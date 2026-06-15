Жош Хокит иккинчи раундда Деррик Льюисни нокаутга учратди
АҚШ мустақиллигининг шонли 250 йиллик юбилейи муносабати билан ташкил этилган «UFC Freedom 250» грандиоз турнири аралаш яккакураш ихлосмандларини чин маънода ҳайратга солишда давом этмоқда. Вашингтондаги нуфузли Оқ уй мажмуасида бўлиб ўтаётган ушбу тарихий спорт кечаси ўзининг муддатидан олдин тугаётган шиддатли жанглари билан ММА йилномасидан мустаҳкам ўрин оладиган бўлди. Турнир дастуридан ўрин олган навбатдаги вазн вакилларининг тўқнашуви ҳам октагонга йиғилган минглаб томошабинларни ўринларидан туриб олқишлашга мажбур қилди. Супероғир вазн тоифасининг икки нафар таниқли ва ваҳимали америкалик гигантлари — Жош Хокит ва тажрибали Деррик Льюис ўзаро куч синашишди.
Оғир вазнлилар тўқнашуви: Иккинчи раунддаги даҳшатли якун
Рингда умумий вазни икки юз эллик килограммдан ошувчи икки нафар баҳайбат спортчи пайдо бўлиши билан залда ҳақиқий жанговар муҳит юзага келди. Мухлислар «Қора маҳлуқ» (Деррик Льюис) ўзининг анъанавий даҳшатли зарбалари билан рақибини мағлуб этишини кутишган эди. Бироқ октагонда бутунлай бошқача манзара кузатилди. Биринчи раундда ҳар икки вакил кучли зарбалар билан бир-бирларини синовдан ўтказишди.
Баҳснинг иккинчи раунди давом этаётган бир пайтда, Жош Хокит рақибининг чарчоқ аломатлари ва ҳимоядаги хатосидан усталик билан фойдаланди. Унинг йўллаган аниқ, кучли ва даҳшатли комбинацияси Льюисни мувозанатдан чиқарди ва октагон тўшамасига қулатди. Ҳакам вазиятни баҳолаб, баҳсни зудлик билан тўхтатди ва Хокитнинг ёрқин зафарини қайд этди.
Қуйидаги расмий ММА таҳлили жадвали орқали «UFC Freedom 250» доирасида кечган ушбу супероғир вазн тўқнашуви ва турнирнинг ноёб рекорди билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва баҳс мақоми
Вазн тоифаси ва йўналиши
Ғалаба қозонган америкалик юлдуз
Мағлубиятга учраган собиқ даъвогар
Жанг якунланган раунд ва усул
Турнирнинг умумий нокаутлар серияси
UFC Freedom 250
(Юбилей байрам шоуси)
Супероғир вазн тоифаси
(Оғир вакиллар)
Жош Хокит
Деррик Льюис
(«Қора маҳлуқ»)
2-раунд, Нокаут
(Муддатидан олдин)
Кетма-кет 4 та жанг
(100% нокаутли кўрсаткич)
Тўртта жанг — тўртта даҳшатли нокаут!
Мазкур тўқнашувнинг якуни нафақат Жош Хокитнинг ғалабаси билан, балки ушбу юбилей турнирида қайд этилаётган ноёб ва даҳшатли статистика билан ҳам аҳамиятлидир. Гап шундаки, мазкур мусобақа доирасида ҳозиргача ўтказилган тўртта жангнинг барчаси муддатидан олдин, яъни айнан ёрқин нокаутлар билан якун топди. Жош Хокит ва Деррик Льюис баҳси ушбу шоудаги тўртинчи жангда қайд этилган тўртинчи гўзал нокаут бўлиб тарихга кирди. Оқ уй мезбонлик қилаётган байрамона турнир мухлисларга ҳақиқий адреналин улашишда давом этмоқда.
UFC октагонларидаги энг шов-шувли ва кутилмаган нокаутлар, оғир вазн гигантларининг шиддатли тўқнашувлари, спорт дунёсининг энг қайноқ марказларидан эксклюзив ҳисоботлар ва энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…