Аббосбекнинг мураббийи Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги имкониятини баҳолади

·36·Спорт
Аббосбекнинг мураббийи Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги имкониятини баҳолади

Бутун дунё нигоҳи айни кунларда АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида старт олган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақасига қаратилган. Ушбу дунё биринчилигида ўз тарихида илк бор иштирок этаётган Ўзбекистон миллий терма жамоасининг имкониятлари ва улардан кутилаётган натижалар нафақат мухлислар, балки таниқли мутахассислар диққат марказида турибди. Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клубида порлаётган иқтидорли футболчимиз Аббосбек Файзуллаевнинг биринчи устози Дмитрий Ан рус оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида вакилларимиздан нималар кутаётгани ҳақида ҳаяжонли фикрларини ўртоқлашди.

Тажрибали мураббийнинг сўзларига кўра, миллий терма жамоамиз ушбу йирик футбол форумида муносиб иштирок этиш учун барча зарур салоҳиятга эга.

Дмитрий Ан: «Гуруҳдаги барча рақибларни мағлуб этса бўлади»

Дмитрий Ан миллий жамоамизнинг энг биринчи галдаги вазифаси — кейинги босқич йўлланмасини қўлга киритиш эканлигини алоҳида эътироф этди:

«Ўзбекистон миллий терма жамоасидан ЖЧ-2026 мусобақасида гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўтишини кутмоқдаман. Бунинг учун йигитларда имконият етарли. Тўғри, айрим ёш футболчиларда бундай йирик саҳнада ҳаяжон кузатилиши табиий ҳол, бироқ таркибдаги тажрибали ўйинчилар жамоани ўз ортидан эргаштириб, ўз даражаларини кўрсата олишади.

Менинг фикримча, гуруҳдаги барча рақибларга қарши бемалол ўйнаш ва улардан ўтиш мумкин. Энг асосийси — футболчиларимизнинг руҳий жиҳатдан бақувватлиги, спорт омади ва рақиб номидан чўчимасликдир. Гуруҳ таркиби бундан яхшироқ ёки ёмонроқ ҳам бўлиши мумкин эди. Нима бўлган тақдирда ҳам, биз ватандошларимизни охиригача қўллаб-қувватлаймиз, ахир бу бизнинг мундиалдаги дебютимиз! У ерда ўзбек мухлисларининг армияси ҳам жамоамизга чинакам қанот бўлади».

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Ўзбекистон терма жамоасининг тарихий ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги рақиблари ва мусобақа муддатлари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа мезбонлари бўлган давлатлар

Мундиал ўтказиладиган муддат

Миллий жамоамизнинг гуруҳдаги рақиблари

Файзуллаевнинг ҳозирги клуби

Мураббий Дмитрий Аннинг асосий кутгани

АҚШ, Канада ва Мексика

11 июндан — 19 июлгача (2026 йил)

Португалия


Колумбия


Конго ДР

«Истанбул Башакшеҳир»


(Туркия)

Гуруҳ босқичидан чиқиш ва руҳий тайёргарлик

Тарихий дебют ва океан ортидаги масъулиятли юриш

Футболчиларимиз ушбу нуфузи баланд мусобақанинг «D» гуруҳида жаҳон футболи грандларидан бири Португалия, Жанубий Америка вакили Колумбия ҳамда африкалик кучли рақиб — Конго Демократик Республикаси терма жамоаларига қарши матонатли баҳсларда майдонга тушадилар. Мусобақа 11 июндан 19 июлга қадар давом этишини инобатга олсак, олдинда бизни бир ойлик унутилмас футбол ҳарорати кутмоқда. Океан ортидаги стадионларда минглаб ўзбекистонлик ишқибозларнинг бевосита қўллаб-қувватлаши ҳам вакилларимизга қўшимча куч бағишлаши шубҳасиз.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ учрашувлари, Вакилларимиз иштирокидаги ўйинлар таҳлили, эксклюзив муносабатлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Аббосбек ФайзуллаевЎзбекистонИстанбул БашакшехирДмитрий АнФИФА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эллиот Андерсон яқин кунларда «Сити» футболчисига айланиши кутилмоқдаЭллиот Андерсон яқин кунларда «Сити» футболчисига айланиши кутилмоқдаБугун, 14:36Уэйн Руни Манчестер Юнайтедни Скотт Мактоминейни қайтаришга чақирдиУэйн Руни Манчестер Юнайтедни Скотт Мактоминейни қайтаришга чақирдиБугун, 13:55Жозе Фонте нима учун Криштиано Роналдо Лионель Мессидан устунлигини айтдиЖозе Фонте нима учун Криштиано Роналдо Лионель Мессидан устунлигини айтдиБугун, 13:35Ламин Ямал Жаҳон чемпионатининг илк баҳсигача сафга қайтадими?Ламин Ямал Жаҳон чемпионатининг илк баҳсигача сафга қайтадими?Бугун, 13:09Арсенал юлдузи Леаҳ Виллиаmsон жароҳатдан сўнг Ибизада ҳордиқ чиқармоқдаАрсенал юлдузи Леаҳ Виллиаmsон жароҳатдан сўнг Ибизада ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 12:56Беллингэм ва Рогерц Жордан Ҳендерсонни танқидлардан ҳимоя қилдиБеллингэм ва Рогерц Жордан Ҳендерсонни танқидлардан ҳимоя қилдиБугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди