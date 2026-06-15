Жош Хокит иккинчи раундда Деррик Льюисни нокаутга учратди

·0·Спорт
Жош Хокит иккинчи раундда Деррик Льюисни нокаутга учратди

АҚШ мустақиллигининг шонли 250 йиллик юбилейи муносабати билан ташкил этилган «UFC Freedom 250» грандиоз турнири аралаш яккакураш ихлосмандларини чин маънода ҳайратга солишда давом этмоқда. Вашингтондаги нуфузли Оқ уй мажмуасида бўлиб ўтаётган ушбу тарихий спорт кечаси ўзининг муддатидан олдин тугаётган шиддатли жанглари билан ММА йилномасидан мустаҳкам ўрин оладиган бўлди. Турнир дастуридан ўрин олган навбатдаги вазн вакилларининг тўқнашуви ҳам октагонга йиғилган минглаб томошабинларни ўринларидан туриб олқишлашга мажбур қилди. Супероғир вазн тоифасининг икки нафар таниқли ва ваҳимали америкалик гигантлари — Жош Хокит ва тажрибали Деррик Льюис ўзаро куч синашишди.

Оғир вазнлилар тўқнашуви: Иккинчи раунддаги даҳшатли якун

Рингда умумий вазни икки юз эллик килограммдан ошувчи икки нафар баҳайбат спортчи пайдо бўлиши билан залда ҳақиқий жанговар муҳит юзага келди. Мухлислар «Қора маҳлуқ» (Деррик Льюис) ўзининг анъанавий даҳшатли зарбалари билан рақибини мағлуб этишини кутишган эди. Бироқ октагонда бутунлай бошқача манзара кузатилди. Биринчи раундда ҳар икки вакил кучли зарбалар билан бир-бирларини синовдан ўтказишди.

Баҳснинг иккинчи раунди давом этаётган бир пайтда, Жош Хокит рақибининг чарчоқ аломатлари ва ҳимоядаги хатосидан усталик билан фойдаланди. Унинг йўллаган аниқ, кучли ва даҳшатли комбинацияси Льюисни мувозанатдан чиқарди ва октагон тўшамасига қулатди. Ҳакам вазиятни баҳолаб, баҳсни зудлик билан тўхтатди ва Хокитнинг ёрқин зафарини қайд этди.

Қуйидаги расмий ММА таҳлили жадвали орқали «UFC Freedom 250» доирасида кечган ушбу супероғир вазн тўқнашуви ва турнирнинг ноёб рекорди билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва баҳс мақоми

Вазн тоифаси ва йўналиши

Ғалаба қозонган америкалик юлдуз

Мағлубиятга учраган собиқ даъвогар

Жанг якунланган раунд ва усул

Турнирнинг умумий нокаутлар серияси

UFC Freedom 250


(Юбилей байрам шоуси)

Супероғир вазн тоифаси


(Оғир вакиллар)

Жош Хокит

Деррик Льюис


(«Қора маҳлуқ»)

2-раунд, Нокаут


(Муддатидан олдин)

Кетма-кет 4 та жанг


(100% нокаутли кўрсаткич)

Тўртта жанг — тўртта даҳшатли нокаут!

Мазкур тўқнашувнинг якуни нафақат Жош Хокитнинг ғалабаси билан, балки ушбу юбилей турнирида қайд этилаётган ноёб ва даҳшатли статистика билан ҳам аҳамиятлидир. Гап шундаки, мазкур мусобақа доирасида ҳозиргача ўтказилган тўртта жангнинг барчаси муддатидан олдин, яъни айнан ёрқин нокаутлар билан якун топди. Жош Хокит ва Деррик Льюис баҳси ушбу шоудаги тўртинчи жангда қайд этилган тўртинчи гўзал нокаут бўлиб тарихга кирди. Оқ уй мезбонлик қилаётган байрамона турнир мухлисларга ҳақиқий адреналин улашишда давом этмоқда.

UFC октагонларидаги энг шов-шувли ва кутилмаган нокаутлар, оғир вазн гигантларининг шиддатли тўқнашувлари, спорт дунёсининг энг қайноқ марказларидан эксклюзив ҳисоботлар ва энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шон О'Мэлли иккинчи раундда Айманн Захабини нокаутга учратдиШон О'Мэлли иккинчи раундда Айманн Захабини нокаутга учратдиБугун, 04:10Маурисио Руффи биринчи раунддаёқ Майкл Чендлерни нокаутга учратдиМаурисио Руффи биринчи раунддаёқ Майкл Чендлерни нокаутга учратдиБугун, 02:33Ўзбекистон ва бир қатор давлатлар УЕФА президентининг баёнотига қатъий раддия бердиЎзбекистон ва бир қатор давлатлар УЕФА президентининг баёнотига қатъий раддия бердиБугун, 02:26Жаҳон чемпионатида бугун тўртта қизиқ ўйин ўтказиладиЖаҳон чемпионатида бугун тўртта қизиқ ўйин ўтказиладиБугун, 02:16Илия Топурия Ислам Махачевга қарши жанг учун неча миллион сўраган эди?Илия Топурия Ислам Махачевга қарши жанг учун неча миллион сўраган эди?Бугун, 02:07Томми Фьюри ўзидан 50 килограмм оғир рақибини мағлуб этдиТомми Фьюри ўзидан 50 килограмм оғир рақибини мағлуб этдиБугун, 01:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?