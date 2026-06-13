Аббосбекнинг мураббийи Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги имкониятини баҳолади
Бутун дунё нигоҳи айни кунларда АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида старт олган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақасига қаратилган. Ушбу дунё биринчилигида ўз тарихида илк бор иштирок этаётган Ўзбекистон миллий терма жамоасининг имкониятлари ва улардан кутилаётган натижалар нафақат мухлислар, балки таниқли мутахассислар диққат марказида турибди. Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клубида порлаётган иқтидорли футболчимиз Аббосбек Файзуллаевнинг биринчи устози Дмитрий Ан рус оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида вакилларимиздан нималар кутаётгани ҳақида ҳаяжонли фикрларини ўртоқлашди.
Тажрибали мураббийнинг сўзларига кўра, миллий терма жамоамиз ушбу йирик футбол форумида муносиб иштирок этиш учун барча зарур салоҳиятга эга.
Дмитрий Ан: «Гуруҳдаги барча рақибларни мағлуб этса бўлади»
Дмитрий Ан миллий жамоамизнинг энг биринчи галдаги вазифаси — кейинги босқич йўлланмасини қўлга киритиш эканлигини алоҳида эътироф этди:
«Ўзбекистон миллий терма жамоасидан ЖЧ-2026 мусобақасида гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўтишини кутмоқдаман. Бунинг учун йигитларда имконият етарли. Тўғри, айрим ёш футболчиларда бундай йирик саҳнада ҳаяжон кузатилиши табиий ҳол, бироқ таркибдаги тажрибали ўйинчилар жамоани ўз ортидан эргаштириб, ўз даражаларини кўрсата олишади.
Менинг фикримча, гуруҳдаги барча рақибларга қарши бемалол ўйнаш ва улардан ўтиш мумкин. Энг асосийси — футболчиларимизнинг руҳий жиҳатдан бақувватлиги, спорт омади ва рақиб номидан чўчимасликдир. Гуруҳ таркиби бундан яхшироқ ёки ёмонроқ ҳам бўлиши мумкин эди. Нима бўлган тақдирда ҳам, биз ватандошларимизни охиригача қўллаб-қувватлаймиз, ахир бу бизнинг мундиалдаги дебютимиз! У ерда ўзбек мухлисларининг армияси ҳам жамоамизга чинакам қанот бўлади».
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Ўзбекистон терма жамоасининг тарихий ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги рақиблари ва мусобақа муддатлари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа мезбонлари бўлган давлатлар
Мундиал ўтказиладиган муддат
Миллий жамоамизнинг гуруҳдаги рақиблари
Файзуллаевнинг ҳозирги клуби
Мураббий Дмитрий Аннинг асосий кутгани
АҚШ, Канада ва Мексика
11 июндан — 19 июлгача (2026 йил)
• Португалия
• Колумбия
• Конго ДР
«Истанбул Башакшеҳир»
(Туркия)
Гуруҳ босқичидан чиқиш ва руҳий тайёргарлик
Тарихий дебют ва океан ортидаги масъулиятли юриш
Футболчиларимиз ушбу нуфузи баланд мусобақанинг «D» гуруҳида жаҳон футболи грандларидан бири Португалия, Жанубий Америка вакили Колумбия ҳамда африкалик кучли рақиб — Конго Демократик Республикаси терма жамоаларига қарши матонатли баҳсларда майдонга тушадилар. Мусобақа 11 июндан 19 июлга қадар давом этишини инобатга олсак, олдинда бизни бир ойлик унутилмас футбол ҳарорати кутмоқда. Океан ортидаги стадионларда минглаб ўзбекистонлик ишқибозларнинг бевосита қўллаб-қувватлаши ҳам вакилларимизга қўшимча куч бағишлаши шубҳасиз.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ учрашувлари, Вакилларимиз иштирокидаги ўйинлар таҳлили, эксклюзив муносабатлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…