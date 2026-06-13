Арбелоа «Фулхэм» клуби бош мураббийи этиб тайинланиши кутилмоқда
Европа футболида трансфер ойнаси нафақат юлдуз футболчилар, балки таниқли мураббийлар учун ҳам қизғин ва кутилмаган бурилишлар тақдим этмоқда. Дунёнинг энг нуфузли чемпионати ҳисобланган Англия Премьер-лигасида навбатдаги шов-шувли мураббийлик тайинлови амалга ошиш арафасида турибди. Машҳур инсайдер, Marca нашри журналисти Маттео Мореттонинг тарқатган сўнгги эксклюзив хабарига кўра, Мадриднинг «Реал» клуби собиқ устози Альваро Арбелоа яқин орада Лондоннинг «Фулхэм» жамоаси тизгинини ўз қўлига олиши мумкин.
Мадридлик мухлисларнинг ёқимтойига айланган испаниялик мутахассиснинг туманли Альбионга йўл олаётгани ҳақидаги хабар инглиз футболи ишқибозлари ўртасида катта қизиқиш уйғотди.
Музокаралар якуний паллага кирди: Фақат майда деталлар қолди
Олинган энг сўнгги маълумотларга қараганда, испаниялик мутахассиснинг манфаатларини ҳимоя қилаётган расмий вакиллар — Оскар Рибот ҳамда Луис Алонсо айни кунларда Лондон клуби раҳбарияти билан фаол мулоқот олиб бормоқда. Клуб ва мураббий ўртасидаги музокаралар жуда тезкор суръатларда ва ижобий руҳда кечмоқда. Инсайдерларнинг таъкидлашича, айни пайтда томонлар шартноманинг фақатгина айрим майда деталлари ва техник бандлари бўйича узил-кесил тўхтамга келишса кифоя.
Ҳам «Фулхэм» раҳбарияти, ҳам Арбелоанинг яқин атрофидаги инсонлар яқин бир неча кун ичида тўлиқ ўзаро келишувга эришилишига ва расмий шартномага имзо чекилишига қатъий ишонч билдиришмоқда.
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Альваро Арбелоанинг сўнгги фаолияти ва Лондон клубига ўтиш музокаралари тафсилотлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Номзод мураббий
Собиқ клуби
«Реал»дан бўшатилган сана
Музокара олиб бораётган вакиллари
Янги иш жойи бўлиши кутилаётган клуб
Маълумот тарқатган манба
Альваро Арбелоа
«Реал Мадрид»
(Испания)
2026 йил 9 июнь
Оскар Рибот ва Луис Алонсо
«Фулхэм»
(Англия Премьер-лигаси)
Marca журналисти
Маттео Моретто
Лондонлик «арилар» учун янги нажот қалъаси
Эслатиб ўтамиз, Альваро Арбелоа кутилмаганда кўрсатилган қониқарсиз натижалар ҳамда раҳбарият билан юзага келган айрим келишмовчиликлар сабабли, яқиндагина — жорий йилнинг 9 июнь санасида Мадриднинг «Реал» клубидаги бош мураббийлик лавозимидан расман озод этилган эди. Бироқ испаниялик ёш ва амбицияларга бой устоз узоқ вақт ишсиз қолишни истамади. Унинг замонавий тактик қарашлари ва футболчилар билан тил топишишдаги юксак маҳорати АПЛда ўз ўрнини мустаҳкамлашга ҳаракат қилаётган «Фулхэм» клуби лойиҳасига тўлиқ мос келади.
Мухлислар учун қизиқ: Испания футболи мактабининг ёрқин вакили бўлган Арбелоанинг Англияга кўчиб ўтиши, Премьер-лигадаги шиддатли рақобатни янада қизиқарли ва жозибали тус олишига хизмат қилиши шубҳасиз. Лондонликлар ушбу тайинлов орқали турнир жадвалида юқори поғоналарга кўтарилишни мақсад қилган.
Альваро Арбелоанинг Лондондаги янги саёҳати, «Фулхэм» клубининг АПЛдаги трансфер юришлари, Европадаги энг шов-шувли мураббийлик истеъфолари ва спорт оламига оид энг иссиқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…