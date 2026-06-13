Арбелоа «Фулхэм» клуби бош мураббийи этиб тайинланиши кутилмоқда

·0·Спорт
Арбелоа «Фулхэм» клуби бош мураббийи этиб тайинланиши кутилмоқда

Европа футболида трансфер ойнаси нафақат юлдуз футболчилар, балки таниқли мураббийлар учун ҳам қизғин ва кутилмаган бурилишлар тақдим этмоқда. Дунёнинг энг нуфузли чемпионати ҳисобланган Англия Премьер-лигасида навбатдаги шов-шувли мураббийлик тайинлови амалга ошиш арафасида турибди. Машҳур инсайдер, Marca нашри журналисти Маттео Мореттонинг тарқатган сўнгги эксклюзив хабарига кўра, Мадриднинг «Реал» клуби собиқ устози Альваро Арбелоа яқин орада Лондоннинг «Фулхэм» жамоаси тизгинини ўз қўлига олиши мумкин.

Мадридлик мухлисларнинг ёқимтойига айланган испаниялик мутахассиснинг туманли Альбионга йўл олаётгани ҳақидаги хабар инглиз футболи ишқибозлари ўртасида катта қизиқиш уйғотди.

Музокаралар якуний паллага кирди: Фақат майда деталлар қолди

Олинган энг сўнгги маълумотларга қараганда, испаниялик мутахассиснинг манфаатларини ҳимоя қилаётган расмий вакиллар — Оскар Рибот ҳамда Луис Алонсо айни кунларда Лондон клуби раҳбарияти билан фаол мулоқот олиб бормоқда. Клуб ва мураббий ўртасидаги музокаралар жуда тезкор суръатларда ва ижобий руҳда кечмоқда. Инсайдерларнинг таъкидлашича, айни пайтда томонлар шартноманинг фақатгина айрим майда деталлари ва техник бандлари бўйича узил-кесил тўхтамга келишса кифоя.

Ҳам «Фулхэм» раҳбарияти, ҳам Арбелоанинг яқин атрофидаги инсонлар яқин бир неча кун ичида тўлиқ ўзаро келишувга эришилишига ва расмий шартномага имзо чекилишига қатъий ишонч билдиришмоқда.

Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Альваро Арбелоанинг сўнгги фаолияти ва Лондон клубига ўтиш музокаралари тафсилотлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Номзод мураббий

Собиқ клуби

«Реал»дан бўшатилган сана

Музокара олиб бораётган вакиллари

Янги иш жойи бўлиши кутилаётган клуб

Маълумот тарқатган манба

Альваро Арбелоа

«Реал Мадрид»


(Испания)

2026 йил 9 июнь

Оскар Рибот ва Луис Алонсо

«Фулхэм»


(Англия Премьер-лигаси)

Marca журналисти


Маттео Моретто

Лондонлик «арилар» учун янги нажот қалъаси

Эслатиб ўтамиз, Альваро Арбелоа кутилмаганда кўрсатилган қониқарсиз натижалар ҳамда раҳбарият билан юзага келган айрим келишмовчиликлар сабабли, яқиндагина — жорий йилнинг 9 июнь санасида Мадриднинг «Реал» клубидаги бош мураббийлик лавозимидан расман озод этилган эди. Бироқ испаниялик ёш ва амбицияларга бой устоз узоқ вақт ишсиз қолишни истамади. Унинг замонавий тактик қарашлари ва футболчилар билан тил топишишдаги юксак маҳорати АПЛда ўз ўрнини мустаҳкамлашга ҳаракат қилаётган «Фулхэм» клуби лойиҳасига тўлиқ мос келади.

Мухлислар учун қизиқ: Испания футболи мактабининг ёрқин вакили бўлган Арбелоанинг Англияга кўчиб ўтиши, Премьер-лигадаги шиддатли рақобатни янада қизиқарли ва жозибали тус олишига хизмат қилиши шубҳасиз. Лондонликлар ушбу тайинлов орқали турнир жадвалида юқори поғоналарга кўтарилишни мақсад қилган.

Альваро Арбелоанинг Лондондаги янги саёҳати, «Фулхэм» клубининг АПЛдаги трансфер юришлари, Европадаги энг шов-шувли мураббийлик истеъфолари ва спорт оламига оид энг иссиқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилия президенти терма жамоани чемпионлик шоҳсупасига чорладиБразилия президенти терма жамоани чемпионлик шоҳсупасига чорладиБугун, 18:43Рубен Аморим Милан бош мураббийига айланиши кутилмоқдаРубен Аморим Милан бош мураббийига айланиши кутилмоқдаБугун, 17:54Стюарт Пирс Деклан Рисени Англия терма жамоасида етакчиликни қўлга олишга чақирдиСтюарт Пирс Деклан Рисени Англия терма жамоасида етакчиликни қўлга олишга чақирдиБугун, 17:34Жаҳон чемпионати олдидан Гарри Кейн ва Жуд Беллингемнинг бутсаси ўғирландиЖаҳон чемпионати олдидан Гарри Кейн ва Жуд Беллингемнинг бутсаси ўғирландиБугун, 17:33Анчелотти Бразилия термасининг мундиалдаги илк ўйини олдидан баёнот бердиАнчелотти Бразилия термасининг мундиалдаги илк ўйини олдидан баёнот бердиБугун, 17:24Мишел Салгадо: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ўхшашлик ҳайратланарлиМишел Салгадо: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ўхшашлик ҳайратланарлиБугун, 17:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди