«Манчестер Сити» «Челси» ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчи

·51·Спорт
«Манчестер Сити» «Челси» ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчи

Европа яшил майдонларида навбатдаги мавсум якунланиб, ёзги трансферлар ойнаси ўз эшикларини очган бир пайтда, қитъанинг энг кучли грандлари ўртасидаги яширин курашлар аллақачон бошланиб кетди. Айниқса, таркибни кучайтириш ва келаси мавсумда чемпионлик шоҳсупасига кўтарилишни мақсад қилган икки улкан клуб — Англиянинг «Манчестер Сити» ҳамда Германиянинг «Бавария» жамоалари трансфер бозорида жиддий юришни бошлашди. Нуфузли инсайдерлик нашрларининг маълум қилишича, ҳар икки гранд Лондоннинг «Челси» клубига тегишли бўлган маҳоратли ўнг қанот ҳимоячиси Мало Гюстонинг трансфери бўйича расмий равишда маълумот сўраб, мурожаат йўллаган.

Дунё футболидаги энг ишончли спорт порталларидан бири ҳисобланган «TEAMtalk» тарқатган хабарга кўра, ушбу трансфер сўрови Лондон гранди раҳбарияти томонидан катта қаршиликларга учраши кутилмоқда.

«Аристократлар»нинг қатъий қарори ва Хаби Алонсо фактори

Қитъанинг энг нуфузли жамоаларидан бўлаётган бундай жиддий чорловларга қарамай, «аристократлар» раҳбарияти ўзларининг 23 ёшли иқтидорли футболчисини ҳеч бир ҳолатда қўйиб юбормоқчи эмаслар. Клуб раҳбарлари Мало Гюстонинг лондонликлар сафида кўрсатаётган ўйинидан бутунлай мамнун ва уни сотувга қўйиш ҳақидаги таклифларни кўриб чиқишни ҳам истамаяпти.

Бу ердаги энг асосий сабаблардан бири сифатида — «Челси» клуби тизгинини ўз қўлига олган янги бош мураббий Хаби Алонсонинг шахсий режалари кўрсатилмоқда. Испаниялик машҳур мутахассис келаси мавсумда жамоанинг асосий тактик ўйинини айнан Мало Гюстонинг порлоқ иқтидори устига қурмоқчи ва унга ишончли устун сифатида таянмоқда. Шу боисдан лондонликлар франциялик ҳимоячининг жамоадаги юксак ўсишини муносиб тақдирлаш мақсадида, унга янада яхшиланган молиявий шартлар асосида янги узоқ муддатли шартнома таклиф қилиш бўйича музокараларга шай туришибди.

Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Мало Гюстонинг фаолиятига оид муҳим рақамлар, статистика ва унинг трансфер қиймати билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Футболчининг исми ва миллати

Унга қизиқаётган Европа грандлари

«Челси»даги янги бош мураббийи

Ўтган мавсумдаги умумий статистикаси

Шартнома муддати ва якуни

Тахминий бозор қиймати (Transfermarkt)

Мало Гюсто


(Франция)

«Манчестер Сити» (Англия)


«Бавария» (Германия)

Хаби Алонсо


(Испания)

49 та учрашув,


3 та гол ва 5 та голли узатма

2030 йилнинг


ёзига қадар амал қилади

35 миллион евро

Мало Гюсто: Рақамлар ва миллионлик шартнома ортидаги ҳақиқат

Ўтган сермаҳсул мавсум франциялик ёш юлдуз учун фаолиятидаги энг ёрқин даврлардан бири бўлди десак муболаға бўлмайди. Мало Гюсто «Челси» либосида барча нуфузли мусобақаларда жами 49 та расмий учрашувда майдонга тушиб, мудофаада мустаҳкам туриш билан бир қаторда, ҳужумларда ҳам фаол бўлди ва ўз ҳисобига 3 та гол ҳамда 5 та самарали голли узатмани ёздириб қўйишга муваффақ бўлди.

Ҳозирги вақтда иқтидорли футболчининг Лондон клуби билан амалдаги меҳнат шартномаси 2030 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган бўлиб, раҳбарият ушбу муддатни янада узайтириш устида бош қотирмоқда. Футбол оламининг энг нуфузли баҳолаш портали ҳисобланган «Transfermarkt» маълумотларига кўра, айни пайтда франциялик ҳимоячининг трансфер бозоридаги нақд қиймати 35 миллион еврони ташкил этмоқда. Бироқ «Челси» уни бундан анча юқори маблағга ҳам сотишни хаёлига келтираётгани йўқ.

Европа футболидаги энг қайноқ ёзги трансферлар, Хаби Алонсо ва Энцо Маресканинг янги тактик юришлари, ўйинлар шарҳи ва спорт оламига оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Манчестер СитиЧелсиМало ГюстоХаби АлонсоБавария Мюнхен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Перес «Олтин тўп» соҳиби Усмон Дембелени «Реал»га олиб келмоқчи...Перес «Олтин тўп» соҳиби Усмон Дембелени «Реал»га олиб келмоқчи...Бугун, 10:47Виталий Денисов Ўзбекистоннинг мундиалдаги имкониятини баҳолади...Виталий Денисов Ўзбекистоннинг мундиалдаги имкониятини баҳолади...Бугун, 10:40Арсенал Марокашнинг янги юлдузи Айёуб Боуадди учун 70 миллион евро сарфлашга тайёрАрсенал Марокашнинг янги юлдузи Айёуб Боуадди учун 70 миллион евро сарфлашга тайёрБугун, 10:32Флорентино Перес Родрининг «Реал»га трансфер қилинишига шахсан тақиқ қўйдиФлорентино Перес Родрининг «Реал»га трансфер қилинишига шахсан тақиқ қўйдиБугун, 10:23Қозоғистонлик собиқ футболчи Ўзбекистоннинг имкониятини баҳолади...Қозоғистонлик собиқ футболчи Ўзбекистоннинг имкониятини баҳолади...Бугун, 10:13Витиня Португалия фаворит эмаслигини, аммо чемпионликка даъвогарлигини айтдиВитиня Португалия фаворит эмаслигини, аммо чемпионликка даъвогарлигини айтдиБугун, 09:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?