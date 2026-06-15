Гэтжи Топурияни техник нокаутга учратиб, шов-шувли ғалаба қозонди!
АҚШ пойтахти Вашингтон шаҳрида спорт оламининг узоқ кутилган ва энг йирик воқеаларидан бири бўлмиш «UFC Оқ уй» супер-турнири ўз якунига етди. Аралаш яккакураш ихлосмандларини бир неча ойлардан буён ҳаяжонда ушлаб турган ушбу тарихий спорт кечасининг марказий жанги ҳақиқий драма ва кутилмаган натижа билан ММА йилномасига муҳрланди. Енгил вазн тоифасининг амалдаги чемпиони, мағлубият нималигини билмай келаётган испаниялик Илия Топурия ҳамда ушбу дивизионнинг энг хавфли ва жанговар юлдузи, америкалик Жастин Гэтжи ўзаро октагонда тўқнаш келишди.
Ҳар икки енгилмас тоифа вакилларининг буюк тўқнашуви дастлабки сонияларданоқ майдонда ҳақиқий уруш муҳитини юзага келтирди.
Октагондаги ҳақиқий қирғинбарот ва тўртинчи раунддаги тақдир
Расмий низомга кўра 5 раунд этиб белгиланган ушбу чемпионлик жанги қонли ва шиддатли зарбалар остида кечди. Илк дақиқалардан бошлаб Жастин Гэтжи ўзининг анъанавий босим ўтказиш ва кучли зарбалар йўллаш услубини ишга солди. Амалдаги чемпион Илия Топурия рақибига муносиб қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилган бўлса-да, америкалик «Ҳалокатли жангчи»нинг даҳшатли комбинациялари қаршисида оғир аҳволга тушиб қолди.
Тўрт раунд давомида октагон ичида кечган шиддатли кураш давомида Илия Топурия ўз соғлиғи учун ўта хавфли бўлган жуда кўплаб оғир ва даҳшатли зарбаларни ўтказиб юборди. Тўртинчи раунд якунланиб, спортчилар ўз бурчакларига йўл олишганда, вазиятга расмий тиббиёт ходимлари аралашишга мажбур бўлишди. Испаниялик чемпионнинг олган жароҳатларини синчковлик билан текширган шифокорлар, унинг соғлиғини хавф остига қўймаслик мақсадида, 5-раунд олдидан баҳсни давом эттиришга қатъиян рухсат беришмади.
Қуйидаги расмий ММА таҳлили жадвали орқали «UFC Оқ уй» турнирининг ушбу марказий жанги тафсилотлари ва қайд этилган натижалар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва баҳс мақоми
Вазн тоифаси ва йўналиши
Ғалаба қозонган америкалик юлдуз
Мағлуб бўлган амалдаги вазн қироли
Жанг тўхтатилган вақт ва усул
Қарор қабул қилган масъул шахслар
UFC Оқ уй (Вашингтон)
(Марказий бош баҳс)
Енгил вазн тоифаси
(Чемпионлик жанги)
Жастин Гэтжи
(Янги зафар соҳиби)
Илия Топурия
(«Эл Матадор»)
4-раунддан сўнг, Техник нокаут
Расмий тиббиёт шифокорлари
(Тақиқ қўйилди)
Гэтжи — янги зафар чўққисида!
Шу тариқа, рефери баҳсни муддатидан илгари тўхтатиб, техник нокаут (ТКО) қайд этди ва Жастин Гэтжи ушбу шов-шувли ва тарихий ғалабанинг мутлақ соҳибига айланди. Бу муваффақият Гэтжи фаолиятини янада юксак чўққига олиб чиқиши шубҳасиз. Ўз навбатида, шу вақтгача октагонда мағлубият кўрмай келаётган Илия Топурия учун бу шифокорлар томонидан қўйилган тақиқ сабабли қабул қилинган илк аламли ва оғир мағлубият бўлди. Вашингтон мезбонлик қилган ушбу узоқ кутилган турнир ўзининг кутилмаган драмаси билан якун топди.
UFC октагонларидаги энг шов-шувли чемпионлик тўқнашувлари, спортчиларнинг ринг ортидаги сирлари, дунё спортининг энг қайноқ марказларидан эксклюзив маълумотлар ва энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…