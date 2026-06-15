Илия Топурия Ислам Махачевга қарши жанг учун неча миллион сўраган эди?
Дунёнинг энг нуфузли аралаш яккакурашлар промоушени ҳисобланган UFC оламида навбатдаги катта молиявий шов-шув ва камарлар тўқнашуви атрофидаги сирлар ошкор бўлди. Океан ортида ташкил этилаётган, мухлислар интиқлик билан кутаётган йирик «UFC Freedom 250» юбилей турнирининг марказий жанги нега бекор қилингани ва нима сабабдан буткул бошқа жуфтлик октагонга чиқадиган бўлгани маълум бўлди. Испаниялик таниқли ва мағлубиятсиз спортчи Илия Топурия россиялик енгил вазн қироли Ислам Махачевга қарши кечиши кутилган супер-жанг учун ўта улкан маблағ талаб қилгани очиқланди.
20 миллион долларлик шарт ва рад этилган келишув
Германия ва Испания спорти нашрларида катта муҳокамаларга сабаб бўлган ушбу воқелик ҳақида енгил вазн тоифасида амалдаги UFC чемпиони Ислам Махачев машҳур блогер Адам Зубайраевга берган эксклюзив интервьюсида батафсил сўзлаб берди. Маълум бўлишича, лига раҳбарияти ушбу икки чемпион ўртасидаги мега-жангни ташкил этиш учун бор имкониятини ишга солган.
Ислам Махачев бўлиб ўтган яширин музокараларни қуйидагича баён этди:
«Лига мутасаддилари менга алоқага чиқиб, Илия Топурияга қарши жанг ўтказиш таклифини беришди. Мен ҳеч қандай иккиланишларсиз ушбу таклифга розилик билдирдим. Бироқ эртаси куни ташкилотчилар яна қўнғироқ қилишиб, вазият ўзгарганини айтишди. Маълум бўлишича, „Эл Матадор“ (Топурия) ушбу тўқнашув учун нақд 20 миллион доллар кафолатланган гонорар талаб қилган. UFC раҳбарияти бундай катта суммани беришни истамагани сабабли таклиф рад этилган ва натижада бизнинг жанг кун тартибидан олиб ташланган».
Қуйидаги махсус ММА таҳлилий жадвали орқали «UFC Freedom 250» турнирининг янгиланган марказий жанги ва Ислам Махачевнинг октагонга қайтиш режалари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Жангчининг исм-шарифи
Жорий чемпионлик мақоми
Талаб қилинган рекорд гонорар
Турнирнинг янги марказий жанги
Мусобақанинг расмий санаси
Махачевнинг навбатдаги жанги (UFC 330)
Илия Топурия
(Испания вакили)
Дивизион чемпиони
20 миллион доллар
(Рад этилди)
Илия Топурия — Жастин Гэтжи
Эртага тонгда
(АҚШ мустақиллиги куни)
2026 йил 15 август
(Филадельфия шаҳрида)
Ислам Махачев
(Россия вакили)
Амалдаги вазн қироли
Келишувга тайёр эди
Тўқнашув бекор қилинди
Юбилей байрам шоуси
Рақиб номи ҳали расман
эълон қилинмаган
Бугунги тонгги ҳаяжон: Гэтжи «Эл Матадор»га қарши октагонга чиқади
Ушбу молиявий келишмовчиликлардан сўнг, UFC раҳбарияти тезкорлик билан Топурияга бошқа рақиб топди. Америка Мустақиллигининг 250 йиллигига бағишланган ушбу катта шоунинг бош воқеасида Илияга қарши дивизионнинг вақтинчалик чемпиони, ўта хавфли ва жанговар америкалик Жастин Гэтжи октагонга кўтариладиган бўлди. Мазкур супер тўқнашув бугун бўлиб ўтади ва миллионлаб мухлисларни экран қаршисига михлаши шубҳасиз.
Ўз навбатида, енгил вазн вакили Ислам Махачев ҳам машғулотларни тўхтатгани йўқ. У жорий йилнинг 15 август куни АҚШнинг Филадельфия шаҳрида ўтказилиши режалаштирилган «UFC 330» турнирида ўз камарини муносиб ҳимоя қилиш учун майдонга қайтади. Ҳозирча унинг чемпионлик унвони учун ким қаршилик кўрсатиши расман эълон қилинмаган бўлса-да, яқин кунларда рақиб номи маълум бўлиши кутилмоқда.
UFC оламидаги энг шов-шувли трансферлар, чемпионларнинг яширин миллион долларлик гонорарлари, октагондаги қайноқ тўқнашувлар ва спорт дунёсига оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…