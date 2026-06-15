Файзуллаев Каннаваронинг маслаҳати ва мундиал орзуси ҳақида гапирди
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ҳужумкор футболчиси Аббосбек Файзуллаев “Жаҳон чемпионати-2026”даги тарихий дебют олдидан ўз ҳиссиётлари, болалик орзуси, Равшан Эрматов билан боғлиқ хотиралари ва бош мураббий Фабио Каннаваронинг жамоага бераётган муҳим маслаҳатлари ҳақида гапирди.
“Спорт-Экспресс” нашрига берган интервьюсида Файзуллаев ҳаётидаги илк Жаҳон чемпионати бошланаётгани унга катта қувонч ва бироз ҳаяжон бағишлаётганини таъкидлади. Унинг айтишича, мундиалда ўйнаш орзуси болаликдан шаклланган.
“Жуда хурсандман ва бироз ҳаяжон ҳам бор. Болалигимдан шуни орзу қилганман ва ҳозир дебютга бир қадам қолди. Мен эслайдиган биринчи Жаҳон чемпионати 2010 йили Жанубий Африкада бўлган”, — деди Аббосбек.
Файзуллаев 2010 йилги Жаҳон чемпионати унга алоҳида таъсир қилганини эслади. Қизиғи, ўша мундиалнинг очилиш ўйини Мексика ва Жанубий Африка Республикаси терма жамоалари ўртасида бўлиб ўтган, баҳсни эса ўзбекистонлик ҳакам Равшан Эрматов бошқарган эди.
“Қизиғи шундаки, очилиш ўйини ҳам ҳозиргидек Мексика ва Жанубий Африка Республикаси терма жамоалари ўртасида бўлган, ўша баҳсни эса ўзбекистонлик ҳакам Равшан Эрматов бошқарганди. Ўшанда мен олти ёшда эдим”, — деди футболчи.
Аббосбекнинг айтишича, у отаси билан бирга ўша учрашувни томоша қилган ва ўзбек вакили дунё футболидаги энг катта саҳнанинг бир қисми бўлганидан ғурурланган. Айнан шу лаҳзалар унда Жаҳон чемпионатида иштирок этиш истагини янада кучайтирган.
“Отам билан бирга ўйинни томоша қилиб, ўзимизнинг инсон шундай катта байрамнинг бир қисми бўлганидан хурсанд бўлганимизни яхши эслайман. Ўша пайтдан бошлаб Жаҳон чемпионатида иштирок этиш ва ўша ерда ўйнашни орзу қилганман”, — дея қўшимча қилди у.
Бугун эса ўша болалик орзуси ҳақиқатга айланмоқда. Ўзбекистон миллий терма жамоаси тарихда илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида иштирок этяпти. Аббосбек Файзуллаев эса ана шу тарихий авлоднинг энг ёрқин вакилларидан бири сифатида мундиал майдонига чиқиш арафасида турибди.
Суҳбат давомида Равшан Эрматовнинг ҳозир ўзбек футболи раҳбарларидан бири сифатида футболчиларга Жаҳон чемпионати ҳақида нималар айтгани ҳам тилга олинди. Файзуллаевнинг таъкидлашича, Эрматов мундиал бошқа барча мусобақалардан тубдан фарқ қиладиган алоҳида ҳиссиёт эканини тушунтирган.
“Ҳа, у Жаҳон чемпионати биз кўрган барча мусобақалардан бутунлай бошқа даражадаги ҳис-туйғулар эканини айтган”, — деди Аббосбек.
Унинг сўзларига кўра, Жаҳон чемпионатига чиқиш осон эмас, аммо Ўзбекистон бу вазифани уддалади. Бу нафақат футболчилар, балки бутун халқ орзусининг амалга ошиши бўлди.
“У ерга чиқиш осон эмас, лекин биз буни уддаладик ва бутун халқимизнинг орзусини рўёбга чиқардик. Тарихимизда биринчи марта финал босқичига йўл олдик ва айнан биз бу ишни амалга оширганимиздан фахрланамиз”, — деди Файзуллаев.
Аббосбек бош мураббий Фабио Каннаваронинг жамоадаги роли ҳақида ҳам алоҳида тўхталди. Маълумки, италиялик мутахассис 2006 йилги Жаҳон чемпионати ғолиби, ўша турнирнинг энг яхши футболчиларидан бири бўлган. Шу сабабли унинг мундиал ҳақидаги ҳар бир гапи футболчилар учун катта аҳамиятга эга.
Файзуллаевнинг айтишича, Каннаваро ўз тажрибасини футболчилар билан бўлишмоқда ва энг муҳими, жамоа устидаги босимни енгиллатишга ҳаракат қилмоқда.
“Албатта. У ўз тажрибасини биз билан бўлишади. Энг муҳими, бизни босимдан соқит қилиб, оғирликни ўз зиммасига оляпти”, — деди Аббосбек.
