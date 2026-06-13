Геофф Ҳурст: Гарри Кейн Жаҳон чемпионати финалида хет-трик қайд этиши мумкин
Англия терма жамоасининг 1966-йилдаги афсонаси Сир Геофф Ҳурст миллий жамоа сардори Гарри Кейн унинг тарихий натижасини такрорлаб, Жаҳон чемпионати финалида хет-трик қайд этишига ишонмоқда. Ҳурстнинг фикрича, айнан Бавария ҳужумчиси Англиянинг 60 йиллик совринсиз сериясига чек қўядиган асосий фигура бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Геофф Ҳурст ҳозирга қадар Жаҳон чемпионати финалида ғалаба келтирувчи хет-трик қайд этган ягона футболчи бўлиб турибди. У 1966-йили Ғарбий Германия устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабада учта гол уриб, мамлакатга ягона чемпионликни тақдим этган эди. Ўша таркибдан ҳаёт бўлган сўнгги вакил сифатида Ҳурст ўз рекордини Гарри Кейн билан баҳам кўришга тайёрлигини билдирди.
Даилй Маил нашрига берган интервюсида Ҳурст шундай деди: "Агар биз ғалаба қозонсак, бу мени ҳайрон қолдирмайди. Кейн финалда учта гол уришига ҳам шубҳам йўқ. Мен бунга ҳасад қилмайман, аксинча, бу яна содир бўлса, мендан бахтлироқ инсон бўлмайди". Кейн айни дамда 79 та гол билан Англия тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиб турибди.
Шу билан бирга, Ҳурст янги бош мураббий Томас Тухель қўл остидаги жамоада барча масъулият фақатгина 32 ёшли ҳужумчи зиммасига тушмаслиги кераклигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ғалаба учун фақат бир киши эмас, бутун жамоа ҳаракат қилиши лозим. Ҳурстнинг фикрича, клублар миқёсидаги муваффақиятларидан қатъи назар, Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш Кейнни бутун дунё кўз ўнгида афсонага айлантиради.
…