«Манчестер Сити» «Челси» ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчи
Европа яшил майдонларида навбатдаги мавсум якунланиб, ёзги трансферлар ойнаси ўз эшикларини очган бир пайтда, қитъанинг энг кучли грандлари ўртасидаги яширин курашлар аллақачон бошланиб кетди. Айниқса, таркибни кучайтириш ва келаси мавсумда чемпионлик шоҳсупасига кўтарилишни мақсад қилган икки улкан клуб — Англиянинг «Манчестер Сити» ҳамда Германиянинг «Бавария» жамоалари трансфер бозорида жиддий юришни бошлашди. Нуфузли инсайдерлик нашрларининг маълум қилишича, ҳар икки гранд Лондоннинг «Челси» клубига тегишли бўлган маҳоратли ўнг қанот ҳимоячиси Мало Гюстонинг трансфери бўйича расмий равишда маълумот сўраб, мурожаат йўллаган.
Дунё футболидаги энг ишончли спорт порталларидан бири ҳисобланган «TEAMtalk» тарқатган хабарга кўра, ушбу трансфер сўрови Лондон гранди раҳбарияти томонидан катта қаршиликларга учраши кутилмоқда.
«Аристократлар»нинг қатъий қарори ва Хаби Алонсо фактори
Қитъанинг энг нуфузли жамоаларидан бўлаётган бундай жиддий чорловларга қарамай, «аристократлар» раҳбарияти ўзларининг 23 ёшли иқтидорли футболчисини ҳеч бир ҳолатда қўйиб юбормоқчи эмаслар. Клуб раҳбарлари Мало Гюстонинг лондонликлар сафида кўрсатаётган ўйинидан бутунлай мамнун ва уни сотувга қўйиш ҳақидаги таклифларни кўриб чиқишни ҳам истамаяпти.
Бу ердаги энг асосий сабаблардан бири сифатида — «Челси» клуби тизгинини ўз қўлига олган янги бош мураббий Хаби Алонсонинг шахсий режалари кўрсатилмоқда. Испаниялик машҳур мутахассис келаси мавсумда жамоанинг асосий тактик ўйинини айнан Мало Гюстонинг порлоқ иқтидори устига қурмоқчи ва унга ишончли устун сифатида таянмоқда. Шу боисдан лондонликлар франциялик ҳимоячининг жамоадаги юксак ўсишини муносиб тақдирлаш мақсадида, унга янада яхшиланган молиявий шартлар асосида янги узоқ муддатли шартнома таклиф қилиш бўйича музокараларга шай туришибди.
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Мало Гюстонинг фаолиятига оид муҳим рақамлар, статистика ва унинг трансфер қиймати билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчининг исми ва миллати
Унга қизиқаётган Европа грандлари
«Челси»даги янги бош мураббийи
Ўтган мавсумдаги умумий статистикаси
Шартнома муддати ва якуни
Тахминий бозор қиймати (Transfermarkt)
Мало Гюсто
(Франция)
• «Манчестер Сити» (Англия)
• «Бавария» (Германия)
Хаби Алонсо
(Испания)
49 та учрашув,
3 та гол ва 5 та голли узатма
2030 йилнинг
ёзига қадар амал қилади
35 миллион евро
Мало Гюсто: Рақамлар ва миллионлик шартнома ортидаги ҳақиқат
Ўтган сермаҳсул мавсум франциялик ёш юлдуз учун фаолиятидаги энг ёрқин даврлардан бири бўлди десак муболаға бўлмайди. Мало Гюсто «Челси» либосида барча нуфузли мусобақаларда жами 49 та расмий учрашувда майдонга тушиб, мудофаада мустаҳкам туриш билан бир қаторда, ҳужумларда ҳам фаол бўлди ва ўз ҳисобига 3 та гол ҳамда 5 та самарали голли узатмани ёздириб қўйишга муваффақ бўлди.
Ҳозирги вақтда иқтидорли футболчининг Лондон клуби билан амалдаги меҳнат шартномаси 2030 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган бўлиб, раҳбарият ушбу муддатни янада узайтириш устида бош қотирмоқда. Футбол оламининг энг нуфузли баҳолаш портали ҳисобланган «Transfermarkt» маълумотларига кўра, айни пайтда франциялик ҳимоячининг трансфер бозоридаги нақд қиймати 35 миллион еврони ташкил этмоқда. Бироқ «Челси» уни бундан анча юқори маблағга ҳам сотишни хаёлига келтираётгани йўқ.
Европа футболидаги энг қайноқ ёзги трансферлар, Хаби Алонсо ва Энцо Маресканинг янги тактик юришлари, ўйинлар шарҳи ва спорт оламига оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…