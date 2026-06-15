Хаверц Кюрасао билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб эътироф этилди
Шимолий Америка яшил майдонларида старт олган ЖЧ-2026 мусобақаси илк кунларданоқ футбол мухлисларига ҳақиқий голлар шоусини тақдим этмоқда. Аввалроқ хабар берганимиздек, «E» гуруҳининг 1-турида турнир бош фаворитларидан бири ҳисобланган Германия терма жамоаси Кюрасао устидан 7:1 ҳисобида иродали ва йирик ғалабани қўлга киритган эди. Халқаро футбол ассоциацияси (ФИФА) расмий сайтининг берган маълумотига кўра, ушбу сермаҳсул ва шиддатли баҳснинг энг мазмунли ўйин кўрсатган «энг яхши футболчиси» (Man of the Match) номи аниқланди. Бу шарафга немисларнинг тажрибали ҳужумчиси Кай Хаверц лойиқ деб топилди.
Немис «машинаси»нинг тўпураридан ажойиб бенефис
Бугунги кунда 29 ёшни қаршилаган маҳоратли форвард учрашув давомида ўзининг юқори даражадаги маҳоратини намойиш этиб, рақиб дарвозасига иккита ажойиб гол киритишга муваффақ бўлди. Хаверцнинг ушбу дубли немис «машинаси»нинг мусобақадаги илк даҳшатли зафарига жуда муносиб пойдевор бўлиб хизмат қилди:
Биринчи зарба: Мураббийлар режасини аъло даражада бажарган Кай, дастлаб биринчи бўлимнинг асосий вақтига ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда пенальтидан гол урди ва жамоасини хотиржамлик билан танаффусга олиб чиқди.
Иккинчи зарба: Учрашув тақдири деярли ҳал бўлиб улгурган бир пайтда, баҳснинг сўнгги дақиқалари остида Хаверц яна бир бор саҳнага чиқди ва ўзининг иккинчи, жамоасининг эса якуний голларидан бирини рақиб тўрига жойлаб қўйди.
Қуйидаги махсус спорт таҳлили жадвали орқали «E» гуруҳидаги айни пайтдаги турнир жадвали, кейинги тур тақвими ва ушбу гуруҳнинг бошқа вакиллари ҳақидаги маълумотлар билан танишиб чиқишингиз мумкин:
Гуруҳдаги мақом ва жамоалар
Жорий тўпланган очколар
Навбатдаги 2-тур баҳслари
Учрашувлар бўлиб ўтадиган расмий сана
Гуруҳнинг бошқа кучли вакиллари
Баҳсдаги бошқа гол муаллифлари
Германия
(Яққол пешқадам)
3 очко
Германия – Кот-д'Ивуар
2026 йил 20 июнь
Эквадор
Л. Нмеча, Н. Шлоттербек, Ж. Мусиала, Браун, Д. Ундав
Кюрасао
(Аутсайдер мақомида)
0 очко
Кюрасао – Эквадор
2026 йил 21 июнь
Кот-д'Ивуар
Комененция
(Кюрасао сафидаги ягона гол)
«E» гуруҳида кураш қизғин: Олдинда бизни нималар кутмоқда?
Ушбу йирик зафардан сўнг Юлиан Нагельсманн шогирдлари 3 очко ҳамда тўплар нисбатидаги улкан фарқ эвазига «E» гуруҳининг мутлақ пешқадамига айланиб олишди. Тўплар рекордини бой берган Кюрасао эса ҳозирча очкосиз жадвалнинг энг сўнгги поғонасини банд этиб турибди. Аммо улар учун ҳали ҳеч нарса йўқолган эмас.
Мазкур тўртликнинг иккинчи жуфтлигида Жанубий Америка вакили Эквадор ҳамда Африка қитъасининг шиддатли жамоаси Кот-д'Ивуар ўзаро баҳс олиб боришди. Ушбу учрашувда Кот-д'Ивуар миллий жамоаси Эквадор устидан 1:0 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди. Ягона голга 90-дақиқада Амад Диалло муаллифлик қилди.
Эслатиб ўтамиз, Кюрасаога қарши учрашувда Германия терма жамоаси таркибида Лукас Нмеча, Нико Шлоттербек, Жамол Мусиала, Браун ва Денис Ундавлар ҳам биттадан гол уриб, ўз номларини таблога ёздириб қўйишган эди. Кюрасаоликларнинг тарихий юзини эса ягона жавоб тўпини киритган Комененция сақлаб қолди. Олдинда бизни янада шиддатли 2-тур баҳслари кутмоқда!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, учрашувларнинг энг яхши футболчилари, кутилмаган дубллар ва спорт оламига оид энг ишончли, эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…