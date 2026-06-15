Илия Топурия Ислам Махачевга қарши жанг учун неча миллион сўраган эди?

·36·Спорт
Илия Топурия Ислам Махачевга қарши жанг учун неча миллион сўраган эди?

Дунёнинг энг нуфузли аралаш яккакурашлар промоушени ҳисобланган UFC оламида навбатдаги катта молиявий шов-шув ва камарлар тўқнашуви атрофидаги сирлар ошкор бўлди. Океан ортида ташкил этилаётган, мухлислар интиқлик билан кутаётган йирик «UFC Freedom 250» юбилей турнирининг марказий жанги нега бекор қилингани ва нима сабабдан буткул бошқа жуфтлик октагонга чиқадиган бўлгани маълум бўлди. Испаниялик таниқли ва мағлубиятсиз спортчи Илия Топурия россиялик енгил вазн қироли Ислам Махачевга қарши кечиши кутилган супер-жанг учун ўта улкан маблағ талаб қилгани очиқланди.

20 миллион долларлик шарт ва рад этилган келишув

Германия ва Испания спорти нашрларида катта муҳокамаларга сабаб бўлган ушбу воқелик ҳақида енгил вазн тоифасида амалдаги UFC чемпиони Ислам Махачев машҳур блогер Адам Зубайраевга берган эксклюзив интервьюсида батафсил сўзлаб берди. Маълум бўлишича, лига раҳбарияти ушбу икки чемпион ўртасидаги мега-жангни ташкил этиш учун бор имкониятини ишга солган.

Ислам Махачев бўлиб ўтган яширин музокараларни қуйидагича баён этди:

«Лига мутасаддилари менга алоқага чиқиб, Илия Топурияга қарши жанг ўтказиш таклифини беришди. Мен ҳеч қандай иккиланишларсиз ушбу таклифга розилик билдирдим. Бироқ эртаси куни ташкилотчилар яна қўнғироқ қилишиб, вазият ўзгарганини айтишди. Маълум бўлишича, „Эл Матадор“ (Топурия) ушбу тўқнашув учун нақд 20 миллион доллар кафолатланган гонорар талаб қилган. UFC раҳбарияти бундай катта суммани беришни истамагани сабабли таклиф рад этилган ва натижада бизнинг жанг кун тартибидан олиб ташланган».

Қуйидаги махсус ММА таҳлилий жадвали орқали «UFC Freedom 250» турнирининг янгиланган марказий жанги ва Ислам Махачевнинг октагонга қайтиш режалари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Жангчининг исм-шарифи

Жорий чемпионлик мақоми

Талаб қилинган рекорд гонорар

Турнирнинг янги марказий жанги

Мусобақанинг расмий санаси

Махачевнинг навбатдаги жанги (UFC 330)

Илия Топурия


(Испания вакили)

Дивизион чемпиони

20 миллион доллар


(Рад этилди)

Илия Топурия — Жастин Гэтжи

Эртага тонгда


(АҚШ мустақиллиги куни)

2026 йил 15 август


(Филадельфия шаҳрида)

Ислам Махачев


(Россия вакили)

Амалдаги вазн қироли

Келишувга тайёр эди

Тўқнашув бекор қилинди

Юбилей байрам шоуси

Рақиб номи ҳали расман


эълон қилинмаган

Бугунги тонгги ҳаяжон: Гэтжи «Эл Матадор»га қарши октагонга чиқади

Ушбу молиявий келишмовчиликлардан сўнг, UFC раҳбарияти тезкорлик билан Топурияга бошқа рақиб топди. Америка Мустақиллигининг 250 йиллигига бағишланган ушбу катта шоунинг бош воқеасида Илияга қарши дивизионнинг вақтинчалик чемпиони, ўта хавфли ва жанговар америкалик Жастин Гэтжи октагонга кўтариладиган бўлди. Мазкур супер тўқнашув бугун бўлиб ўтади ва миллионлаб мухлисларни экран қаршисига михлаши шубҳасиз.

Ўз навбатида, енгил вазн вакили Ислам Махачев ҳам машғулотларни тўхтатгани йўқ. У жорий йилнинг 15 август куни АҚШнинг Филадельфия шаҳрида ўтказилиши режалаштирилган «UFC 330» турнирида ўз камарини муносиб ҳимоя қилиш учун майдонга қайтади. Ҳозирча унинг чемпионлик унвони учун ким қаршилик кўрсатиши расман эълон қилинмаган бўлса-да, яқин кунларда рақиб номи маълум бўлиши кутилмоқда.

UFC оламидаги энг шов-шувли трансферлар, чемпионларнинг яширин миллион долларлик гонорарлари, октагондаги қайноқ тўқнашувлар ва спорт дунёсига оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Илия ТопурияИслам МахачевЮФСАдам Зубайраев
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маурисио Руффи биринчи раунддаёқ Майкл Чендлерни нокаутга учратдиМаурисио Руффи биринчи раунддаёқ Майкл Чендлерни нокаутга учратдиБугун, 02:33Ўзбекистон ва бир қатор давлатлар УЕФА президентининг баёнотига қатъий раддия бердиЎзбекистон ва бир қатор давлатлар УЕФА президентининг баёнотига қатъий раддия бердиБугун, 02:26Жаҳон чемпионатида бугун тўртта қизиқ ўйин ўтказиладиЖаҳон чемпионатида бугун тўртта қизиқ ўйин ўтказиладиБугун, 02:16Томми Фьюри ўзидан 50 килограмм оғир рақибини мағлуб этдиТомми Фьюри ўзидан 50 килограмм оғир рақибини мағлуб этдиБугун, 01:55Кот-д'Ивуар сўнгги дақиқада гол уриб, Эквадорни мағлуб этдиКот-д'Ивуар сўнгги дақиқада гол уриб, Эквадорни мағлуб этдиБугун, 01:45Хаверц Кюрасао билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб эътироф этилдиХаверц Кюрасао билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб эътироф этилдиБугун, 01:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?