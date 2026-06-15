Сирил Ган Алекс Перейрани мағлуб этиб, чемпионлик камарини қўлга киритди
АҚШ пойтахти Вашингтон шаҳрида аралаш яккакураш оламининг йиллардан буён энг кўп интиқлик билан кутилган «UFC White House» супер-турнири қизғин давом этмоқда. Мазкур нуфузли спорт кечаси ўзининг даҳшатли тўқнашувлари билан миллионлаб мухлисларга унутилмас ҳаяжонли дақиқаларни тақдим этди. Мусобақанинг энг интиқлик билан кутилган иккинчи марказий жангида (co-main event) икки вазн тоифасида собиқ UFC қироли, бразилиялик феномен Алекс Перейра ҳамда франциялик маҳоратли ва тезкор гигант Сирил Ган ўзаро тўқнаш келишди. Октагонда супероғир вазн тоифасининг вақтинчалик чемпионлик камари тикилган эди.
Ҳар икки енгилмас тоифа вакилларининг жанги дастлабки сонияларданоқ залдаги муҳитни ҳаддан ташқари қиздириб юборди.
Иккинчи раунддаги кутилмаган шиддат ва даҳшатли серия
Расмий қоидаларга кўра 5 раунд этиб белгиланган ушбу унвон баҳси мухлислар кутганидан анча тезроқ ва муддатидан илгари якун топди. Биринчи раундда ҳар икки спортчи бир-бирларини масофадан туриб кучли зарбалар билан синовдан ўтказишган бўлса, иккинчи раундга келиб франциялик «Эпик жангчи» (Сирил Ган) ҳақиқий тактик ҳужумга ўтди.
Баҳснинг иккинчи раунди давом этаётган бир паллада, Сирил Ган октагон бурчагида Перейрани қисиб қўйишга муваффақ бўлди. У томондан йўлланган кучли, аниқ ва шиддатли кетма-кет зарбалар серияси Алекс Перейрани оғир аҳволга солиб, мувозанатдан буткул чиқарди. Бразилиялик юлдузнинг ҳимоясиз қолгани ва зарбаларни ўтказиб юбораётганини кўрган рефери, спортчининг соғлиғини асраш мақсадида баҳсни зудлик билан тўхтатди ҳамда техник нокаут (ТКО) қайд этди.
Қуйидаги расмий ММА таҳлили жадвали орқали «UFC White House» турнирининг ушбу унвон жанги тафсилотлари ва қайд этилган натижалар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ўтган шаҳар ва турнир
Жангнинг турнирдаги мақоми
Тикилган расмий унвон ва камар
Ғалаба қозонган франциялик юлдуз
Мағлубиятга учраган кўп вазн чемпиони
Жанг якунланган раунд ва усул
Вашингтон
(«UFC White House»)
Co-main event
(Иккинчи марказий баҳс)
Оғир вазн тоифасида
Вақтинчалик чемпионлик камари
Сирил Ган
(Янги вақтинчалик қирол)
Алекс Перейра
2-раунд, Техник нокаут
(Муддатидан олдин)
Сирил Ган — оғир вазннинг янги етакчиси!
Шу тариқа, франциялик Сирил Ган октагонда ҳақиқий матонат ва тактик устунлик намойиш этиб, оғир вазн тоифасида UFCнинг вақтинчалик янги чемпионлик камари соҳибига айланди. Бу ғалаба Ган учун фаолиятида янги саҳифа очиб, уни вазннинг мутлақ чемпиони билан тўқнашиш учун биринчи рақамли даъвогарга айлантиради. Ўз навбатида, бир неча вазн тоифаларида зафар қучиб келган Алекс Перейра учун бу оғир вазндаги юришида ўта аламли тўхташ бўлди. Вашингтондаги ушбу узоқ кутилган турнир ўзининг кутилмаган драмалари билан давом этмоқда.
UFC октагонларидаги энг шов-шувли чемпионлик баҳслари, янги камар соҳибларининг маҳорат мактаби, спорт дунёсининг энг қайноқ марказларидан эксклюзив маълумотлар ва энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…