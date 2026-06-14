Карло Анчелотти Марокаш билан учрашувдаги дурангдан сўнг баёнот берди

·48·Спорт
Карло Анчелотти Марокаш билан учрашувдаги дурангдан сўнг баёнот берди

АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида старт олган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси илк кунларданоқ миллионлаб мухлисларга кутилмаган ва ҳаяжонли лаҳзаларни тақдим этмоқда. «C» гуруҳининг 1-тури доирасида дунёнинг беш карра чемпионлари — Бразилия миллий терма жамоаси Африка қитъасининг кучли вакили Марокаш билан куч синашиб, жанговар 1:1 ҳисобидаги дурангга имзо чеккан эди. Ушбу қизиқарли ва тактик баҳс якунига етгач, «пентакампеонлар» устози Карло Анчелотти матбуот анжуманида иштирок этиб, шогирдларининг ўйини ва йўқотилган очколар ҳақида куйинб гапирди.

Машҳур маҳаллий Globo нашри хабарига кўра, таниқли италиялик мутахассис жамоанинг камчиликларини очиқ тан олди.

«Бизда имкониятлар бўлди, аммо ҳали кўп ишлашимиз керак»

Карло Анчелотти Марокаш терма жамоаси кўрсатган қаршилик ва ўз шогирдларининг ҳаракатига тўхталар экан, шундай деди:

«Афсуски, учрашувнинг дастлабки бўлимида жамоамиз кутилгандек мазмунли ўйин намойиш эта олмади, йигитлар майдонда бироз бўшашишди. Бироқ иккинчи таймга келиб, вазиятни сезиларли даражада ўнглашга ва ўйин тизгинини ўз қўлимизга олишга муваффақ бўлдик.

Бизда рақиб дарвозасини ишғол қилиш ва ғалабани илиб кетиш учун бир қатор қулай имкониятлар юзага келганди, аммо улардан унумли фойдалана олмадик. Олдимизда турган мақсадларга эришиш учун ҳали кўп нарсаларни яхшилашимиз ва ўз устимизда тинимсиз ишлашимиз зарурлигини яхши англаб турибмиз».

Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Бразилия терма жамоасининг тарихий рекорди ва гуруҳ босқичидаги кейинги қайноқ баҳслари тақвими билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Терма жамоа номи

Илк турдаги рақиб ва натижа

Расмий баёнот чоп этган манба

Тарихий анъана ва рекорд

2-турдаги учрашув ва санаси

3-турдаги ҳал қилувчи баҳс

Бразилия


(Пентакампеонлар)

Марокаш


(1:1, дуранг)

Globo нашри


(Бразилия)

1934 йилдан буён ЖЧ старт ўйинларида мағлуб бўлмаган

Гаитига қарши


(20 июнь куни)

Шотландияга қарши


(25 июнь куни)

Марокаш


(Африка вакили)

Бразилия


(1:1, дуранг)

Африканинг энг шиддатли жамоаларидан бири

Шотландияга қарши


(20 июнь куни)

Гаитига қарши


(25 июнь куни)

Асрларга татигулик тарихий анъана ва олдиндаги ҳал қилувчи учрашувлар

Гарчи ушбу дуранг натижа бразилиялик мухлисларни бироз хафа қилган бўлса-да, «сариқ-яшиллар» ўзларининг қарийб бир асрлик буюк анъаналарини сақлаб қолишга муваффақ бўлишди. Зеро, Жаҳон чемпионатлари тарихи таҳлил қилинганда, Бразилия миллий терма жамоаси олис 1934 йилдан буён дунё биринчилигининг очилиш ва илк старт учрашувларида умуман мағлубият аламини тотмай келаётган ягона гранд ҳисобланади.

Навбатдаги қайноқ баҳслар тақвими: «C» гуруҳида интрига энди авжига чиқмоқда. Очко йўқотган Карло Анчелотти шогирдлари 2-тур доирасида жорий йилнинг 20 июнь куни Гаити терма жамоасига қарши майдонга тушсалар, гуруҳ босқичининг сўнгги 3-турида — 25 июнь санасида Шотландия вакиллари билан куч синашадилар. Марокаш терма жамоаси эса мос равишда аввалига 20 июнда Шотландия билан, сўнгра 25 июнь куни Гаити термасига қарши яшил майдонда баҳс олиб боради.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, Карло Анчелоттининг эксклюзив тактик юришлари, ўйинлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Карло АнчелоттиБразилияМароккоFIFA Jahon chempionatiГлобо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арман Царукян Тони Фергюсонни муддатидан олдин мағлуб этди (видео)Арман Царукян Тони Фергюсонни муддатидан олдин мағлуб этди (видео)Бугун, 08:08Марокаш бош мураббийи Бразилия билан дуранг ўйиндан кейин баёнот бердиМарокаш бош мураббийи Бразилия билан дуранг ўйиндан кейин баёнот бердиБугун, 07:32Муҳаммад Салах ва Миср терма жамоаси: Жаҳон чемпионатидаги омадсизликка чек қўйиладими?Муҳаммад Салах ва Миср терма жамоаси: Жаҳон чемпионатидаги омадсизликка чек қўйиладими?Бугун, 07:20Муҳиддин Мамажонов жароҳат сабаб чемпионлик камарини бой берди (видео)Муҳиддин Мамажонов жароҳат сабаб чемпионлик камарини бой берди (видео)Бугун, 07:02Octagon 87: Азамат Нуфтиллаев чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)Octagon 87: Азамат Нуфтиллаев чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)Бугун, 06:55Octagon 87: Жасур "Тайсон" қозоғистонлик рақибини нокаутга учратди (видео)Octagon 87: Жасур "Тайсон" қозоғистонлик рақибини нокаутга учратди (видео)Бугун, 06:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди