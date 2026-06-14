Карло Анчелотти Марокаш билан учрашувдаги дурангдан сўнг баёнот берди
АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида старт олган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси илк кунларданоқ миллионлаб мухлисларга кутилмаган ва ҳаяжонли лаҳзаларни тақдим этмоқда. «C» гуруҳининг 1-тури доирасида дунёнинг беш карра чемпионлари — Бразилия миллий терма жамоаси Африка қитъасининг кучли вакили Марокаш билан куч синашиб, жанговар 1:1 ҳисобидаги дурангга имзо чеккан эди. Ушбу қизиқарли ва тактик баҳс якунига етгач, «пентакампеонлар» устози Карло Анчелотти матбуот анжуманида иштирок этиб, шогирдларининг ўйини ва йўқотилган очколар ҳақида куйинб гапирди.
Машҳур маҳаллий Globo нашри хабарига кўра, таниқли италиялик мутахассис жамоанинг камчиликларини очиқ тан олди.
«Бизда имкониятлар бўлди, аммо ҳали кўп ишлашимиз керак»
Карло Анчелотти Марокаш терма жамоаси кўрсатган қаршилик ва ўз шогирдларининг ҳаракатига тўхталар экан, шундай деди:
«Афсуски, учрашувнинг дастлабки бўлимида жамоамиз кутилгандек мазмунли ўйин намойиш эта олмади, йигитлар майдонда бироз бўшашишди. Бироқ иккинчи таймга келиб, вазиятни сезиларли даражада ўнглашга ва ўйин тизгинини ўз қўлимизга олишга муваффақ бўлдик.
Бизда рақиб дарвозасини ишғол қилиш ва ғалабани илиб кетиш учун бир қатор қулай имкониятлар юзага келганди, аммо улардан унумли фойдалана олмадик. Олдимизда турган мақсадларга эришиш учун ҳали кўп нарсаларни яхшилашимиз ва ўз устимизда тинимсиз ишлашимиз зарурлигини яхши англаб турибмиз».
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Бразилия терма жамоасининг тарихий рекорди ва гуруҳ босқичидаги кейинги қайноқ баҳслари тақвими билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Терма жамоа номи
Илк турдаги рақиб ва натижа
Расмий баёнот чоп этган манба
Тарихий анъана ва рекорд
2-турдаги учрашув ва санаси
3-турдаги ҳал қилувчи баҳс
Бразилия
(Пентакампеонлар)
Марокаш
(1:1, дуранг)
Globo нашри
(Бразилия)
1934 йилдан буён ЖЧ старт ўйинларида мағлуб бўлмаган
• Гаитига қарши
(20 июнь куни)
• Шотландияга қарши
(25 июнь куни)
Марокаш
(Африка вакили)
Бразилия
(1:1, дуранг)
—
Африканинг энг шиддатли жамоаларидан бири
• Шотландияга қарши
(20 июнь куни)
• Гаитига қарши
(25 июнь куни)
Асрларга татигулик тарихий анъана ва олдиндаги ҳал қилувчи учрашувлар
Гарчи ушбу дуранг натижа бразилиялик мухлисларни бироз хафа қилган бўлса-да, «сариқ-яшиллар» ўзларининг қарийб бир асрлик буюк анъаналарини сақлаб қолишга муваффақ бўлишди. Зеро, Жаҳон чемпионатлари тарихи таҳлил қилинганда, Бразилия миллий терма жамоаси олис 1934 йилдан буён дунё биринчилигининг очилиш ва илк старт учрашувларида умуман мағлубият аламини тотмай келаётган ягона гранд ҳисобланади.
Навбатдаги қайноқ баҳслар тақвими: «C» гуруҳида интрига энди авжига чиқмоқда. Очко йўқотган Карло Анчелотти шогирдлари 2-тур доирасида жорий йилнинг 20 июнь куни Гаити терма жамоасига қарши майдонга тушсалар, гуруҳ босқичининг сўнгги 3-турида — 25 июнь санасида Шотландия вакиллари билан куч синашадилар. Марокаш терма жамоаси эса мос равишда аввалига 20 июнда Шотландия билан, сўнгра 25 июнь куни Гаити термасига қарши яшил майдонда баҳс олиб боради.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, Карло Анчелоттининг эксклюзив тактик юришлари, ўйинлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…