўлда уларга катта устунлик беради.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ воқеалари, учрашувлар таҳлили, футбол оламидаги шов-шувли трансферлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…