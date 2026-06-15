Сирил Ган Алекс Перейрани мағлуб этиб, чемпионлик камарини қўлга киритди

·11·Спорт
Сирил Ган Алекс Перейрани мағлуб этиб, чемпионлик камарини қўлга киритди

АҚШ пойтахти Вашингтон шаҳрида аралаш яккакураш оламининг йиллардан буён энг кўп интиқлик билан кутилган «UFC White House» супер-турнири қизғин давом этмоқда. Мазкур нуфузли спорт кечаси ўзининг даҳшатли тўқнашувлари билан миллионлаб мухлисларга унутилмас ҳаяжонли дақиқаларни тақдим этди. Мусобақанинг энг интиқлик билан кутилган иккинчи марказий жангида (co-main event) икки вазн тоифасида собиқ UFC қироли, бразилиялик феномен Алекс Перейра ҳамда франциялик маҳоратли ва тезкор гигант Сирил Ган ўзаро тўқнаш келишди. Октагонда супероғир вазн тоифасининг вақтинчалик чемпионлик камари тикилган эди.

Ҳар икки енгилмас тоифа вакилларининг жанги дастлабки сонияларданоқ залдаги муҳитни ҳаддан ташқари қиздириб юборди.

Иккинчи раунддаги кутилмаган шиддат ва даҳшатли серия

Расмий қоидаларга кўра 5 раунд этиб белгиланган ушбу унвон баҳси мухлислар кутганидан анча тезроқ ва муддатидан илгари якун топди. Биринчи раундда ҳар икки спортчи бир-бирларини масофадан туриб кучли зарбалар билан синовдан ўтказишган бўлса, иккинчи раундга келиб франциялик «Эпик жангчи» (Сирил Ган) ҳақиқий тактик ҳужумга ўтди.

Баҳснинг иккинчи раунди давом этаётган бир паллада, Сирил Ган октагон бурчагида Перейрани қисиб қўйишга муваффақ бўлди. У томондан йўлланган кучли, аниқ ва шиддатли кетма-кет зарбалар серияси Алекс Перейрани оғир аҳволга солиб, мувозанатдан буткул чиқарди. Бразилиялик юлдузнинг ҳимоясиз қолгани ва зарбаларни ўтказиб юбораётганини кўрган рефери, спортчининг соғлиғини асраш мақсадида баҳсни зудлик билан тўхтатди ҳамда техник нокаут (ТКО) қайд этди.

Қуйидаги расмий ММА таҳлили жадвали орқали «UFC White House» турнирининг ушбу унвон жанги тафсилотлари ва қайд этилган натижалар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ўтган шаҳар ва турнир

Жангнинг турнирдаги мақоми

Тикилган расмий унвон ва камар

Ғалаба қозонган франциялик юлдуз

Мағлубиятга учраган кўп вазн чемпиони

Жанг якунланган раунд ва усул

Вашингтон


(«UFC White House»)

Co-main event


(Иккинчи марказий баҳс)

Оғир вазн тоифасида


Вақтинчалик чемпионлик камари

Сирил Ган


(Янги вақтинчалик қирол)

Алекс Перейра

2-раунд, Техник нокаут


(Муддатидан олдин)

Сирил Ган — оғир вазннинг янги етакчиси!

Шу тариқа, франциялик Сирил Ган октагонда ҳақиқий матонат ва тактик устунлик намойиш этиб, оғир вазн тоифасида UFCнинг вақтинчалик янги чемпионлик камари соҳибига айланди. Бу ғалаба Ган учун фаолиятида янги саҳифа очиб, уни вазннинг мутлақ чемпиони билан тўқнашиш учун биринчи рақамли даъвогарга айлантиради. Ўз навбатида, бир неча вазн тоифаларида зафар қучиб келган Алекс Перейра учун бу оғир вазндаги юришида ўта аламли тўхташ бўлди. Вашингтондаги ушбу узоқ кутилган турнир ўзининг кутилмаган драмалари билан давом этмоқда.

UFC октагонларидаги энг шов-шувли чемпионлик баҳслари, янги камар соҳибларининг маҳорат мактаби, спорт дунёсининг энг қайноқ марказларидан эксклюзив маълумотлар ва энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Сирил ГанАлекс ПерейраUFCВашингтонАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жош Хокит иккинчи раундда Деррик Льюисни нокаутга учратдиЖош Хокит иккинчи раундда Деррик Льюисни нокаутга учратдиБугун, 04:16Шон О'Мэлли иккинчи раундда Айманн Захабини нокаутга учратдиШон О'Мэлли иккинчи раундда Айманн Захабини нокаутга учратдиБугун, 04:10Маурисио Руффи биринчи раунддаёқ Майкл Чендлерни нокаутга учратдиМаурисио Руффи биринчи раунддаёқ Майкл Чендлерни нокаутга учратдиБугун, 02:33Ўзбекистон ва бир қатор давлатлар УЕФА президентининг баёнотига қатъий раддия бердиЎзбекистон ва бир қатор давлатлар УЕФА президентининг баёнотига қатъий раддия бердиБугун, 02:26Жаҳон чемпионатида бугун тўртта қизиқ ўйин ўтказиладиЖаҳон чемпионатида бугун тўртта қизиқ ўйин ўтказиладиБугун, 02:16Илия Топурия Ислам Махачевга қарши жанг учун неча миллион сўраган эди?Илия Топурия Ислам Махачевга қарши жанг учун неча миллион сўраган эди?Бугун, 02:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?