Каннаваронинг футболчиларга бераётган асосий маслаҳати ҳам жуда муҳим: бу тарихий кунлардан завқ олиш, майдонга эркин чиқиш ва ортиқча босимсиз ўйнаш.
“У бизга шундай дейди: бу кунлардан завқ олинглар, чунки бу сизларнинг биринчи Жаҳон чемпионатингиз. Майдонга чиқиб, эркин ўйнанглар, чунки бизда йўқотадиган нарсанинг ўзи йўқ”, — деди Файзуллаев.
Бу ёндашув Ўзбекистон терма жамоаси учун жуда муҳим бўлиши мумкин. Чунки илк мундиалда футболчилар табиий равишда катта босимни ҳис қилади. Бутун мамлакат кузатяпти, мухлислар кутяпти, тарихий масъулият елкада. Каннаваро эса айнан шу оғирликни юмшатиб, жамоани эркин ва ўз кучига ишонган ҳолда майдонга олиб чиқишга интилмоқда.
Аббосбекнинг фикрича, Ўзбекистон учун йўқотадиган нарсанинг йўқлиги маълум маънода устунлик ҳам бериши мумкин. Жамоа биринчи марта Жаҳон чемпионатида иштирок этяпти ва асосий мотивация — халқни фахрлантириш.
“Балким, бу бизга маълум маънода устунлик ҳам берар. Асосий мотивациямизнинг ўзи — халқимиз биз билан фахрланиши”, — деди у.
Албатта, Ўзбекистон осон гуруҳга тушмаган. Фабио Каннаваро шогирдлари Португалия, Колумбия ва Конго Демократик Республикаси терма жамоаларига қарши майдонга тушади. Бу рақибларнинг ҳар бири ўз услуби, кучли жиҳатлари ва хавфли футболчилари билан ажралиб туради.
“Албатта, биз энг қийин гуруҳлардан бирида ўйнаяпмиз. Бир томондан, Колумбия ва Португалия каби кучли жамоаларга қарши майдонга тушиш ҳам яхши. Аммо Конго Демократик Республикасини кучсиз жамоа, деб айтмаган бўлардим”, — деди Файзуллаев.
У Африка терма жамоаларига ҳам алоҳида баҳо берди. Аббосбекнинг фикрича, Конго ДР жисмоний жиҳатдан кучли, курашчан ва ҳар қандай рақибга муносиб қаршилик кўрсата оладиган жамоа.
“Чунки Африка терма жамоалари жисмоний жиҳатдан жуда кучли бўлади ва исталган рақибга муносиб қаршилик кўрсата олади”, — деди у.
Файзуллаев барча ўйинлар оғир кечишини таъкидлади. Аммо унинг фикрича, бу қийинчилик фақат Ўзбекистон учун эмас, рақиблар учун ҳам бўлади. Чунки гуруҳдаги жамоалар Ўзбекистонни яхши билмайди ва “оқ бўрилар” улар учун кутилмаган сюрприз тайёрлаши мумкин.
“Менимча, барча ўйинлар жуда оғир кечади. Фақат биз учун эмас, улар учун ҳам. Чунки улар ҳам бизни яхши билишмайди ва биз уларга кутилмаган сюрприз тайёрлаб қўйишимиз мумкин”, — деди Аббосбек.
Бу сўзлар мухлисларга ҳам катта ишонч бағишлайди. Ҳа, Ўзбекистон дебютант. Ҳа, рақиблар кучли. Аммо футболда ҳамиша кутилмаган натижалар, характер ва жамоавий бирлик катта роль ўйнайди. Агар миллий жамоамиз босимдан холи, эркин ва интизомли ўйин кўрсата олса, ҳар қандай рақибга муаммо туғдириши мумкин.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси “Жаҳон чемпионати-2026”даги биринчи учрашувини 18 июнь куни Колумбияга қарши ўтказади. Баҳс Тошкент вақти билан соат 07:00 да бошланади. Бу ўйин Ўзбекистон футболи тарихидаги энг муҳим учрашувлардан бири сифатида қолиши шубҳасиз.
Аббосбек Файзуллаев учун эса бу нафақат катта мусобақа, балки болалик орзусининг амалга ошишидир. 2010 йилда отаси билан телевизор қаршисида Равшан Эрматов бошқарган Жаҳон чемпионати очилиш ўйинини кўрган бола бугун ўзи мундиал майдонига чиқиш арафасида.
Энди навбат майдонга. Каннаваро айтганидек, бу кунлардан завқ олиш, эркин ўйнаш ва халқни фахрлантириш керак. Ўзбекистон учун Жаҳон чемпионати — тарихий имконият. Аббосбек ва унинг жамоадошлари эса бу имкониятдан муносиб фойдаланишга ҳаракат қилади.
…