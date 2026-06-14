Витиня Португалия фаворит эмаслигини, аммо чемпионликка даъвогарлигини айтди
Португалия миллий терма жамоасининг етакчи яримҳимоячиларидан бири Витиня Жаҳон чемпионати олдидан жамоасининг имкониятлари ҳақида фикр билдирди. “ПСЖ” футболчиси мундиалда Португалиядан катта натижа кутилаётганини тан олди, аммо жамоани турнирнинг асосий фаворити сифатида кўрмаслигини таъкидлади.
A Bola нашри келтирган маълумотга кўра, Витиня Португалия терма жамоасининг таркибий салоҳияти жуда юқори эканини айтди. Унинг фикрича, жамоада дунёнинг энг кучли клубларида тўп сураётган футболчилар кўп ва бу Португалияни ҳар қандай рақиб учун хавфли жамоага айлантиради.
“Португалия — энг юқори даражадаги жамоа. Миллий жамоада дунёнинг энг кучли клубларида ўйнайдиган кўплаб ажойиб футболчилар бор”, — деди Витиня.
Дарҳақиқат, Роберто Мартинес бошчилигидаги Португалия терма жамоаси ҳозирги кунда Европанинг энг кучли таркибларидан бирига эга. Жамоада тажрибали футболчилар билан бирга юқори даражадаги ёш юлдузлар ҳам бор. Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Рафаэл Леау, Жоау Феликс, Рубен Диаш, Витиня каби футболчилар ҳар қандай турнирда катта мақсадлар учун курашиш имконини беради.
Шу билан бирга, Витиня жамоа атрофидаги кутилмаларга эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда. У Португалия чемпионлик учун даъвогарлар қаторида эканини яширмади, аммо мундиалда асосий фаворит мақоми бошқа жамоаларда бўлиши мумкинлигини ҳам қайд этди.
“Биз чемпионлик учун даъвогармиз, аммо асосий фаворит эмасмиз. Мундиалда ўз салоҳиятимизни тўлиқ намоён қилишимиз керак”, — деди яримҳимоячи.
Бу фикр Португалия жамоасининг турнирга қандай руҳиятда келаётганини кўрсатади. Бир томондан, таркиб жуда кучли, мақсадлар катта ва мухлислар чемпионлик ҳақида ўйлашга ҳақли. Иккинчи томондан, Жаҳон чемпионатида фақат номлар билан ғалаба қозониб бўлмайди. Бу мусобақада ҳар бир ўйин алоҳида синов, ҳар бир хато эса жуда қимматга тушиши мумкин.
Португалия учун гуруҳ босқичи ҳам осон бўлмайди. Роберто Мартинес шогирдлари Ўзбекистон, Колумбия ва Конго Демократик Республикаси терма жамоалари билан бир гуруҳдан жой олган. Қоғозда Португалия гуруҳ фаворити сифатида кўриниши мумкин, аммо ҳар бир рақибнинг ўзига хос кучли жиҳатлари бор.
Колумбия техник ва жисмоний жиҳатдан кучли жамоа ҳисобланади. Конго ДР африкача атлетизм, тезлик ва курашчанлик билан хавф туғдириши мумкин. Ўзбекистон эса Жаҳон чемпионатида илк бор иштирок этаётган бўлса-да, кучли интизом, ёш иқтидорлар ва катта мотивацияга эга жамоа сифатида майдонга чиқади.
Португалия гуруҳдаги илк учрашувини 17 июнь куни Конго Демократик Республикасига қарши ўтказади. Бу ўйин жамоа учун турнирдаги старт нуқтаси бўлади. Катта мусобақаларда биринчи ўйин натижаси жамоанинг кейинги руҳиятига жиддий таъсир қилади. Шу сабабли Португалия илк баҳсда ишончли ўйин кўрсатишга ҳаракат қилади.
Витинянинг сўзларида эса ортиқча баландпарвозлик эмас, балки реал баҳолаш бор. У Португалиянинг кучига ишонади, аммо рақибларни менсимаслик хато бўлишини яхши тушунади. Жаҳон чемпионатида чемпион бўлиш учун фақат юлдузли таркиб эмас, балки барқарорлик, интизом, жамоавийлик ва ҳал қилувчи лаҳзаларда совуққонлик ҳам керак.
Португалия сўнгги йилларда йирик турнирларда доимо юқори мақсадлар билан иштирок этиб келмоқда. Европа чемпионатида ғолиблик тажрибаси, Миллатлар лигасидаги муваффақият ва дунё футболидаги юлдузлар авлоди бу жамоага катта ишонч беради. Аммо Жаҳон чемпионати — алоҳида босқич. Бу ерда ҳар бир рақиб бор кучини сарфлайди.
Ўзбекистон мухлислари учун эса Португалиянинг ушбу гуруҳда иштирок этиши алоҳида қизиқиш уйғотмоқда. Чунки миллий терма жамоамиз тарихда илк бор мундиал саҳнасига чиқади ва гуруҳ босқичида айнан шундай юлдузли жамоаларга қарши куч синашади. Витиня айтганидек, Португалия ўз салоҳиятини тўлиқ кўрсатишга интилса, Ўзбекистон ҳам ўз тарихий имкониятидан максимал фойдаланишга ҳаракат қилади.
Мундиалда фаворитлар кўп, аммо чемпионлик йўлида ҳар бир жамоа ўзини майдонда исботлаши керак. Витинянинг фикри Португалияда ишонч борлигини, бироқ ҳаддан ташқари хотиржамлик йўқлигини англатади. Бу эса катта турнир олдидан жамоа учун муҳим жиҳат.
Энди барча эътибор майдонга қаратилади. Португалия ўз юлдузлари билан чемпионлик сари юришни бошлайди, рақиблар эса бу жамоага қарши максимал куч билан ўйнайди. Витиня ва шериклари учун энг асосий вазифа — гапда эмас, майдонда ўз даражасини кўрсатиш.
…