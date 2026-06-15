Гэтжи Топурияни техник нокаутга учратиб, шов-шувли ғалаба қозонди!

·0·Спорт
Гэтжи Топурияни техник нокаутга учратиб, шов-шувли ғалаба қозонди!

АҚШ пойтахти Вашингтон шаҳрида спорт оламининг узоқ кутилган ва энг йирик воқеаларидан бири бўлмиш «UFC Оқ уй» супер-турнири ўз якунига етди. Аралаш яккакураш ихлосмандларини бир неча ойлардан буён ҳаяжонда ушлаб турган ушбу тарихий спорт кечасининг марказий жанги ҳақиқий драма ва кутилмаган натижа билан ММА йилномасига муҳрланди. Енгил вазн тоифасининг амалдаги чемпиони, мағлубият нималигини билмай келаётган испаниялик Илия Топурия ҳамда ушбу дивизионнинг энг хавфли ва жанговар юлдузи, америкалик Жастин Гэтжи ўзаро октагонда тўқнаш келишди.

Ҳар икки енгилмас тоифа вакилларининг буюк тўқнашуви дастлабки сонияларданоқ майдонда ҳақиқий уруш муҳитини юзага келтирди.

Октагондаги ҳақиқий қирғинбарот ва тўртинчи раунддаги тақдир

Расмий низомга кўра 5 раунд этиб белгиланган ушбу чемпионлик жанги қонли ва шиддатли зарбалар остида кечди. Илк дақиқалардан бошлаб Жастин Гэтжи ўзининг анъанавий босим ўтказиш ва кучли зарбалар йўллаш услубини ишга солди. Амалдаги чемпион Илия Топурия рақибига муносиб қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилган бўлса-да, америкалик «Ҳалокатли жангчи»нинг даҳшатли комбинациялари қаршисида оғир аҳволга тушиб қолди.

Тўрт раунд давомида октагон ичида кечган шиддатли кураш давомида Илия Топурия ўз соғлиғи учун ўта хавфли бўлган жуда кўплаб оғир ва даҳшатли зарбаларни ўтказиб юборди. Тўртинчи раунд якунланиб, спортчилар ўз бурчакларига йўл олишганда, вазиятга расмий тиббиёт ходимлари аралашишга мажбур бўлишди. Испаниялик чемпионнинг олган жароҳатларини синчковлик билан текширган шифокорлар, унинг соғлиғини хавф остига қўймаслик мақсадида, 5-раунд олдидан баҳсни давом эттиришга қатъиян рухсат беришмади.

Қуйидаги расмий ММА таҳлили жадвали орқали «UFC Оқ уй» турнирининг ушбу марказий жанги тафсилотлари ва қайд этилган натижалар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва баҳс мақоми

Вазн тоифаси ва йўналиши

Ғалаба қозонган америкалик юлдуз

Мағлуб бўлган амалдаги вазн қироли

Жанг тўхтатилган вақт ва усул

Қарор қабул қилган масъул шахслар

UFC Оқ уй (Вашингтон)


(Марказий бош баҳс)

Енгил вазн тоифаси


(Чемпионлик жанги)

Жастин Гэтжи


(Янги зафар соҳиби)

Илия Топурия


(«Эл Матадор»)

4-раунддан сўнг, Техник нокаут

Расмий тиббиёт шифокорлари


(Тақиқ қўйилди)

Гэтжи — янги зафар чўққисида!

Шу тариқа, рефери баҳсни муддатидан илгари тўхтатиб, техник нокаут (ТКО) қайд этди ва Жастин Гэтжи ушбу шов-шувли ва тарихий ғалабанинг мутлақ соҳибига айланди. Бу муваффақият Гэтжи фаолиятини янада юксак чўққига олиб чиқиши шубҳасиз. Ўз навбатида, шу вақтгача октагонда мағлубият кўрмай келаётган Илия Топурия учун бу шифокорлар томонидан қўйилган тақиқ сабабли қабул қилинган илк аламли ва оғир мағлубият бўлди. Вашингтон мезбонлик қилган ушбу узоқ кутилган турнир ўзининг кутилмаган драмаси билан якун топди.

UFC октагонларидаги энг шов-шувли чемпионлик тўқнашувлари, спортчиларнинг ринг ортидаги сирлари, дунё спортининг энг қайноқ марказларидан эксклюзив маълумотлар ва энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сирил Ган Алекс Перейрани мағлуб этиб, чемпионлик камарини қўлга киритдиСирил Ган Алекс Перейрани мағлуб этиб, чемпионлик камарини қўлга киритдиБугун, 04:25Жош Хокит иккинчи раундда Деррик Льюисни нокаутга учратдиЖош Хокит иккинчи раундда Деррик Льюисни нокаутга учратдиБугун, 04:16Шон О'Мэлли иккинчи раундда Айманн Захабини нокаутга учратдиШон О'Мэлли иккинчи раундда Айманн Захабини нокаутга учратдиБугун, 04:10Маурисио Руффи биринчи раунддаёқ Майкл Чендлерни нокаутга учратдиМаурисио Руффи биринчи раунддаёқ Майкл Чендлерни нокаутга учратдиБугун, 02:33Ўзбекистон ва бир қатор давлатлар УЕФА президентининг баёнотига қатъий раддия бердиЎзбекистон ва бир қатор давлатлар УЕФА президентининг баёнотига қатъий раддия бердиБугун, 02:26Жаҳон чемпионатида бугун тўртта қизиқ ўйин ўтказиладиЖаҳон чемпионатида бугун тўртта қизиқ ўйин ўтказиладиБугун, 02:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?